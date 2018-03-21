15 существ, которым эволюция подарила такие способности, о каких человек может только мечтать

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Не нужно летать к другим планетам, чтобы восхищаться многообразием возможных форм жизни. У эволюции крайне богатое воображение, благодаря чему появляются пищащие драконы, звери с ядовитыми подмышками и тритоны, стреляющие ребрами во врага, чтобы затем отрастить себе новые. Что скрывать, не каждому достаются столь удивительные способности.

AdMe.ru собрал 15 забавных зверей, птиц и обитателей водоемов, которые своими врожденными качествами и выработанными талантами умеют производить незабываемое впечатление.

15. Бабочка размером с птицу и без рта, чтобы думать о продолжении рода, а не о еде

Так выглядит один из представителей семейства павлиноглазок. Среди этих бабочек встречаются самые крупные в Европе, с размахом крыльев до 15 см, их легко можно спутать с птицей или летучей мышью. После превращения в бабочку павлиноглазки живут всего несколько дней и только для того, чтобы продолжить свой род. Эволюция лишила их хоботка, благодаря которому они могли бы питаться, чтобы жить дольше.

14. Кальмар, который похож на Пятачка и плавает вверх ногами

Этот кальмар-поросенок и вся его жизнь пронизаны позитивом. Он плавает вверх тормашками, поэтому рот находится над глазами, рядом с щупальцами, похожими на чуб. Кальмар обитает на большой глубине и плавает, раздуваясь и выпуская через свой «пятачок» воду.

13. Тасманийский дьявол выражает нерешительность, открывая пасть. Больше всего жира хранит в хвосте

Тасманийский дьявол широко раскрывает пасть, выражая страх или нерешительность, а свои жировые запасы хранит в хвосте. Дьяволом его прозвали за ужасный вой, который он издает при виде неприятеля.

12. Паук заводит себе лягушек, чтобы те защищали его яйца. Иногда с ними сожительствует

Эти ребята работают в паре. Гигантский паук охраняет лягушку и делится с ней едой, а та, в свою очередь, защищает яйца паука от муравьев, которые за ними охотятся. Некоторые «пары» даже живут в одном доме, вместе откладывая яйца.

11. Муха нарастила себе скафандр, чтобы охотиться под водой, где почти все живое умирает

Эта муха отрастила себе мех, который удерживает больше воздуха. При нырянии вокруг нее образуется воздушный скафандр, и насекомое спокойно ест водоросли в сверхсоленом озере. Из-за таких экстремальных условий среды под водой выживают только водоросли, небольшие рачки и мухи в скафандрах.

10. Ленивец выращивает на себе водоросли и ест их

Часто эти водоросли принимают за мох: шуба ленивца становится зеленой. В водорослях живут мотыльки, которые дают растениям питательный азот. Раз в неделю ленивец спускается и оставляет на земле помет с яйцами мотыльков, чтобы со временем их личинки прилетели к нему, забрались в мех и помогли выращивать водоросли, которыми животное иногда питается. Тройственный союз.

9. Краб без клешней ходит с ядовитыми помпончиками и кидается ими в неприятеля

Природа не наградила этого краба-боксера большими клешнями, поэтому он подбирает ядовитые актинии и размахивает ими перед врагом, словно боксер. Для актиний это выгодный союз: вместе с крабом они легко получают пищу и осваивают новые территории.

8. Это у рыбы не глаза, а ноздри. Глаза — это те зеленые шарики

У бочкоглаза прозрачная голова, через которую рыба смотрит на мир. Оболочка защищает от микроорганизмов, которые могут разъесть трубчатые глаза рыбы. Бочкоглаз умеет двигать глазами: обычно он смотрит вверх, но при необходимости опускает глаза вперед, чтобы следить за добычей, подплывая к ней.

7. Лори облизывает свои ядовитые подмышки и плюется этим во врага

Как только лори чувствует угрозу, особая железа под мышкой выделяет прозрачную жидкость. Зверек обмазывает этим шерсть, смешивает со слюной и готовится укусить или плюнуть на врага. Токсин вызывает сильный приступ аллергии.

6. Сцинк выглядит как дракон, а пищит как уточка

Это крокодиловый сцинк, ставший невероятно популярным после выхода сериала «Игра престолов». Рептилия издает резкий звук, похожий на пищание резиновой уточки, чтобы отпугнуть врага. Среди других странностей сцинка — манера пить воду, погружая в нее голову по шею.

5. Пещерная сова живет в подземных норах и обкладывает себя навозом

Пещерная сова захватывает чужие норки под землей и рядом с ними выкладывает кучи свежего навоза. На эту приманку налетают жуки, которых сова лопает на обед, не покидая дома. Удивительное поведение, выработанное эволюцией.

4. Тритон стреляет в неприятеля своими ребрами. А потом отращивает себе новые

Особые способности иглистого тритона делают его фактически прототипом Росомахи из «Людей Икс». При опасности по бокам прямо из кожи у него вылезают заостренные концы ребер с ядом, готовые поразить врага. А еще он умеет регенерировать ткани и органы, в том числе части мозга.

3. У пеликана нет ноздрей. Он дышит ртом, в котором могут быть десятки литров воды

Поймав рыбку, птица отцеживает воду, а затем ест добычу. Внутри клюва у пеликана помещается около 30 литров воды. Это выглядит так внушительно, что, согласно преданию, пеликан помогал строить Каабу в Мекке, нося камни в своем клюве, за что его почитают мусульмане.

2. Дельфины раньше ходили по земле, а сегодня используют собственный язык для общения

Дельфины используют язык со сложной грамматикой, обращаются друг к другу по имени, а их грудные плавники когда-то были ногами, с помощью которых они передвигались по земле. Многие ученые, анализируя умственные способности дельфинов, предлагают рассматривать их как личностей наряду с человеком.

1. Китоглав обладает 3D-зрением и часто зависает, не двигаясь часами

Китоглав — большая птица, которая выглядит скорее как пернатый динозавр с сумасшедшим взглядом. Многие привычки выдают в ней потомка этих рептилий: китоглав часами стоит неподвижно, плюется водой на яйца, чтобы охлаждать их, а благодаря необычно посаженным глазам видит мир трехмерным.

А каких странных или необычных животных видели вы?