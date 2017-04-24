14 собак, которые выросли слишком быстро
Мы в AdMe.ru заметили, что собаки всю жизнь сохраняют веселый нрав и игривое настроение. Только вот растут они ну очень быстро: взгляните, как буквально за несколько месяцев некоторые из них умудрились перевоплотиться из щеночков в больших и верных друзей.
Спустя год.
«Первый снимок — 8 недель, последний — 8 месяцев».
7 недель и 7 месяцев.
«Наша Люси и ее друг, щенок Херли. Разница в снимках — 10 месяцев».
«Так вырос наш пес всего за пару месяцев».
«Прошло 6 месяцев».
7 месяцев спустя.
4 месяца спустя.
6 месяцев спустя.
«Наш пес спустя 4 месяца».
«Прошло 3 месяца».
«Прошло 5 месяцев, а наш пес все еще пытается поймать дзен в машине».
«Прошло 6 месяцев. Не поменялись только лапы».
«Лучший друг спустя 7 месяцев и 30 кг».
Фото на превью Your_Local_Casanova / reddit.com