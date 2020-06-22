14 представителей животного мира, которые только притворяются лапочками

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Внешность бывает обманчивой не только у людей. Очаровательные представители фауны порой скрывают немало скелетов в своих шкафах. Кто бы мог подумать, что грациозный лебедь в состоянии перевернуть рыбацкую лодку, а прикосновение к красивой птичке может обернуться настоящим отравлением? У братьев наших меньших еще и не такие козыри припрятаны в рукаве.

AdMe.ru заглянул за кулисы животного мира и раскрыл «вторые сущности» пушистых, пернатых и чешуйчатых зверюшек.

1. Тукан

Мама кормит детеныша кусочком банана.

Как правило, тукан питается фруктами, а его длинный клюв помогает доставать лакомства с самых тонких веток. Вот только эта птичка далеко не вегетарианец: кроме насекомых и ящериц, она не прочь съесть чужого птенца. Для человека тукан совершенно неопасен, разве что клювом раз-другой тюкнет. Но это мало кого останавливает, так что многие заводят птицу в качестве домашнего питомца. Правда, если в доме уже имеются пернатые, тукана лучше от них изолировать, в противном случае он может воспринять их как добычу.

2. Пингвин

Никогда не видели раскрытый клюв пингвина? Вся пасть (и язык тоже) внутри заполнена наростами — зубчатыми пластинами. Они нужны птице, чтобы хорошо и сытно питаться. Механизм работает просто: стоит пингвину засунуть что-то в рот (обычно это скользкая рыба), как высунуть это будет уже невозможно, поскольку в добычу вонзятся сотни зубчиков. Даже гладить пингвина специалисты не советуют: во время попыток одомашнивания выяснилось, что людей он не любит и при малейшей возможности норовит укусить.

Кроме того, воспетый в мультиках образ пингвинов как любящих родителей далек от реальности. Самки, чье потомство погибло, дерутся между собой за чужих птенцов, а если видят пингвиненка, оставленного без присмотра, тут же крадут его. К сожалению, драки и похищения обычно ведут к тому, что малыши погибают.

3. Морской дракон

Хищная рыбка обитает у Восточного побережья Атлантического океана и в 3 морях: Средиземном, Эгейском и Черном. Живет дракончик как на мелководье, так и на глубине (до 150 м), любит зарываться в песок, а потому порой встречается с людьми, которые на него буквально наступают. К сожалению, такие встречи нередко оканчиваются травмами, а то и хуже. На плавниках и жаберных крылышках у рыбы имеются ядовитые шипы. Укол таким шипом может привести в том числе к летальному исходу. Хотя обычно серьезного риска для человека нет: место укола может долго и сильно болеть (особенность яда), но не более.

4. Белый аист

У болотной птицы есть целых 2 секрета. Во-первых, аист ест не только рыбу и лягушек: в рацион входят другие птицы, их яйца, небольшие грызуны и змеи (ядовитые в том числе). Орудует животное огромным и прочным клювом. Во-вторых, аист усыновляет чужих птенцов, а своих порой выкидывает из гнезда. Предполагается, что от птенцов избавляются в 2 случаях: если они слабые или если у птиц недостаточно еды. Хотя ученые фиксируют и такие ситуации, когда ни один из этих двух факторов не задействован — тогда говорят о странности в поведении животного.

5. Белка

Стандартный рацион белки обыкновенной — орехи, семечки, ягоды и грибы. Однако зверек не прочь полакомиться и мясом, особенно в зимний период, когда еды не хватает. Жертвами становятся небольшие грызуны, птицы и пресмыкающиеся. Из-за острых зубов и мощных челюстей шансов в битве с белкой у них практически нет. Для человека белка неопасна, если забыть о том, что грызун может повредить электропроводку или подточить фундамент дома.

6. Свиристель

Одна из самых распространенных и узнаваемых благодаря хохолку птиц. Проживает в лесах Евразии и Северной Америки. Зимой, как правило, перебирается в города, где может раздобыть себе пропитание. Больше всего любит рябину и часто ест забродившие ягоды. Поскольку у свиристеля маленькое тельце, ягоды оказывают на него пагубное влияние. Птицы в прямом смысле слова пьянеют. Кстати, случается это не только со свиристелями, но и другими пернатыми, которые лакомятся рябиной. Под градусом птички вытворяют разное: падают в сугробы, врезаются в людей и окна, в стены домов. Со стороны это может казаться забавным, однако по факту это нередко ведет к фатальным последствиям. Если вам встретится пьяненький свиристель, поместите его в коробку и поставьте ее в тепло. Спустя несколько часов птичка придет в себя, тогда ее можно будет отпустить на волю.

7. Полярный медведь

Конечно, никому и в голову не придет, что белый мишка безобиден. Однако многие люди не подозревают, насколько этот зверь опасен на самом деле. Это единственное существо на планете, которое охотится на человека по собственному желанию. Все остальные предпочитают скрываться, а нападают лишь в целях самозащиты. Возможно, так происходит из-за того, что территориально люди и полярные медведи не пересекаются, поэтому у животных в генетической памяти попросту не имеется «записи» о том, что человека нужно бояться. Кроме того, медведи опасны не только на суше, но и в воде. Они отлично плавают и могут разгоняться до 10 км/ч. Для сравнения: самая высокая скорость, которой когда-либо достигал человек, — 8,2 км/ч, а в среднем — лишь 3,2 км/ч.

