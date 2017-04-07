14 котов, которые перешли на сторону зла

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Коты поклоняются только одному созданию во вселенной — себе. По крайней мере, мы так думали до того, как увидели эти фото.

AdMe.ru собрал фотокомпромат на котов, у которых явно есть какая-то связь с темными силами.