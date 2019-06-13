14 популярных мифов о собаках, в которые давно пора перестать верить

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Когда мы заводим собаку, она становится членом нашей семьи. Мы любим ее и готовы дать tq только лучшее. Но всегда ли мы правильно понимаем наших питомцев? Соответствуют ли наши представления о воспитании щенка современным нормам?

Мы в AdMe.ru очень любим собак и, изучив компетентные источники, обнаружили, что многие распространенные приемы, оказывается, не работают, а популярные советы собачников чаще приносят больше вреда, чем пользы.

1. Если собака зевает, значит, она хочет спать

Иногда владельцы могут заметить, что собака зевает в ситуациях, не располагающих ко сну, например во время игры или когда ее гладят (особенно чужие люди). Это не значит, что ей скучно или она хочет спать. Зевота для собак — способ справиться с возбуждением и снять стресс.

2. Слюна собак имеет целебные свойства

Некоторые люди так уверены в этом, что намеренно дают собакам зализывать ранки на своем теле. И совершенно напрасно! Рот собаки нельзя назвать чистым: она не пользуется, как человек, зубной пастой, подбирает еду с пола, вылизывает собственное тело, и с ее слюной в рану может попасть очень много микробов. Это может стать причиной нагноения. Не стоит позволять собаке зализывать и ее собственные раны. Чтобы они заживали быстрее, нужно, наоборот, предотвратить зализывание, надев на собаку защитный воротник.

3. Лучшая еда для собаки — сырое мясо

Некоторые владельцы считают, что собак нужно кормить сырым мясом, аргументируя тем, что волки (ближайшие родственники собак) в природе питаются именно так. Но они не учитывают, что за тысячелетия существования рядом с человеком собаки приспособились совсем к другой пище. Кроме того, в мясе недостаточно необходимых собаке полезных веществ и витаминов, а вот паразитов и патогенных микроорганизмов может быть немало.

4. Пушистых собак летом нужно брить, потому что им жарко

Многие хозяева бреют своих питомцев летом, полагая, что тем самым спасают их от жары, но в большинстве случаев это не так. Дело в том, что у собак есть подшерсток. Зимой он становится плотнее и защищает собаку от холода, весной же, во время линьки, подшерстка остается ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы летом животное чувствовало себя комфортно. Если шерсть сбрить, при отрастании новой нарушится ее структура: она может стать кудрявой, начнет сбиваться в колтуны и т. д. Лучше найти другой способ защитить четвероногого друга от перегрева.

5. Cобачью обувь придумали только для красоты

Собака в ботинках — это не то же самое, что Кот в сапогах, то есть нечто сказочное. В некоторых случаях такой аксессуар является настоящей необходимостью. Можно сколько угодно говорить о том, что природа сама обо всем позаботилась, одарив собаку способностью передвигаться по любому грунту в любую погоду. Однако вряд ли она рассчитывала на то, что мы станем рассыпать на улицах реагенты и заливать дороги асфальтом, который в жару превращается в самую настоящую лаву. К тому же подушечки лап домашних собак намного чувствительнее, чем у их диких сородичей.

6. Cтарого пса не научишь новым трюкам

Тренировать и обучать собаку командам можно и нужно независимо от того, в каком она возрасте. Однако в случае со взрослой собакой потребуется больше времени и терпения. Кинологи и зоопсихологи одним из самых действенных методов обучения пожилых собак считают использование кликера — небольшого устройства, которое издает звук щелчка при нажатии. Также они советуют отказаться от строгих и электрических ошейников, удавок и прочих «силовых» способов воздействия на собаку.

7. Если собака бурно реагирует на приход хозяина домой, значит, она его очень любит

Если ваша собака теряет контроль, когда вы приходите домой (бегает кругами, прыгает, поскуливает, может даже сделать лужу), то это вовсе не значит, что она любит вас больше, чем тот пес, который встречает хозяина, спокойно виляя хвостом. Это означает лишь то, что ее воспитанием не занимались должным образом. Есть разные способы научить собаку встречать хозяина и гостей спокойно.

