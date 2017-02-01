14 очаровательных щенков, которые выросли слишком быстро
Кажется, еще вчера он пришел в дом маленьким слюнявым комочком, а сегодня рядом с тобой живет здоровенный пес.
AdMe.ru собрал для вас несколько кадров, которые сделали хозяева щенков тогда и сейчас.
Малыш, который по-прежнему сидит на любимом месте во дворе
Эта сладкая парочка спустя много лет по-прежнему остается такой пушистой и радостной
Щенок, все также любящий покрасоваться перед камерой
А эта милашка с годами не теряет дух авантюризма
Дворняжка, которая все также смотрит прямо в душу
Благородный джентльмен, сохранивший с детства свои манеры
Эта красотка со временем научилась искусству попрошайничества
Теперь его ушки стоят ровно
Малыш, который вырос и стал намного пушистее, чем ожидалось
Теперь взять его на ручки стало чуть сложнее
Леди, которая все-таки начала воспринимать работу всерьез
Эти двое никогда не теряли чувства юмора
Малышка до сих пор не изменяет своим привычкам
Лучшие друзья с 1997 года
Фото на превью reddit.com