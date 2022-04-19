14 фактов о животных, вызывающих желание залезть в энциклопедию и убедиться, что это не выдумка

Мир живой природы настолько велик и разнообразен, что можно прочитать десятки энциклопедий и все равно наткнуться на что-то неизведанное. К примеру, вам никогда не было любопытно, зачем лошади поднимают верхнюю губу, будто смеются над вами? А для чего рыси такие огромные лапы?

Мы в AdMe.ru заметили, что, узнавая какие-то занимательные факты о животных, чувствуешь себя так, словно снова вернулся в детство и смотришь телепередачу «В мире животных». Так что предлагаем немного поностальгировать, а заодно узнать что-то новенькое.

1. Вот эта брезгливая гримаса у животных называется реакцией Флемена. Так кривиться верхнюю губу лошади заставляют феромоны

Животное поднимает губу, чтобы передать запах сородича в орган Якобсона (это отдел обонятельной системы, влияющий на половое поведение).

2. Гондурасские белые летучие мыши гнездятся в листьях растения Heliconia. Они прячутся с обратной стороны листа — он образует над колонией мышей этакую палатку

3. Морские львы часто плавают, подняв один плавник над водой. Они делают так, чтобы регулировать температуру тела — капилляры на плавниках находятся близко к коже и могут улавливать солнечные лучи, когда животному нужно согреться

4. Нет, это фото не перевернуто. Эта птичка, каролинский поползень, отлично умеет сидеть и передвигаться боком и вверх ногами

5. Тихоокеанский пинагор — рыба с лапками. На самом деле это, конечно, брюшные плавники. Они представляют собой присоски и помогают рыбе цепляться за поверхности

6. Снежные барсы — настоящие чемпионы по прыжкам в длину: они способны прыгать на 9 метров, что в 6 раз превышает длину их собственного тела

7. Дельфины прыгают не для забавы. С помощью прыжков они могут, например, общаться друг с другом, демонстрировать превосходство или даже избавляться от паразитов

8. Верхняя губа ламантина чрезвычайно развита — настолько, что каждая ее сторона способна двигаться отдельно от другой. С ее помощью ламантин захватывает пищу

9. А это айдахский кролик, или кролик-пигмей, — единственный в своей области обитания кролик, который роет себе нору, и самый маленький из семейства кроликов и зайцев. Взрослые особи весят 375–500 г

10. Речные выдры любят похрустеть кубиками льда — для них это отличная закуска. И они, в отличие от людей, не боятся холода

11. Пальмовые какаду — одни из немногих птиц, которые используют посторонние предметы для извлечения звуков. Например, они стучат палочкой по дереву, чтобы привлечь самку

12. Это малайский медведь — самый маленький среди медведей. Весит он от 25 до 65 кг и проводит на деревьях гораздо больше времени, чем его собратья. В английском языке его называют солнечным из-за характерного пятна на груди

13. У канадской рыси просто огромные лапы — все для того, чтобы равномерно распределять вес при ходьбе по снегу, будто в снегоступах

14. Новорожденный теленок овцебыка способен бежать наравне со стадом уже спустя несколько часов после появления на свет