8. Все собаки любят плавать

Если поднять собаку над водой, она начнет рефлекторно двигать лапами (вам наверняка не раз встречались такие видеоролики), но это не значит, что все собаки — прирожденные пловцы. Действительно, большинство собак умеют плавать и делают это с удовольствием, других можно к этому приучить. А вот некоторые не могут даже держаться на воде. Плохо приспособлены к плаванию собаки с мощной грудью и тяжелым черепом — бульдоги, мастифы, таксы, боксеры. Мелких собак нужно пускать в воду с осторожностью, так как они подвержены переохлаждению.

9. Если собака не контактирует с другими животными, можно ее не прививать

Не все существующие вакцины необходимы вашей собаке. Набор обязательных прививок может отличаться в зависимости от местности. Однако, к примеру, прививки от бешенства, чумы, энтерита, лептоспироза нужны любой собаке, даже если она содержится в квартире и редко бывает на улице, поскольку небольшой риск заражения и в этом случае не исключен. Перед тем как вакцинировать собаку, нужно обязательно проконсультироваться с ветеринаром.

10. Если нос сухой, значит, пес заболел

Этот миф был опровергнут уже не раз, но владельцы собак все равно продолжают щупать нос своим питомцам и беспокоиться, если вдруг окажется, что он теплый и сухой. Мокрый и холодный нос далеко не всегда говорит о нормальном здоровье, иногда он может сигнализировать о рините. Приглядитесь к коже на носу у питомца: если она потрескалась или покрылась корочкой, это может быть признаком заболевания. В целом нужно обращать внимание на поведение и аппетит собаки, а не на температуру и влажность ее носа.

11. Собакам нужно давать грызть кости

Веками нам рассказывали о том, что собакам совершенно необходимы кости. Этот миф нашел широкое отражение и в литературе, и в живописи, однако на самом деле вреда от костей гораздо больше. Особенно опасны вареные трубчатые кости, например из куриной ножки: собака их легко разгрызает и в результате проглатывает острые осколки, которые травмируют ее пищеварительный тракт. В отдельных случаях это даже может привести к летальному исходу. Сейчас в зоомагазинах есть масса безопасных собачьих лакомств, которые можно без страха давать своему питомцу. Или в крайнем случае дайте сырую кость, которую собака не сможет разгрызть.

12. Если собака виляет хвостом, значит, она настроена дружелюбно

Из-за этого распространенного убеждения порой возникают неприятные ситуации: собака виляет хвостом, ее пытаются погладить, а она почему-то кусает. Люди привыкли считать, что виляние хвостом говорит о дружелюбном настрое собаки, однако это не всегда так. Нужно обращать внимание и на другие признаки: собака, которая явно хочет, чтобы ее погладили, помимо виляния хвостом, приседает на задние лапы, подставляет спину, крутится волчком и буквально ходуном ходит. Если же тело собаки практически неподвижно и она лишь виляет хвостом, то, скорее всего, животное напряжено и может напасть.

13. Метисы и дворняги здоровее породистых собак

Данный миф так популярен, что многие не прививают своих «двортерьеров», объясняя это тем, что те веками жили на улицах, а значит, их иммунитет со всем справится самостоятельно. Но это не так. Продолжительность жизни бродячих собак очень невысока, они погибают от тех же болезней, что и породистые домашние питомцы, просто люди этого не замечают.

14. Если собака сделала лужу, нужно потыкать ее носом в эту лужу

Уже давно доказано, что этот прием не работает. Приучение щенка справлять нужду на улице в некотором смысле похоже на процесс приучения ребенка к горшку. Работает только положительное подкрепление и «предупредительные» меры: почаще давайте собаке возможность сделать свои дела вне дома.