14 фактов о животных, от которых ваше сердце наполнится теплотой

Несмотря на общедоступность любой информации, мы еще многого не знаем, особенно о жизни животных. Так, мы только сегодня узнали, что пчелы иногда спят в цветах, аквариумные рыбки узнают в лицо своих владельцев, а грозный с виду гепард крайне застенчивое животное, которому заводят друга — собаку-поводыря.

Мы в AdMe.ru откопали еще несколько милых фактов о животных, после прочтения которых на душе у вас станет намного теплее. А в конце вы узнаете, какой распространенный факт о слонах на самом деле оказался мифом.

Крысы обожают играть в прятки и радостно визжат, когда их находят

Группа неврологов Германии несколько недель проводила эксперименты с крысами и выяснила, что грызуны обожают детскую игру в прятки. Они искусно прятались, а когда люди их находили, зверьки радостно визжали. При этом они даже не ждали награды в виде еды.

Собакам, играющим в кино, создают компьютерные хвосты, так как настоящими они сильно виляют от радости

Собаки во время съемок в кино зачастую усердно виляют хвостами. Так они проявляют радость от взаимодействия с людьми, любопытство, иногда волнение или страх. Такое положение дел абсолютно не нравится режиссеру, особенно если по сюжету фильма пес должен быть грозным или если он играет волка. Поэтому уже после съемок собакам на компьютере перерисовывают их хвосты. В частности, так поступили при создании фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005), в которых хаски играли волков.

Пчелы периодически дремлют в цветах

Фотографу из Аризоны, США, Джо Нили удалось запечатлеть двух пчел, которые заснули прямо в цветке. Этот снимок показал ту неожиданную сторону жизни насекомых, которую мы практически не видим.

Вполне вероятно, вы снитесь своей собаке

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что собаки видят сны, как и люди. И чаще всего питомцам снится то, чем они занимались во время бодрствования. Одни во сне бегают за палкой, другие играют с хозяином, а третьи охраняют свой двор от грабителей. Именно поэтому собаки, когда спят, могут дрожать, подергивать лапами, скулить и даже рычать.

Аквариумные рыбки могут узнавать своих владельцев

Ученые из Оксфордского университета в Великобритании и Университета Квинсленда в Австралии выяснили, что некоторые аквариумные рыбки, в частности лучник и золотая рыбка, способны запоминать человеческие лица и распознавать своего владельца. Этот факт кажется невероятным еще и потому, что у рыб крошечный мозг. И в ходе их эволюции у них не было каких-либо причин учиться узнавать людей.

Собаки чихают, чтобы сообщить, что им нравится играть с хозяином

Многие владельцы собак замечают, что их питомцы во время игр часто легонечко чихают. Это совершенно нормальное и безвредное явление. Так питомец просто сообщает, что он получает массу удовольствия! Чихание во время игр чаще всего наблюдается у мелких пород.

В некоторых языках слово «енот» означает «моющий медведь»

В японском, венгерском и норвежском языках слово «енот» дословно переводится как «моющий медведь». Дело в том, что перед едой этот хищный зверек полощет свою пищу. Причем он это проделывает даже в неволе, когда получает идеально вымытую еду.

А «пингвин» на мандаринском языке — «деловой гусь»

Слово «пингвин» на мандаринском языке — одном из диалектов китайского — записывается двумя иероглифами, которые означают «бизнес» и «гусь». Поэтому в дословном переводе с мандаринского «пингвин» означает «деловой гусь».

Гепард — застенчивое животное. Поэтому ему заводят друга — собаку

Гепард Бакари и ее лучшая подруга Майли, зоопарк Сан-Диего.

Несмотря на то что гепарды выглядят бесстрашными и агрессивными животными, на самом деле они очень стеснительные. А те гепарды, которые живут в зоопарках, еще и часто нервничают, потому из-за постоянных стрессов не могут размножаться. Чтобы этим быстрейшим на земле кошкам оказать эмоциональную поддержку, в зоопарках еще маленьких гепардов знакомят с собаками-поводырями. Впоследствии они становятся лучшими друзьями.

Вороны обожают играть на снегу

Вороны любят играть на снегу. Особенно им нравится скатываться с заснеженных холмов и наклонных крыш. Тому доказательство — многочисленные видео очевидцев.

Белки своим хвостом защищаются от снега и дождя

Взрослые белки используют свои хвосты как зонтики, когда выходят из своего жилища в дождливую или снежную погоду.

В Швейцарии запрещено иметь только одну морскую свинку

В Швейцарии законом запрещено иметь только одну морскую свинку, так как свинки очень социальные. Это считается жестоким обращением с животными. Кстати, тот же закон запрещает содержать поодиночке мышек, песчанок, попугаев, шиншилл, канареек и некоторых других птиц. Домашние кролики не могут содержаться самостоятельно в течение первых 8 недель, после чего их следует держать в группах. Если это невозможно, они должны по крайней мере слышать и чувствовать запах других кроликов.

Талли — собака породы хаски, которая ведет себя как кошка

Несколько лет назад популярной стала собака по кличке Талли. Первоначальные владельцы воспитывали ее вместе с кошками. И Талли научилась всем кошачьим повадкам. Например, лежать, поджав передние лапы под себя, и залезать в картонные коробки.

Лошади умеют крепко дружить

Мы недавно писали, что коровы могут устанавливать дружеские отношения с другими коровами из стада. Но, как показало исследование, проведенное в Университете Экс-Марсель во Франции еще в 1980-х годах, лошади тоже могут крепко дружить с теми, с кем проводят много времени вместе, работая или отдыхая. На днях пользователь Reddit рассказал немного печальную историю: «У меня были две тягловые лошади, которые вместе тянули карету на ярмарках Ренессанса. Они никогда не работали поодиночке. В поле, в загоне, в сарае... Всегда и везде они ходили вдвоем. Одна из них прожила 29 лет. А ее лучшая подруга умерла от разрыва сердца через 9 часов после кончины первой». © redandbluenights / reddit

Бонус. Миф: люди для слонов такие же милые, как щенки для людей

В конце 2017 года студентка Джулия Хасс опубликовала твит, который быстро стал вирусным, его лайкнули более 500 тыс. человек. Вот цитата из твита девушки: «Я сейчас узнала, что слоны думают, что люди милые. Точно так же, как люди думают, что щенки милые. Когда слоны видят нас, у них „загорается“ та же самая часть мозга, что и у людей, когда они видят щенков». Когда ее твит стал популярным, Джулия добавила, что она «вовсе не ученый, а просто нашла эту информацию в Google». На вопрос, как же на самом деле слоны воспринимают людей, попыталась дать ответ группа исследователей из Калифорнийского университета в Дейвисе. Специалисты записали, как стадо из 7 слонов относилось не только к своим дрессировщикам, но и к туристам и добровольцам в парке. Профессор Линетт Харт заявила: «Мы не знаем, что слоны „думают“ о людях, но они, кажется, ценят отношения, которые у них сложились с определенными людьми. И в то же время слоны могут быть крайне непредсказуемыми в своем поведении по отношению к людям».