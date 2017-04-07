14 котов, которые перешли на сторону зла

Коты поклоняются только одному созданию во вселенной — себе. По крайней мере, мы так думали до того, как увидели эти фото.

AdMe.ru собрал фотокомпромат на котов, у которых явно есть какая-то связь с темными силами.

Я помню, как это случилось... День, когда открылся портал и они вошли в наш мир...

СмЯуг

Кто-нибудь, вызовите экзорциста!

Ничего необычного, просто дьявол помогал лепить пирожки

Моя сестра сфоткала кота-гангстера, который покидает место преступления

Я твой ночной кошмар!

Не покидает ощущение, будто за мной следят

Ангел снаружи — дьявол внутри

Кажется, мой кот одержим нечистой силой

Парниша, ты районом, часом, не ошибся?

А вот этот определенно вызывает Сатану!

Охраняет вход в преисподнюю

Просто чихнул или придумал план моей кончины?

Вот что я вижу каждый вечер, когда ложусь спать

Ну и напоследок демонический танец

Источник boredpanda
Фото на превью Whitemourn, jaker2343

29 На склад!
8 Комментарии

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