19 неожиданных новостей, которыми нас порадовала природа за последнее время

До 100 000 видов животных — в зависимости от способа подсчета — ежегодно признаются вымершими, и, к сожалению, мы мало что можем поделать с этой пугающей статистикой. Кипучая деятельность человека приводит к изменению ареалов обитания, нарушает хрупкое экологическое равновесие, и сокращение биоразнообразия — это вполне закономерный процесс.

Но иногда, несмотря ни на что, случаются чудеса, и природа возвращает свои долги. 2020 год стал в этом смысле особенным: большая часть обнадеживающих событий в мире фауны случилась именно в это непростое время. Мы в AdMe.ru внимательно следили за изменениями, которые происходили в живой природе последние пару лет, и хотим поделиться самыми радостными новостями.

Древесный кенгуру Вондивой, который считался вымершим более 90 лет, был обнаружен в Новой Гвинее

Родственный вид древесного кенгуру.

Последние 90 с лишним лет древесный кенгуру Вондивой считался вымершим, но недавно это чудо-юдо снова объявилось в Новой Гвинее. Его заметил ботаник-любитель из Великобритании, он же сделал первое фото животного. Первые исследователи этих кенгуру располагали только рисунками. Местные жители замечали признаки присутствия кенгуру в лесах, но самих животных не видели, так как не поднимались высоко в горы — на высоте 1 300 метров начинаются непроходимые леса. Ученым, чтобы пробраться выше, пришлось прорубать себе дорогу. Кенгуру Вондивой был замечен в труднодоступной местности на высоте 1 500 метров в Западном Папуа (Индонезия). Сфотографировать животное удалось только издалека, но ученые и это считают чудом.

Морские черепахи откладывают яйца на курортных пляжах, где их не видели уже несколько десятилетий

Кладки морских черепах были обнаружены минувшим летом на пляжах во многих тропических странах. На некоторых из них черепах не видели десятилетиями. Например, на острове Самуй в Таиланде на одном из пляжей было найдено целых 14 гнезд! «Это означает, что экологическая обстановка на острове достигла такого уровня, при котором черепахи могут снова здесь жить», — сказал Саканан Платхонг, эксперт по морской экологии из Университета принца Сонгкла.

В Китае приняли закон, защищающий панголинов

Панголины чаще других страдают от незаконной торговли животными. В Азии и Африке панголинов употребляют в пищу, а покрывающие их кератиновые пластины являются сырьем для производства разных снадобий и лекарств. В связи с этим популяция панголинов в Азии находится на грани исчезновения. В августе 2020 года в Китае приняли закон, ограничивающий их использование в изготовлении лекарств. В других странах, таких как Зимбабве, Вьетнам, также намереваются ужесточить контроль за торговлей этими животными.

У попугаев ара в Аргентине появились птенцы — это первый случай за 150 лет

Зеленокрылые и красные ара с XIX века не появлялись в дикой природе Аргентины. Веками их отлавливали из-за красивого оперения, леса на берегах рек активно вырубались, и у птиц оставалось все меньше мест для гнездования. В 2020 году на охраняемой территории заповедника Ибера провинции Корьентес родились 3 птенца красных ара, и это первый случай за 150 лет. Их и других рожденных в неволе птиц готовят к дикой жизни. По словам сотрудницы центра Елены Мартин, присутствие ара в экосистеме Аргентины очень важно, так как они распространяют семена, помогая тем самым восстанавливать леса.

В Индонезии сфотографировали самую большую пчелу на Земле, которую никто не видел уже 38 лет

Гигантская пчела Уоллеса размером с большой палец взрослого человека, а ее челюсти напоминают рога жука-оленя. Она считалась вымершей почти 4 десятилетия, но недавно группа биологов обнаружила одну самку, живущую в термитнике на северных Молуккских островах в Индонезии. «Мы много бродили по лесу при 30-градусной жаре и максимально возможной влажности, осматривая гнезда термитов и гоняясь за пчелами», — рассказал член экспедиции биолог Саймон Робсон. Команде потребовалось 5 дней усердных поисков.