8. Щелезуб

Этот насекомоядный зверек внешним видом напоминает крысу на длинных тонких ножках и входит в немногочисленный список ядовитых млекопитающих. Яд попадает в тело жертвы через укус, токсичной является слюна. Парадоксально, но у щелезуба нет иммунитета к собственному яду — часто при драках укушенный зверек погибает. Зверюшку называют живым ископаемым, поскольку этот вид за последние 76 млн лет не претерпел практически никаких изменений. Для человека опасность минимальная: за всю историю было зафиксировано лишь несколько укусов и ни один из них не окончился трагедией. Боль и отек спадают через несколько дней.

9. Собака динго

Выглядит как обычная собака. Пока не подойдете ближе.

Динго — домашняя собака, которая вторично одичала. Проживает в Австралии, есть небольшие популяции в Азии. Собаки имеют странные вкусовые предпочтения: при наличии большого количества еды они умудряются поедать себе подобных. Это уникальная черта динго, поскольку такое поведение в животном мире практикуется лишь в тех случаях, когда звери страдают от голода. Отношения человека и динго были сложными. В Австралии собаки охотились на местных овец, из-за чего фермеры ставили на зверей ловушки. Даже это не помогало сохранять скот, и тогда люди построили забор от собак протяженностью около 5 тыс. км.

Забор, защищающий фермерские угодья от динго.

По отношению к человеку животные, как правило, ведут себя осторожно и убегают, если такая возможность у них имеется. Однако атаки на людей тоже имеют место. Как правило, это происходит из-за поведения человека: видя перед собой собаку, он и общается с ней как с собакой (пытается покормить, погладить, поиграть), забывая о том, что динго ближе к волкам, нежели к домашним песелям.

10. Лебедь

Символ чистой любви, совершенства и грации на самом деле очень мускулист и, как следствие, силен. Не стоит сбрасывать со счетов и мощный лебединый клюв. Ну а вес птицы составляет порядка 13 кг при размахе крыльев до 2,5 м. Для человека лебедь может представлять опасность в том случае, если гомо сапиенс находится поблизости от птичьего гнезда. При нападении птица шипит, несется на потенциального врага и бьет его крыльями. В лучшем случае этот враг отделается легким испугом, в худшем — парой-тройкой серьезных ушибов. Также известны случаи, когда лебеди переворачивали небольшие лодки с людьми.

11. Тасманский дьявол

Это животное размером с комнатную собачку считается самым крупным сумчатым хищником в мире. Обитает зверек на острове Тасмания и находится под угрозой исчезновения. В расслабленном состоянии животные медлительны и неуклюжи, однако при необходимости могут переходить на галоп и развивать скорость до 13 км/ч. Неплохо плавают и умеют лазить по деревьям. В силу эксцентричного характера почти не имеют врагов в животном мире.

При встрече с потенциально опасным животным (например человеком) тасманский дьявол широко разевает пасть, шипит, издает неприятный запах, подобно скунсу, после чего впадает в ярость и душераздирающе вопит. Считается, что хватка у этих зверьков железная: за счет мощных челюстей они способны напасть на животное в 4 раза крупнее себя. Для человека этот хищник неопасен, хотя в исключительных случаях (например при защите щенков или во время сезона размножения) может и наброситься. Несмотря на бешеный темперамент, тасманского дьявола можно приручить и воспитывать как домашнего зверька. Теоретически.

12. Двуцветная дроздовая мухоловка, или двуцветный питоху

В коже и перьях этой птицы содержится батрахотоксин — один из мощнейших нейротоксинов. После физического контакта с мухоловкой мелкие животные, как правило, погибают из-за остановки сердца. Любопытно, что ядовитость пернатых обусловлена питанием: в их рацион входят жучки, чей организм буквально пропитан вышеназванным токсином. У птицы в итоге выработался иммунитет, чего нельзя сказать о людях. Впрочем, случайная встреча человека с питоху вряд ли окончится трагедией. Однако трогать мухоловку — не лучшая идея: у вас почти сразу онемеют пальцы, их начнет покалывать. Скорее всего, вы рефлекторно сунете их в рот — тогда онемеет и он. После этого вам уже потребуется квалифицированная помощь.

13. Пресноводные улитки

Сами по себе улитки неопасны, однако на их тельцах часто селятся паразиты, которые могут вызвать у человека шистосомоз. Это 2-й по распространенности тропический недуг в мире: например, в 2018 году им страдали 97 млн человек, а 229 млн нуждались в профилактическом лечении. Заразиться можно, купаясь в воде.

14. Землеройка

Землероек можно встретить практически в любом уголке мира: от равнинной тундры до самой настоящей пустыни. Некоторые из видов ядовиты, а именно это короткохвостая бурозубка (живет на Американском континенте) и водоплавка (обитает в водоемах Европы, известна также под названием белобрюхая белозубка, или ушастая белозубка). В слюне ядовитой землеройки содержится парализующее вещество. Именно оно помогает зверьку делать припасы: укушенные животные находятся в обездвиженном состоянии 3-5 дней. Впрочем, для людей землеройка неопасна, хотя укус будет болезненным и вызовет отек, который пройдет только через несколько суток.