15+ человек, которые хотели завести питомца, а получили кота в мешке

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Доказано, что владельцы домашних животных реже испытывают стресс. Однако порой им все же приходится понервничать, когда питомцы выкидывают неожиданные фокусы. Например, если пудель вдруг вырастает до огромных размеров, а лысый сфинкс покрывается шерстью.

Мы в AdMe.ru представляем себе замешательство этих 20 хозяев, но уверены, они совсем не расстроились из-за того, что их питомцы оказались не теми, за кого себя выдавали

1. «Нам сказали, что это той-терьер»

2. «Кошка Фубла — сфинкс. В детстве она действительно была лысая, а потом вдруг стремительно начала покрываться шерстью»

3. «Вообще-то я покупал пуделя, но с тех пор утекло много воды»

4. «Это мой так называемый шарпей»

5. «Пудель или такса? Мы этого так и не узнаем»

6. «Это „пудель“, которого моя сестра подарила родителям»

7. «Нас заверили, что он не вырастет больше 2,5 кг. Но пес весит уже 7,5 кг и продолжает расти. Кажется, я завела полярного медведя»

8. «Моей маме сказали, что это смесь гончей и чихуахуа. Прошло 6 лет, но от чихуахуа так ничего и не появилось»

9. «Мне сказали, что это чау-чау, и мы не думали, что он будет настолько большим»

10. «А это мой перс»

11. «Такую собаку я хотел купить. Но вот какую получил на самом деле»

12. «Это моя немецкая овчарка. Просто небольшого роста и с накрашенными бровями»

13. «„Он почти не будет расти, останется размером со щенка“, — говорили они»

14. «Нам сказали, что от него не будет много шерсти»

15. «Мы думали, что это маленький беспородный щенок. Но он оказался 3-метровой борзой»

16. «Предполагалось, что это персидская кошка. И в детстве она была похожа на перса, я клянусь»

17. «Мои родители согласились взять пса, потому что он должен был остаться маленьким. Несмотря ни на что, он по-прежнему живет с нами»

18. «Мне сказали, что она будет среднего размера, не больше. Но теперь у меня по дому бегает настоящий пони»

19. «Перестаньте жаловаться, я вообще вместо собаки получил гремлина»

А вы знаете случаи, когда питомец вырос совсем не таким, как ожидали хозяева?