На Тайване был замечен подвид дымчатого леопарда, который с 2013 года считался вымершим

Местные жители называют их «неуловимыми». Тайваньский (или формозский) дымчатый леопард, несмотря на свои скромные габариты, является вторым по размеру хищником и эндемиком этого острова. Из-за вырубки лесов и охотничьего промысла местных жителей он уже в 1980 году редко встречался на острове, а в 2013-м объявлен вымершим. Но недавно стали поступать сообщения от представителей коренного населения о том, что тайваньский дымчатый леопард был снова замечен в джунглях. С тех пор местность регулярно патрулируют рейнджеры, чтобы подтвердить эти обнадеживающие новости.

На одноименном острове была обнаружена самка черепахи Фернандина, которая считалась вымершей с 2017 года

Международный союз охраны природы внес гигантскую черепаху Фернандина с одноименного острова в Красный список как возможно вымершую до 2017 года. За 2 года до этого были найдены только фекалии черепахи, но саму рептилию никто не видел. Вашингтон Тапиа нашел гигантскую черепаху Фернандина в ходе экспедиции на Галапагосах. Директор некоммерческой организации, занимающейся сохранением морских черепах, сказал: «Для меня это самое важное достижение в моей жизни. По сути, это мой „Оскар“». Найденная особь — самка, ей около 100 лет. К сожалению, ее пришлось забрать с Фернандины, так как на острове осталось слишком мало источников пищи. Теперь за рептилией круглосуточно наблюдают в центре разведения черепах на Санта-Крусе.

Дельфины заходят в бухты прибрежных городов

В последнее время дельфинов все чаще замечают в таких местах, куда раньше они заплывать боялись. Например, в Мумбаи их видели в оживленном районе в черте города, а в Стамбуле дельфинов разных видов неоднократно замечали в Босфоре, который считается одним из самых загруженных морских маршрутов в мире. Жители прибрежных городов по всему миру стали выкладывать в сеть видео с дельфинами.

В Алжир вернулись генета и сахарский гепард

Генета — это мелкий хищный зверек, повадками напоминающий хорька. В Алжире он был на грани исчезновения. Недавно генет вновь заметили в лесах, однако вид по-прежнему находится на грани вымирания. Кроме того, в страну вернулись сахарские гепарды, которых не видели уже 10 лет. В мае животных обнаружили в национальном парке Ахаггар. Их удалось заснять с помощью фотоловушек.

Длинноухий прыгунчик Ревуала вновь появился в 2 странах после 50-летнего отсутствия

Считалось, что крошечный сомалийский длинноухий прыгунчик исчез навсегда, так как его не видели более 50 лет. Последний раз этого маленького и быстрого зверька видели в Сомали в 1968 году. Недавно были замечены сразу 2 млекопитающих этого вида в 2 разных странах — в Сомали и Джибути. Прыгунчики отлично умеют прятаться, но теперь за ними наблюдают фотоловушки.

Бермудские тайфунники, которые считались полностью истребленными с XVII века, восстановили свою популяцию

Бермудский тайфунник, близкий родственник буревестника, был национальной птицей Бермудских островов задолго до прихода англичан. Эти птицы очень медленно размножались, откладывая лишь 1 яйцо в сезон. Когда колонизаторы заняли прибрежные зоны, гнездиться им стало негде, и птицы, казалось, исчезли навсегда: последний раз тайфунника видели аж в 1621 году на острове Нонсач. В 1950-е исследователи с удивлением заметили несколько пар гнездящихся тайфунников на востоке Бермудских островов. Правительство стало строить для птиц места для гнездования. Со временем их перевели на восстановленный остров Нонсач, где специалисты занимаются разведением тайфунников. За ними можно понаблюдать с помощью веб-камеры. К 2020 году популяция бермудских тайфунников достигла 300 особей.

Популяция самого уязвимого африканского хищника — эфиопского волка — увеличилась на 48 детенышей

В живой природе их оставалось около 500 особей. В предыдущие годы популяция страдала от вспышек бешенства и других болезней, которые переносят домашние собаки. Но прививки от бешенства и усилия по сохранению естественных ареалов обитания эфиопских волков дали свои плоды: 2020 год стал рекордным для популяции в плане потомства. Численность животных за 1 год увеличилась практически на 10 %.

Популяция фламинго в Албании увеличилась на треть

В связи с отсутствием туристов в национальных парках Албании количество фламинго, которые прилетают туда спариваться, выросло на 1/3. Примерно 3 000 фламинго были замечены в лагуне Нарта.

