14 животных, которые вмиг скрасят ваш день
У всех нас бывают тяжелые дни, которые тянутся целую вечность. И в такие моменты нам нужно что-то, что согреет наши сердца. Пожалуй, животные справляются с этой миссией так, как никто другой. Братья наши меньшие обладают мощной и в то же время нежной силой: их присутствие согревает, даже когда они просто весело резвятся во дворе дома или мирно посапывают на лежанке.
Мы в AdMe.ru отобрали 14 снимков, которые поднимут настроение как хозяевам питомцев, так и тем, у кого нет домашнего любимца.
1. Дог-йога с Франклином
2. Мам, что сегодня на завтрак?
3. Уникальный окрас и милота в одной мордашке!
4. Мои родители поженились!
5. Когда мама выдала смешную шутку
6. Симпатичный скромняга
7. Материнская любовь
8. Мама сказала, чтобы я прихватил с собой куртку, и она оказалась права
9. Заверните мне 10 таких, пожалуйста!
10. Не беспокойте меня, я отдыхаю
11. Люди жаловались на бездомного кота, который захаживал в здание Ордена адвокатов Бразилии, поэтому руководство решило нанять его. Перед вами Доктор Леон, адвокот
12. Это Нелли, и она космонавт
13. До и после того, как его назвали хорошим мальчиком
14. Новорожденные котики из питомника AprioriNaked содержатся в тепле и уюте
По вашему мнению, какие животные способны снять хандру и поднять настроение? Какое из этих милейших созданий завоевало ваше сердечко? Напишите в комментариях, нам очень интересно узнать!
Фото на превью apriorinaked_sphynx / Instagram, unknown author / Reddit
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