14 фотографий о том, как выглядит ежовая радость

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Знаете ли вы, что тысячи лет тому назад в начале февраля римляне отмечали День ежа? И никакого сурка в помине не было. Если ежик видел свою тень лунной ночью, значит, впереди еще 6 недель зимы. AdMe.ru поздравляет всех ежей с профессиональным праздником и предлагает вспомнить, за что еще мы так любим этих зверьков.

Оказывается, все ежата рождаются голыми. Пару дней спустя их тело покрывается иголками

Завести ежика — легко. Он быстро приручается, но очень громко топает по ночам

Ежи старше нас. Они появились на Земле 15 млн лет назад

Ежики чистоплотны. Они бегают по траве, чтобы «вычесать» паразитов, которые живут между иголок

На одном ежике растет примерно 10 тысяч иголок. Раз в три года «иголочная» шуба обновляется: на месте выпавших вырастают новые иглы

У ежа 36 зубов, которые, как и у людей, могут выпасть к старости

Зимой ежи засыпают на 128 дней. Пока зверек спит, температура его тела опускается до 2 °C

Ежики умеют различать цвета, но видят плохо. Зато у них очень острый слух и тонкое обоняние

В мифах Болгарии еж — никогда не стареющий зверек, который питается омолаживающей травой

Между собой ежики общаются с помощью свиста. А если разозлить ежа, он начинает ворчать

Оказывается, у ежиков тоже есть хвостик, только маленький. Не более 3 см

Еж может съесть мышьяк, цианид, синильную кислоту и закусить все это гадюкой. И никаких проблем с желудком благодаря иммунитету

Ежи любят молоко, поэтому живут рядом с фермами. Запоминают время доения и заглядывают на ферму, чтобы ухватить парного молочка

Согласно легендам, еж появился, когда черт сидел на пне и расчесывал свою шкурку. Из волос, упавших на землю, появился еж