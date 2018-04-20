15 безумных котов, которые плевать хотели на ваш авторитет

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Собаки разрывают пакет, потому что это весело, и в этом нет их злого умысла. А вот кошки точно знают, что делают, и иногда кажется, что они получают от этого извращенное удовольствие. Эти мохнатые морды даже не стесняются своих поступков.

AdMe.ru собрал для вас их 15 безумных поступков.