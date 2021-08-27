14 типичных ошибок, которые могут очень дорого стоить каждому владельцу питомца

Мы души не чаем в своих питомцах, но частенько не учитываем элементарные правила ухода за ними. Хотим сделать как лучше, а вместо этого создаем лишь новые проблемы для маленького, но верного друга. В результате здоровье любимца может пошатнуться, а поведение — испортиться.

Редакция AdMe.ru обожает животных. Поэтому мы разобрали распространенные ошибки, которые допускают даже очень любящие хозяева.

1. Бреем шерсть в жару и не только

Неважно, живет ваш питомец в помещении или иногда бывает на улице, брить его не стоит в любом случае. Даже если столбик термометра поднялся до высокой отметки. У животных потовые железы находятся в подушечках лап, через них и происходит охлаждение тела. Шерсть защищает кожу зверька от пагубного воздействия солнца, укусов насекомых и сохраняет прохладу, поэтому избавляться от нее ни в коем случае нельзя. Причин для бритья животных немного, и связаны они с медицинскими показаниями. Например, любимцу предстоит операция или он страдает от кожного заболевания. Чтобы помочь пушистикам пережить пекло, подготовьте для них темное прохладное укрытие и не забывайте о проветривании. А длинношерстных кошек расчесывайте каждый день, чтобы удалить лишние волоски.

2. Покупаем миску неправильной формы

Если кошачья миска слишком маленькая, усы вашего пушистого компаньона будут регулярно соприкасаться с ее стенками. Этот чувствительный орган нельзя стимулировать слишком часто: можно спровоцировать усталость усов. Из-за этого кот может испытывать стресс, возбуждение, появятся изменение пищевого поведения, в том числе снижение аппетита, и агрессия. Обращайте внимание и на глубину миски. Если посуда окажется слишком глубокой, питомец начнет игнорировать пищу, остающуюся на дне. Он будет голодным, а остатки еды будут постоянно портиться.

3. Выбираем питомца исключительно по окрасу

Выбирая питомца, мы много внимания уделяем окрасу. Это, безусловно, важно. Некоторые даже связывают цвет шкурки с определенными чертами характера зверька и считают, например, рыжих котов более дружелюбными, а черных и белых — менее общительными. Однако темперамент имеет не меньшее значение. Прежде чем брать животное в дом, почитайте о выбранной породе или понаблюдайте за ним в питомнике. Сопоставьте его темперамент с собственным. Возможно, некоторые породы покажутся вам слишком общительными, и вы быстро устанете от кошачьей или собачьей активности.

4. Берем домой слишком маленьких котят и щенков

Трудно устоять против обаяния мохнатых малышей. Но не стоит брать домой едва родившихся котиков и щенков. В младенчестве им нужны специальный уход и наблюдение за здоровьем. Новый хозяин может столкнуться с проблемами, решить которые без помощи специалиста не получится. Лучший возраст для переселения питомца в новый дом — 12–13 недель. До этого детенышам необходимо быть под присмотром матери: она их кормит, обучает основным навыкам для самостоятельной жизни. Здоровье подросших в родном гнезде пушистиков будет намного крепче. Кроме того, вы получите их более социализированными.

5. Позволяем любимцу спать на кровати

Засыпать с любимым пушистиком под боком так приятно! Вот только это может быть вредно как для питомца, так и для человека. У нас с братьями меньшими разные режимы, а раннее пробуждение из-за «тыгыдыков» может нарушить ритмы нашего сна. Результат — недосыпание и усталость. Сон с животными может вызвать астму и аллергию. Кроме того, кошки на лапках переносят мельчайшие частички наполнителя туалета, на которых могут оставаться бактерии. Также кошке или собаке для комфортного и полноценного отдыха нужна собственная кроватка, где у них будет возможность уединиться и как следует восстановить силы.

6. Не проверяем шерсть на наличие клещей после прогулки по лесу

Мы привыкли осматривать одежду и тело, возвращаясь с прогулки по лесу. Если четвероногий друг составил вам компанию, проверьте и его шерстку. Собаки часто бегают по высокой траве или кустам и имеют все шансы подцепить неприятных насекомых. Своевременное обнаружение паразита сохранит здоровье питомца и снизит риск возникновения болезни Лайма и других недугов. Нащупав клеща, как можно скорее отправляйтесь к ветеринару.

