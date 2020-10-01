15+ фото животных, доказывающих, что доброта творит чудеса

Исследования доказали, что сотрудники и волонтеры в области зоозащиты больше других подвержены риску развития депрессии и тревожности. Еще бы, ведь каждый день они видят несчастных животных, которых необходимо лечить, выхаживать. По сути, добрые сердца просто выгорают от милосердия и бесплодных попыток донести до владельцев животных простую истину: важно стерилизовать питомца и нести ответственность за тех, кого приручили.

Мы в AdMe.ru считаем их настоящими героями: не жалея сил, времени и средств волонтеры спасают четвероногих. Хорошо, что есть отдушина — истории со счастливым концом, когда можно только улыбаться, глядя на фото до и после того, как хвостатые обрели дом.

«Ровно год назад на крыльце моей работы на меня напал маленький черный демон. Тощий, облезлый и голодный. Теперь это мой лучший друг»

«Она была вся в блохах, когда ее нашли. Через несколько дней после того, как мы привезли ее домой, Дейзи расцвела»

«Мы нашли кошечку, и она была совершенно дикой, но потом привыкла к нам и изменилась. Теперь она проведет свою жизнь как избалованная домашняя кошка»

«Наша милая Пенни после того, как ее сбила машина, и сегодня, когда она очень счастлива»

2 месяца любви изменили мистера Бисквитса

«Прежде чем его спасли, его потрепал какой-то зверь, то ли собака, то ли койот. Пострадали ушки и большая часть хвоста, а еще остался большой шрам. Ветеринар сказал, что, если котенок проживет дня 3, его шансы возрастут. Мы ждали затаив дыхание. Все обошлось, и теперь он с нами. Мне очень повезло, он — наше счастье.»

«Несколько месяцев тому назад, прогуливаясь по деревне, мы натолкнулись на маленькое и пушистое животное. Оно пряталось за теплотрассой, и видно было только мордочку. Зовут Сарочкой»

Джакс была одичавшим котенком. Она кусалась и шипела на любого, кто пытался к ней подойти. 3 недели спустя она подставляет пузико и выпрашивает еду

Найденная на улице, она была самой «больной кошкой», которую видели ветеринары. Выходили. Несколько дней назад Пенелопе исполнилось 6 лет

«Моя девочка Дейзи до и после удочерения. Усыновила ее в 2018-м. Ей было около 6 месяцев»

«Это Спайро. Год назад мы решили взять бездомныша в семью. Он самый милый и самый благодарный мальчик во Вселенной»

«Ему было около 3 лет, когда мы нашли его. Он очень счастлив, что теперь у него есть cвои люди, брат-пес и сестра-кошка. Он радуется каждый раз, когда один из нас входит в комнату».

Подкинули котенка в подъезд. Отмыли, накормили, к горшку приучили. Вырос сильный и независимый. Зовут Купер, характер спокойный, нордический, иногда разговорчив

«Иногда позволяет себя погладить. Каждое утро мимоходом кусает меня за ногу за 10 минут до будильника».

«Чарли Пиппо. Нашел его в канализационной трубе, когда был на другом конце страны. Он улетел домой вместе со мной. Нижние фото совсем недавние. »

«Коллега попросила меня помочь отловить кошку-мать и ее котят. На это ушла неделя, котята были дикими и больными. Мне достался этот. Любовь и терпение изменили его»

«Мать-кошка была бездомной, сейчас ее стерилизовала и забрала домой моя коллега. Кошка медленно приспосабливается к жизни в помещении. А этот малыш теперь мой».

«2 года назад нашли в грязи на дороге возле стройки котенка, который только хрипел слабо. Мы забрали его и повезли в ветеринарную клинику»

«Оказалось, что у него обезвоживание, воспаление легких, несколько вирусов и какое-то ужасное воспаление глаз. Больше недели кошка лежала в корзиночке, практически не шевелилась, нехотя ела и пила из шприца и еле дышала. Каждый день капельницы, лекарства, мази для глаз. А я ночью просыпалась и слушала, боялась, что перестанет дышать. Но потом лекарства сделали свое дело. Она не помнит, как ее спасали, и считает себя королевой всея квартиры и повелительницей жалких людишек, с ней проживающих».

«Сверху наш Мистер Смит в приюте, снизу — на вечеринке в ​​честь его 5-летия и 2-летия укотовления»

«Котик жил у магазина. Забрали его, и он... оказался кошкой. Назвали Чупа»

«Так привыкла к ней, что практически не заметила разницы. Хотелось поделиться чем-то приятным, похорошение заняло почти 3 месяца».

«Когда нам прислали фото этой девочки, мы посмотрели на нашего кота. Кот посмотрел на нас. Мы понимали, что забираем ее, это неизбежно»

«Она явно была домашней. Или просто доверчивой и желающей любить. И начался период отмывания и откармливания. Кот, конечно, не сразу воспринял соседа. Но за еду наш мурчащий друг продал всех на свете и, высказав свое фи, разрешил остаться и собаке, и мне, и мужу. Смотришь на собачью морду довольную и понимаешь: ну кому ты ее отдашь, своя уже. Родная. И просто любишь. И она тебя. Такие дела».