14 впечатляющих примеров того, как наши случайные действия меняют ход эволюции на Земле

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Мы живем в эру, когда весь мир вертится вокруг человека. Люди даже не замечают, что стали главной причиной изменений в жизни других организмов даже на уровне ДНК. Мотыльки больше не летят на свет, мифические крабы стали реальностью, а ласточки отращивают короткие крылья и хвосты, чтобы реже попадать под колеса автомобилей. Так природа борется с трудностями и помогает организмам противостоять человеку и угрозам, исходящим от него.

Мы в AdMe.ru любим читать статьи ученых и вкратце пересказываем несколько впечатляющих случаев, которые иллюстрируют, как каждый из нас становится двигателем эволюции для животных и птиц на Земле.

Орангутан научился у рыбаков Борнео охотиться с копьем

Проведя детство в заповеднике и общаясь с людьми, орангутан на воле наблюдает за рыбаками и копирует их поведение, пытаясь поймать рыбу с помощью копья. Это не единичный пример того, как приматы используют орудия для добывания пищи. Например, недавно ученые наблюдали за группой орангутанов, которые делают крючки из проволоки, чтобы достать угощения из трубочек разных форм. Это уже их личное изобретение, придуманное за пару минут. Похожий эксперимент повторили с 5-летними детьми, но оказалось, что люди в столь раннем возрасте неспособны додуматься до того, как использовать проволоку, и пытаются решить задачу менее эффективными способами.

Волки, выросшие с человеком, ведут себя как обычные собаки, но лучше справляются со сложными задачами

Ученые, вырастившие и воспитавшие волков в Австрии, доказали, что животные поддаются тренировке не хуже собак. Но, в отличие от псов, они не только слушаются человека, но и проявляют инициативу при решении сложных задач. Это открытие доказало, что дружба с людьми — не результат одомашнивания псов, а способность, унаследованная от волков. Для них умение сотрудничать с другими видами — это возможность легче добыть еду. Вероятно, когда-то предки человека и волки жили вместе, как сейчас это делают волки и обезьяны в Центральной Эфиопии. Неизвестно, что получают от этой дружбы обезьяны, но волки едят грызунов, которых им легче поймать в присутствии приматов.

Новые поколения слонов все чаще рождаются без бивней, чтобы повысить шансы выжить рядом с людьми

Раньше считалось нормой, когда у 2–4 % молодых африканских слоних не развивались бивни. На протяжении последних десятилетий такая особенность спасала им жизнь, защищая от охотников за слоновой костью. В результате сегодня популяция слонов растет благодаря таким слонихам, их становится все больше, а в последние годы чаще рождаются слонята с короткими бивнями или вовсе без них.

Человеческие помои помогли стае бабуинов эволюционировать в более разумное сообщество

В стае бабуинов обычно царит жесткая диктатура: во главе — агрессивные альфа-самцы. Обезьяны из одной стаи, за которой наблюдал биолог Роберт Сапольски, нашли помойку рядом с гостиницей. Рядом с ней жила другая стая, поэтому на помойку за едой ежедневно отправлялись только альфа-самцы, готовые бороться с чужаками. Остальные продолжили питаться пищей, которую добывали привычным путем, чтобы не вступать в драку с теми, кто стоял во главе власти. Как-то раз альфа-самцы из-за испорченного мяса на помойке заразились туберкулезом и погибли буквально за несколько дней. В стае остались только менее агрессивные, но более социализированные самцы, что привело к перевороту в отношениях между обезьянами. Драки прекратились, самцы начали чистить друг друга, что считалось прерогативой самок. Изменились отношения внутри стаи: если раньше новому самцу требовалось до 3 месяцев, чтобы самки обратили на него внимание, то теперь это время сократилось до нескольких дней. Такой порядок поведения закрепился, и даже новички в стае перенимали необычные правила.

Синицы по всей Британии научились воровать у человека сливки. А малиновки — нет

Известно, что в начале XX века синицы и малиновки выучили время доставки сливок и научились вскрывать бутылки, чтобы добраться до лакомства. Чтобы защитить продукт, молочники перешли на алюминиевую фольгу, которой запечатывали горлышки. В ответ синицы начали легко пробивать ее своим клювом. Постепенно некоторые малиновки тоже освоили этот фокус. А для молочников спасением стали пластиковые крышки. Интересно и другое. Синицы, которые освоили вскрытие бутылок в одном городе, быстро научили этому своих сородичей по всей стране. В этом преимущество жизни в стае. А вот малиновки, которые предпочитают жить поодиночке, чаще всего учатся только на собственном опыте, поэтому передать следующим поколениям или другим сородичам секрет вскрытия сливок так и не смогли.

