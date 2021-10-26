14 иллюстраций, которые докажут, что между владельцами кошек и собак не меньше отличий, чем между их питомцами

Если вы заядлый собаковод или, напротив, обожаете кошек, то это может кое-что рассказать окружающим о вашем характере. Например, многие владельцы собак являются экстравертами, они охотнее вступают в брак и заводят детей. А немало любителей кошек наслаждаются холостой и независимой жизнью.

AdMe.ru подготовил комиксы, которые показывают все различия между владельцами кошек и собак и то, как хозяева разных питомцев реагируют на похожие ситуации.

Многие собачники предпочитают брать чистокровного пса у заводчика. А вот любители кошек относятся к вопросу выбора породы проще. И часто они не прочь подобрать случайную мурлыку с улицы

Владельцы собак, как правило, более дисциплинированны, чем любители кошек

И обычно строже соблюдают правила

У кошатников любопытство и любовь к приключениям легко могут пересилить страх. А вот собачники обычно склонны остерегаться нового

Зато общительности собачников может позавидовать любой владелец кошки

И повод для беседы у них всегда найдется, даже если они знакомы только 5 минут

Собачники более прямолинейны, а любители кошек умеют находить творческое решение проблемы

Собачники неукоснительно следуют принятым в обществе нормам и порядкам, а вот кошатники не прочь порой нарушить их

Физическую активность владельцы кошек и собак проявляют по-разному

Собачники обычно приятнее в общении, а кошатники предпочитают уединение незваным гостям

Любители собак более предприимчивы, а любители кошек — более интеллектуальны

Любители собак чаще склонны к доминированию, чем владельцы кошек

Некоторые любители кошек могут быть склонны к тревожности, а вот собачникам самоуверенности не занимать

Но и те и другие одинаково нежно любят своих питомцев