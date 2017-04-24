14 собак, которые выросли слишком быстро

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Мы в AdMe.ru заметили, что собаки всю жизнь сохраняют веселый нрав и игривое настроение. Только вот растут они ну очень быстро: взгляните, как буквально за несколько месяцев некоторые из них умудрились перевоплотиться из щеночков в больших и верных друзей.