7. Не задумываемся, какую воду пьет животное

Споры о том, чем поить питомца, не утихают: одни покупают бутилированную воду, другие преспокойно наполняют собачью или кошачью плошку водопроводной. В данном случае многое зависит от местности, поэтому рекомендуется давать любимцам ту же воду, что пьем мы сами. Если в вашем регионе водопроводная вода достаточно чистая и вы спокойно ее употребляете, домашним животным тоже можно ее давать. Если же воду приходится фильтровать, не позволяйте им пить воду из-под крана. В ней могут содержаться вредные примеси, опасные для здоровья.

8. Разрешаем питомцам рыться в мусорном ведре

Иногда собаки, да и кошки тоже, любят порыться в мусорном ведре в поисках остатков вкусненького. Такие попытки лучше пресекать на корню, ведь пищеварительная система домашних животных не менее нежная, чем человеческая. Несвежие продукты точно так же могут вызвать у них боли в животе, тошноту, пищевое отравление. Есть несколько способов отучить любимца копаться в отходах. Купите мусорное ведро с плотно прилегающей крышкой, чтобы он не мог открыть ее. Когда уходите из дома, оставляйте игрушки, чтобы животному не было скучно в одиночестве. И, конечно, следите, чтобы зверек всегда был сыт — тогда соблазна порыться в мусоре не возникнет.

9. Позволяем псу класть на людей лапы

Щенок, который встает перед вами на задние лапы, выглядит умилительно. Но чем старше он становится, тем больше возникает проблем: собака начинает прыгать на других людей в поисках внимания. В худшем случае она даже может ненароком сбить их с ног. Самое простое решение — с раннего возраста не поощрять такое поведение. Часто после того, как пес кладет на человека лапы, тот дает ему угощение. Это формирует у собаки рефлекс, и она будет делать так и впредь, чтобы получить что-нибудь вкусненькое.

10. Слишком рано запускаем рыбок в аквариум

Новенький аквариум так и хочется поскорее наполнить водой, морским декором и красивыми обитателями. Торопиться не стоит: первые дни аквариум должен находиться на карантине. Необходимо, чтобы сформировалась особая биологическая среда, пригодная для жизни рыбок. Наполните емкость водой, предварительно пропущенной через специальный фильтр, установите растения и укрытия для будущих жильцов. Сразу много рыб запускать тоже не стоит: в воде очень скоро окажется слишком большое количество продуктов жизнедеятельности, что пагубно отразится на питомцах.

11. Перекармливаем аквариумных рыбок

Кормление — один из немногих способов проявить свою привязанность, если ваш любимец живет в аквариуме. Поэтому многие владельцы водных жителей от души насыпают им корм. Это может привести к стрессу, ожирению, а также к ухудшению качества воды: несъеденная пища начнет разлагаться и выделять токсины.

12. Устанавливаем только один насест в птичьей клетке

Часто в клетках есть всего-навсего одна жердочка. Из-за этого у пернатых со временем может возникнуть пододерматит (заболевание кожи задних конечностей) или же могут появиться намины — повреждения стоп. Для здоровой и комфортной жизни попугаям и другим крылатым нужны 3–4 разных насеста. Лучше, если они будут не из пластика и с неровной поверхностью. Это убережет птиц от застаивания крови в конечностях. Важно, чтобы диаметр жердочки совпадал с захватом лапок.

13. Даем птицам слишком мало игрушек

Неопытному человеку может показаться, что пара игрушек для попугая — в самый раз. Но этим пернатым нужно несколько типов приспособлений: для лап, для клюва, подвесные кольца, лесенки и многое другое. Важно, чтобы птица могла выполнять несколько действий: раскачивать, подбрасывать, держать игрушку в лапке. Предметы для развлечения нужно периодически менять, иначе птичка может заскучать.

14. Выбираем неправильную подстилку в клетку для хомяков

То, чем застелен пол клетки, имеет не меньшее значение, чем диета маленького грызуна. Категорически не рекомендуется использовать газеты: типографская краска токсична. От подстилок из древесной стружки также лучше воздержаться: если древесина не просушена, летучие масла могут вызвать раздражение дыхательных путей. Хлопковые волокна хомяк может перепутать с пищей и засунуть в рот, что вызовет удушье. А соломка может уколоть нежного зверька. Оптимальный вариант — специальные мягкие наполнители для клеток. Они не вызывают аллергии и не станут причиной травмы питомца. Менять такую подстилку следует раз в пару недель.