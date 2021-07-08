15 наглых кошачьих морд, которые хотели показать, кто в доме главный. Но хозяева оказались хитрее

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Быть владельцем кошки означает постоянно быть начеку. Оставил футболку на кровати — получай 10 % натуральной шерсти в составе. Забыл закрыть дверь в туалет — лишился нового рулончика бумаги. А ноги из-под одеяла высунуть без упаковки пластыря под рукой — это и вовсе полное безрассудство.

Мы в AdMe.ru планируем взять мастер-класс у героев нашей новой подборки, которые всем на зависть сумели приспособиться к жизни с пушистыми негодниками. В конце статьи вас ждет бонус: как, имея кота-разрушителя, превратить квартиру в галерею искусств.

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