Из-за новых законов об охоте в Швеции мамы-медведицы стали по-другому воспитывать медвежат

В последние годы все больше медведиц в Швеции остается жить с детенышами на год дольше, чем прежде. Ученые считают, что это реакция на новый закон, согласно которому разрешено убивать медведей-одиночек без специальной лицензии. Медведицы не покидают медвежат после положенного срока, повышая их и собственные шансы выжить. При этом сознательно живут недалеко от людей, чтобы таким образом защититься от взрослых самцов, которые обычно нападают на медвежат, но не готовы вступать в конфликт с человеком.

Шимпанзе могут придумывать свои мелодии, наслушавшись человеческой музыки

Шимпанзе Барни, который жил с учеными в городе и ежедневно слушал музыку, однажды взялся за ударные и отчеканил несколько мелодий. Ошарашенные наблюдатели проанализировали запись звуков и признали, что Барни не только импровизировал на ходу, но и соблюдал ритм, т. е. осознанно создавал музыку.

Крабы с лицом самурая появились из-за перепуганных японских рыбаков

По одной из версий, популяция крабов, у которых узор панциря напоминал лицо самурая, разрослась из-за японских рыбаков. Они верили, что это души умерших самураев, погибших в морском сражении во время Битвы при Данноура. Поэтому, поймав таких крабов, отпускали их обратно в море. Со временем, по мнению ряда ученых и популяризатора науки Карла Сагана, эти животные с необычной мутацией расплодились и сформировали отдельный вид.

Лягушки научились жить в кислотных лужах

Изучая остромордых лягушек, группа ученых обнаружила, что многие земноводные уже научились жить в подкисленной среде и могут передавать эту способность будущим поколениям. Так природа выработала в них защиту от кислотных дождей, которые появились из-за выбросов промышленных предприятий.

Коты за тысячи лет научились издавать разные звуки, чтобы манипулировать людьми

В начале XXI века ученые пришли к выводу, что кошки мяукают не для общения между собой: таким образом за тысячи лет они научились управлять человеком, чтобы получить желаемое. Исследователи записали 100 разных звуков, которые издавала дюжина котов. Затем эти аудиозаписи дали прослушать группе добровольцев, чтобы те определили, насколько это звучит приятно, раздражающе или даже тревожно. Последующий анализ показал, что коты требуют чего-то, издавая громкие, низкие и длинные звуки. Короткие, высокие и приятные звуки говорят о том, что кошка хочет ласки и общения с человеком, может намекать на лакомство. Коты не общаются с нами, а фактически давят на наши эмоции. Кстати, дикие кошки не владеют таким спектром просьб: у них нет опыта общения с людьми, а значит, не было и причины, чтобы способность закрепилась.

Крылья ласточек стали короче, чтобы птицы быстрее взлетали при приближении автомобилей

Биолог Чарльз Браун (Charles R. Brown) за несколько десятков лет изучения городских ласточек пришел к выводу, что их крылья и хвосты стали короче. Объяснение оказалось простым: ласточкам с более короткими крыльями требуется меньше времени и пространства для маневра, чтобы улететь с дороги, когда подъезжает автомобиль. Их родственники с более длинными крыльями чаще попадали под колеса.

Городские мотыльки так привыкли к иллюминации, что перестали лететь на свет

В ряде тестов швейцарские ученые выяснили, что городские мотыльки больше не реагируют на свет и даже избегают его. Огромное количество иллюминации, которая привычна для любого мегаполиса, повлияла на то, что популяции мотыльков в городах росли за счет тех, кто по какой-то причине рождался с меньшим интересом к свету и тем самым повышал свои шансы выжить и дать потомство.

Одуванчики в городе не такие большие и пушистые, потому что поменяли тактику размножения

В дикой природе семена одуванчика улетают вместе с ветром далеко от растения, чтобы не ютиться рядом, поэтому большие и пушистые одуванчики здесь — не редкость. Но жизнь в городе оставила свой отпечаток на этих цветах: в окружении асфальтированных дорог и плитки сложно найти плодородную землю. Шансы на выживаемость выше, если семена упадут рядом с растением-родителем, где точно уже есть почва. Поэтому в городах растет все больше маленьких одуванчиков, у которых еле заметные парашютики, но крупные семена.

Рыба становится мельче, чтобы не попадать в сети

Рыбаки предпочитают ловить крупную рыбу. В результате такого искусственного отбора на воле остается больше рыбы, размеры которой по тем или иным причинам меньше нормы. Эта особенность постепенно закрепляется в новых поколениях: из-за этого даже современный лосось куда мельче своего предка, который жил на его месте еще полвека назад.