14 хозяев, которые ожидали от своих питомцев всего что угодно, а те все равно их огорошили

39 2 20 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда мы решаем завести четвероногого друга, то представляем себе ласкового кота или приветливого пса, которые будут разделять с нами досуг. Но потом оказывается, что питомцы не хотят соответствовать нашим ожиданиям и не прочь выкинуть какую-нибудь неожиданность.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый зверь, как и любой человек, — особенный и имеет неповторимый характер, привычки и фишки. И вот 14 питомцев, которые живут по своим правилам, хотят того их владельцы или нет.

1. «Пес моего друга имеет странную привычку. Он абсолютно здоров, просто любит сосать свою лапу, как младенцы — большой палец»

2. «Только что приютил кота. Должно быть, он родом из Австралии»

3. «Это Мус. Он случайно включил фронтальную камеру и решил выжать из этого максимум»

4. «Мы сделали для нашего кота вход в спальню»

5. «Я понятия не имею, на что он смотрит. Держу пари, он и сам не в курсе»

6. «Мне нравится его взгляд, словно он понял, что все идет не по плану, но старается не подавать виду»

7. «Он просто все время смотрит на меня так»

8. «Я так и не понял, зачем он смотрит в стену»

9. «Я стриг траву во дворе. Оказалось, кое-кто все это время шел позади меня»

10. «Когда я впервые встретил эту кошку, подумал, что это единичный случай. Но потом я снова увидел ее, сидящую так. Наверное, это ее фишка»

11. Пес-охранник был пойман, когда отлынивал от своих обязанностей

12. «Я не могла перестать смеяться минут 5, когда увидела, как он спит»

13. «Моя кошка только что вернулась со своей вечерней прогулки с чужими ключами в зубах»

14. «У меня просто не хватит слов, чтобы описать мою хорошую девочку»

А ваш питомец удивляет вас неожиданными привычками или особенностями?