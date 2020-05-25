14 животных, которые нашли в человеке родственную душу

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Найти кого-то, кто по-настоящему тебя понимает, задача непростая. А если дело касается животного, то это уже совершенно иной уровень. Даже не имея общего языка, нам удается не просто хорошо ладить, а буквально чувствовать друг друга сердцем.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эта очаровательная подборка скрасит ваш день.

1. «Сделал ей мостик к окну, на которое она всегда смотрела, но не могла запрыгнуть»

2. Песель понял, что нашел своего человека, когда этот парень почесал ему животик

3. Этой собаке-компаньону повезло найти человека, который полюбит ее так сильно, что починит ее любимую игрушку

4. «Мы с парнем потратили целый день, чтобы сделать выставочную галерею для нашей песчанки»

5. Друг Альфреда смастерил для него обеденный стол

6. «Мой муж построил для нашей собаки домик мечты»

7. «Моя сестра собралась в поездку с семьей. Племяшку беспокоило то, что кот останется один, поэтому она сделала ему друга, у которого можно посидеть на коленях»

8. «Это Рэгги, которому нравится прыгать из моего окна на крышу гаража. Недавно он упал, поэтому я смастерил для него „золотые ворота“, чтобы ему больше не пришлось прыгать!»

9. Милли нашла кое-кого, с кем хочет проводить все время

10. Хозяин этого песика видит его насквозь

«Я кусаю все подряд».

11. «Жена хотела кошку, а я нет. Уже 2 года, как мы завели кошку, а она до сих пор ходит за мной по пятам и расстраивается, если не может пойти со мной»

12. Хорошо, что хозяева помнят о хитрых повадках этой кошки!

«Перед закрытием проверь, нет ли кошачьей лапы».

13. «Построил дом своей жабе на заднем крыльце. Соседствуем уже 2 года»

14. «Мой годовалый питбуль спит с моей дочерью каждую ночь. Он знает, что его место рядом с ней»

Складывались ли у вас особенно теплые отношения с животными?