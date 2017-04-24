14 собак, которые выросли слишком быстро

Мы в AdMe.ru заметили, что собаки всю жизнь сохраняют веселый нрав и игривое настроение. Только вот растут они ну очень быстро: взгляните, как буквально за несколько месяцев некоторые из них умудрились перевоплотиться из щеночков в больших и верных друзей.

Спустя год.

«Первый снимок — 8 недель, последний — 8 месяцев».

7 недель и 7 месяцев.

«Наша Люси и ее друг, щенок Херли. Разница в снимках — 10 месяцев».

«Так вырос наш пес всего за пару месяцев».

«Прошло 6 месяцев».

7 месяцев спустя.

4 месяца спустя.

6 месяцев спустя.

«Наш пес спустя 4 месяца».

«Прошло 3 месяца».

«Прошло 5 месяцев, а наш пес все еще пытается поймать дзен в машине».

«Прошло 6 месяцев. Не поменялись только лапы».

«Лучший друг спустя 7 месяцев и 30 кг».

Фото на превью Your_Local_Casanova / reddit.com

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