Популяция кудрявых пеликанов в Албании достигла максимума за 35 лет наблюдений

Количество гнездящихся пар кудрявых пеликанов в пределах национального парка Дивьяка-Караваста в Албании в 2020 году достигло рекордного уровня. По информации администрации парка, всего насчитывается 85 гнезд с яйцами (в прошлом году их было 68). Предыдущий рекордный максимум был отмечен в 1984 году, когда орнитологи насчитали 81 пару птиц. Кудрявый пеликан очень чувствителен к деятельности человека, поэтому на протяжении XX века их популяция сокращалась — в основном из-за браконьерства и уменьшения территории, пригодной для гнездования.

У берегов Таиланда заметили группу из 30 дюгоней

Дюгонь — близкий родственник стеллеровой коровы, которую полностью истребили в XVIII веке. Дюгони обитают в тропическом поясе Тихого и Индийского океанов. В настоящее время популяция дюгоней также находится под угрозой исчезновения: они очень страдают от загрязнения воды и рыболовных сетей. Весной группу дюгоней примерно из 30 особей заметили на территории национального парка Хат Чао Май в Таиланде. Раньше единичные дюгони были нечастыми гостями у берегов Таиланда из-за большого количества туристов и пластикового мусора. Появление целого стада животных широко освещалось в прессе и вселило надежду на то, что теперь они будут наведываться в эти места чаще.

Хамелеон, который считался вымершим с 1913 года, вновь обнаружен на Мадагаскаре

Последний раз хамелеона Воельцкова видели до начала Первой мировой войны. Самцы этого вида зеленого цвета, а самки покрыты пестрым узором с оттенками синего, красного, пурпурного и оранжевого. Они меняют цвет в зависимости от своего настроения, а количество красных точек у каждой особи индивидуально. 3 самца и 15 самок были замечены на территории отеля в мадагаскарском городе Махадзанге. Франк Глоу, руководитель экспедиции, которая обнаружила рептилию, считает, что теперь есть хорошие шансы возродить популяцию этих необычных ящериц.

У африканских слонов в одном из заповедников Кении случился беби-бум

В парке, который находится у подножия горы Килиманджаро, в 2020 году родилось более 170 слонят. Для сравнения, в 2018 году было 113 детенышей. Из них 2 пары были близнецами, что крайне редко встречается у слонов. Основной причиной резкого повышения рождаемости называют обильные дожди, позитивные экологические изменения, а также усилия правительства по борьбе с браконьерами.

Новогвинейские поющие собаки, которых, как считалось, осталось только 300 особей в зоопарках, были обнаружены в дикой природе

До 2020 года ученые считали, что новогвинейских поющих собак в дикой природе не осталось. Еще в 1970-х годах 8 последних особей поместили в зоопарки, и все поющие собаки, живущие сейчас в зоопарках и дома у людей в качестве экзотических питомцев, произошли от них. Из-за близкородственного скрещивания популяция страдает от различных болезней, и без генетического разнообразия в ближайшем будущем животным грозило вымирание. Однако недавно биологи обнаружили, что все это время поющие собаки жили в горах Новой Гвинеи, просто никто не знал, что это тот же самый вид. Благодаря проведенному в прошлом году исследованию ДНК выяснилось, что поющие собаки вовсе не исчезли и их существованию ничто не угрожает.

26 тасманийских дьяволов выпустили на волю в Австралии, где их не было в дикой природе более 3 000 лет

К 40-м годам ХХ века планета едва не лишилась этих необычных животных — они почти полностью исчезли в Тасмании, где их нещадно истребляли веками. Лишь полный запрет на охоту помог восстановить численность популяции. В сохранение вида внесла свою лепту и компания Warner Bros., которая разрешила использовать образ мультперсонажа Таза в рекламных целях. Когда-то тасманийские дьяволы водились и на территории Австралии, но из-за охотничьего промысла древних людей, а также конкуренции с собаками динго они вымерли, и более 3 000 лет их не было на континенте. Их долгое время разводили в неволе, и в 2020 году первые 26 особей были выпущены в дикую природу. Ученые надеются, что животные начнут размножаться и отвоюют утраченные позиции.