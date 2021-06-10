14 животных, которые вмиг скрасят ваш день

У всех нас бывают тяжелые дни, которые тянутся целую вечность. И в такие моменты нам нужно что-то, что согреет наши сердца. Пожалуй, животные справляются с этой миссией так, как никто другой. Братья наши меньшие обладают мощной и в то же время нежной силой: их присутствие согревает, даже когда они просто весело резвятся во дворе дома или мирно посапывают на лежанке.

Мы в AdMe.ru отобрали 14 снимков, которые поднимут настроение как хозяевам питомцев, так и тем, у кого нет домашнего любимца.

1. Дог-йога с Франклином

2. Мам, что сегодня на завтрак?

3. Уникальный окрас и милота в одной мордашке!

4. Мои родители поженились!

5. Когда мама выдала смешную шутку

6. Симпатичный скромняга

7. Материнская любовь

8. Мама сказала, чтобы я прихватил с собой куртку, и она оказалась права

9. Заверните мне 10 таких, пожалуйста!

10. Не беспокойте меня, я отдыхаю

11. Люди жаловались на бездомного кота, который захаживал в здание Ордена адвокатов Бразилии, поэтому руководство решило нанять его. Перед вами Доктор Леон, адвокот

12. Это Нелли, и она космонавт

13. До и после того, как его назвали хорошим мальчиком

14. Новорожденные котики из питомника AprioriNaked содержатся в тепле и уюте