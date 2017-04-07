14 котов, которые перешли на сторону зла
Коты поклоняются только одному созданию во вселенной — себе. По крайней мере, мы так думали до того, как увидели эти фото.
AdMe.ru собрал фотокомпромат на котов, у которых явно есть какая-то связь с темными силами.
Я помню, как это случилось... День, когда открылся портал и они вошли в наш мир...
СмЯуг
Кто-нибудь, вызовите экзорциста!
Ничего необычного, просто дьявол помогал лепить пирожки
Моя сестра сфоткала кота-гангстера, который покидает место преступления
Я твой ночной кошмар!
Не покидает ощущение, будто за мной следят
Ангел снаружи — дьявол внутри
Кажется, мой кот одержим нечистой силой
Парниша, ты районом, часом, не ошибся?
А вот этот определенно вызывает Сатану!
Охраняет вход в преисподнюю
Просто чихнул или придумал план моей кончины?
Вот что я вижу каждый вечер, когда ложусь спать
Ну и напоследок демонический танец
Источник boredpanda
Фото на превью Whitemourn, jaker2343