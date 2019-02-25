14 вещей, которые нельзя делать при уходе за кошкой

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Несмотря на отличную репутацию кошек, которые, как известно, гуляют сами по себе и приземляются всегда на лапы, им все же требуется забота человека. Основная загвоздка в том, что пушистые питомцы не могут сами сообщить о своих проблемах. Но не отчаивайтесь: мудрые ветеринары и хозяева уже давно сформулировали универсальные принципы по уходу за кошкой, которые и жизнь ей продлят, и сделают немного счастливее.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы каждый котик на планете был счастлив и здоров, поэтому выяснили, какие ошибки по уходу за питомцами встречаются чаще всего и как их исправить.

1. Покупать маленькую миску

Миска должна иметь такой диаметр, чтобы усы животного не касались ее бортиков. Играет роль и глубина плошки: если коту придется засовывать в миску голову целиком, он будет ощущать дискомфорт. В итоге все придет к тому, что питомец начнет вытаскивать еду на пол. Посмотрите, как ест ваш кот. Некоторые открывают рот максимально широко, чтобы захватить как можно больше корма, поэтому для таких животных миски должны иметь намного больший диаметр, чем обычно. В противном случае кот будет задевать края посуды зубами.

2. Ставить миску с водой рядом с миской едой

Кошки предпочитают свежую холодную воду. В дикой природе они стремятся пить из проточных источников, поэтому вода в миске должна обновляться как можно чаще. Чтобы вода не загрязнялась раньше времени, стоит отодвинуть ее от миски с кормом. В противном случае частички еды и шерсть с кошки будут попадать в воду. Некоторые питомцы пьют из раковины или унитаза. Это явный признак того, что вода в миске загрязняется слишком быстро.

3. Позволять кошке спать на батарее

Замерзший кот иногда отогревается возле раскаленной батареи. Тактильная чувствительность у этих животных отличается от человеческого восприятия, поэтому они могут долгое время контактировать с раскаленным предметом. Но не стоит позволять питомцу делать это, особенно если у вас короткошерстный или бесшерстный кот. При длительном контакте с горячим предметом возможен перегрев внутренних органов. При этом риск прямо пропорционален весу кошки: чем крупнее питомец, тем больше он подвержен перегреву. Если котику холодно, лучше предварительно положить на батарею небольшой плед или одеяло.

4. Брать котят из домашнего питомника

К домашним питомникам следует относиться с осторожностью. Обязательно ищите отзывы реальных покупателей. Некоторые индивидуальные заводчики скрещивают животных, состоящих в кровном родстве. Потомство внешне не отличается от других представителей породы, но котята из такого помета, как правило, страдают врожденными генетическими заболеваниями. Их обычно предлагают покупателю за полцены. Впрочем, еще чаще происходит обыкновенный обман: в качестве мейн-куна продают обычного крупного котенка с похожим окрасом и кисточками на ушах. Правда выяснится лишь спустя время. Поэтому к покупке породистого животного стоит подходить ответственно и обращаться только к проверенным крупным заводчикам.

5. Стричь пушистого кота

Стрижка — это большой стресс для животного. К ней следует прибегать в крайних случаях, например если появились колтуны, которые невозможно расчесать, или если животному предстоит операция. Чтобы уменьшить количество выпадающей шерсти, питомца лучше просто вычесывать. Подстриженный кот не сможет долго греться на солнышке, поскольку будет велик риск получить солнечный ожог. А от любого ветерка беднягу будет бросать в дрожь. К тому же особо «буйных» животных стригут под наркозом, что, безусловно, не может не отразиться на их здоровье.

6. Игнорировать ночной храп

Повторяющийся изо дня в день храп говорит об определенных проблемах с дыхательными путями. Дополнительными признаками считаются подтеки под носом, открытый рот и вытягивание шеи сильно вперед. Это означает, что у кота затруднено дыхание. В данном случае питомца нужно скорее показать врачу.

7. Оставлять окно открытым в вертикальном положении, когда вы уходите из дома

Идеальный вариант для проветривания квартиры в ваше отсутствие — это ставить окна на режим микропроветривания или открывать их в горизонтальном положении. Окно, открытое вертикально, представляет опасность для животных, особенно тех, которые никогда не покидают квартиру. Кот может попытаться попасть на улицу и попросту застрять в окне.

8. Делать кошке «мягкие» лапки

Такая операция, как «мягкие лапки», в некоторых странах запрещена законом, и не зря. Кошке не просто удаляют коготки, но и ампутируют целую фалангу пальцев. Эта операция проводится под общим наркозом. Впоследствии животное будет испытывать сильную боль в лапах при передвижении, а также не сможет нормально прыгать или лазить по деревьям.

9. Перекладывать кошачий корм в не предназначенные для этого емкости

Оригинальная упаковка разработана так, чтобы при хранении корм не засыхал и не терял полезные свойства. Поэтому перекладывать корм в иную тару производители не рекомендуют. По этой же причине лучше не покупать корм на развес, если он хранится в неоригинальных контейнерах.

10. Покупать более мелких животных в дом, где уже живет кошка

Многие владельцы кошек заводят также птиц, ящериц или рыбок и с радостью выкладывают в сеть фотографии любимцев, которые подружились друг с другом. Однако, по утверждению специалистов, кошка не может «дружить» с потенциальной едой. Рано или поздно она начнет охотиться на нового члена семьи. Если это произошло, ругать питомца бессмысленно: таков инстинкт.

11. Использовать 1 лоток и миску для 2 и более котов

Если в доме живут 2 кота или больше, у каждого из них должен быть свой набор «личных вещей»: миски, лежанки, игрушки и лоток. В противном случае рано или поздно встанет вопрос о доминировании, что будет приводить к дракам между питомцами.

12. Принимать кота в семью со старой или бойцовской собакой

Дружба между кошкой и собакой — явление спорное. Особенно если кто-то из них появился в семье раньше и был единственным любимчиком. По утверждению специалистов, наименее вероятным можно считать мирное сосуществование кота с любой старой собакой, а также с псом бойцовской породы (питбулем, бульдогом, мастифом и др.).

13. Ругать кота, если он вдруг перестал ходить в лоток

В случае если животное резко и без видимых на то причин перестало ходить в лоток, хозяина ждет занятный квест. Вероятно, питомец просто обиделся, и тогда вашей задачей станет выяснение и устранение причины этой обиды. Иногда подобное происходит при переезде или появлении нового члена семьи (притом неважно, человек это или другое животное). Ругаться с котом в данном случае затея бесполезная. Придется просто немного подождать, пока буря чувств в кошачьей душе не поутихнет.

14. Закрывать межкомнатные двери

Кошки по природе свободолюбивы и нуждаются в открытом пространстве. Животное почувствует себя намного счастливее, если вы будете держать межкомнатные двери открытыми. Кстати, это одна из причин, почему коты пытаются открыть дверь в туалет, когда вы находитесь внутри. Они просто контролируют свою территорию.

Бонус: перед походом к ветеринару

Если вас беспокоит здоровье питомца и вы решили обратиться к ветеринару, снимите симптомы на видео. Нюанс в том, что даже самый коммуникабельный кот будет испытывать стресс, оказавшись в незнакомом месте, и на фоне стресса признаки болезни могут внезапно «исчезнуть». А видео поможет ветеринару поставить правильный диагноз.

Расскажите, есть ли у вас свои универсальные советы по уходу за котом?