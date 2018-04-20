15 безумных котов, которые плевать хотели на ваш авторитет
Собаки разрывают пакет, потому что это весело, и в этом нет их злого умысла. А вот кошки точно знают, что делают, и иногда кажется, что они получают от этого извращенное удовольствие. Эти мохнатые морды даже не стесняются своих поступков.
AdMe.ru собрал для вас их 15 безумных поступков.
1. «Человек, почему ты раньше вернулся домой?»
2. «Хотите, чтобы я был осторожным? Без проблем»
3. «Хозяйка, я тебя спасу, держи лапу»
4. Упс...
5. Вот почему я больше не занимаюсь йогой
6. «Я почувствовал, что во мне проснулась творческая натура»
7. Этот кот не любит блондинок
8. «Хозяин, я сам не понял, что произошло»
9. Я думаю, пришло время поговорить с моей кошкой о женском организме
10. Утренняя атака моего кота
11. Он всегда начеку
12. Что тут происходит?
13. И они очень фотогеничны
14. И так каждое утро
15. «Твои подушка и парень захвачены»
Бонус: это все объясняет
Фото на превью cats_never_die / reddit, zzz57123 / reddit