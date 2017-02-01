14 очаровательных щенков, которые выросли слишком быстро

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Кажется, еще вчера он пришел в дом маленьким слюнявым комочком, а сегодня рядом с тобой живет здоровенный пес. AdMe.ru собрал для вас несколько кадров, которые сделали хозяева щенков тогда и сейчас.

Малыш, который по-прежнему сидит на любимом месте во дворе

Эта сладкая парочка спустя много лет по-прежнему остается такой пушистой и радостной

Щенок, все также любящий покрасоваться перед камерой

А эта милашка с годами не теряет дух авантюризма

Дворняжка, которая все также смотрит прямо в душу

Благородный джентльмен, сохранивший с детства свои манеры

Эта красотка со временем научилась искусству попрошайничества

Теперь его ушки стоят ровно

Малыш, который вырос и стал намного пушистее, чем ожидалось

Теперь взять его на ручки стало чуть сложнее

Леди, которая все-таки начала воспринимать работу всерьез

Эти двое никогда не теряли чувства юмора

Малышка до сих пор не изменяет своим привычкам

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