14 фактов о животных, которые удивят даже самых начитанных людей

74 2

85

669

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несмотря на то, что ученые непрерывно занимаются исследованиями природы и ее обитателей, открытия не заканчиваются. И чем больше появляется информации о животных, тем интереснее она становится. В этот раз вы узнаете, как выглядит самая большая белка в мире, почему тигры остаются незамеченными в зеленой траве и кто держит домашнего питомца в своем логове.

AdMe.ru отыскал факты о животных, которые смогут удивить даже тех, кто думал, что знает о них все.

1. Все гепарды одинаковые

Гепарды настолько генетически схожи, что, по сути, являются клонами друг друга. Дело в том, что эти красивые кошки почти вымерли во время последнего ледникового периода, а те немногие, кому удалось выжить, продолжили род уже современного вида. Но из-за кровосмешения у гепардов возникают трудности с размножением, а большинство детенышей не доживает и до года.

2. Птица, которая живет на воде

Африканская якана строит гнезда на воде, а очень длинные ноги и пальцы позволяют птице ходить по любой плавающей растительности, в том числе по кувшинкам.

3. Гигантские муравьеды носят своих детенышей на спине и не расстаются с ними до следующей беременности

4. Пчелы Tetragonula carbonaria строят свои гнезда по спирали

5. Животное с очень подвижными лодыжками

Носуха — милый представитель семейства енотовых. Лодыжки этого зверька могут вращаться на 180 °, позволяя животному слезать со ствола дерева как передом, так и спиной.

6. Птицы-паразиты

Буйволовых скворцов можно увидеть на больших травоядных: зебрах, бегемотах, жирафах, носорогах и т. д. Раньше ученые считали, что эта связь носит взаимовыгодный характер, но сейчас придерживаются мнения, что эти птицы больше паразиты, чем помощники. Скворцы питаются клещами, а также насекомыми, которые заводятся в ранах животных. Однако нередко птицы сами создают эти раны, расклевывая шкуру копытных. Но животным такое соседство не доставляет дискомфорта и они не стремятся прогнать этих птичек.

7. Самая большая белка в мире

Индийская гигантская белка отличается не только необычным окрасом, но и размерами: длина тела составляет 36 см, а хвост — 61 см. Живут такие белки в одиночку или парами, но никогда не забывают про личный комфорт: они строят несколько шарообразных гнезд на деревьях, используя их для разных целей — для сна, отдыха или для размножения.

8. У тарантулов есть домашние животные

В качестве домашних питомцев тарантулы заводят лягушек. И у этих странных отношений есть свое объяснение: пауки страдают от мелких насекомых, которых привлекает запах падали (а в логове тарантула этот запах бывает часто). И для того чтобы защитить свою еду, паук подселяет к себе лягушку. Несмотря на то, что с этого момента он ограждает своего питомца от других хищников, иногда он может задуматься и случайно попробовать его съесть. Но на этот случай у лягушки есть токсичная слизь, которая отбивает аппетит.

9. Собаки определяют время по запаху

Собаки могут определять время путем запоминания режима дня хозяина. Но есть и еще один способ, который помогает обходиться вашему любимцу без часов, — запах. Животные следят за запахом хозяина и его исчезновением на протяжении всего дня. Например, когда вы только уходите на работу, концентрация вашего аромата в воздухе максимальная, но в течение дня он постепенно улетучивается. Собака запоминает, на какой стадии концентрации вы возвращаетесь домой, и начинает ждать вас в это время.

10. Теплокровная рыба существует

Красноперый опах — единственная рыба, способная к терморегуляции. Температура тела опаха выше окружающей среды на 5 °. А еще это очень крупная рыба — до 2 м в длину и весом около 100 кг.

11. Самый запасливый дятел

Муравьиный меланерпес создает своеобразные кладовые — выдалбливает в стволах мертвых деревьев (в том числе на телефонных столбах или в деревянных домах) отдельное отверстие под каждый желудь. Чтобы оценить трудолюбие этой птички и ее запасливость, обратите внимание: в одной сосне было обнаружено около 60 тыс. спрятанных плодов.

12. Травоядные видят тигра зеленым

Большинство травоядных не различает цветов, и в их глазах оранжевый и зеленый идентичны друг другу, что только на руку (точнее на лапу) полосатому хищнику. Благодаря дальтонизму животных тигр может остаться незамеченным на зеленом фоне.

13. Китоглав — аист, который питается змеями, рыбами, черепахами и даже небольшими крокодилами

14. Кошки могут пить морскую воду: их почки хорошо отфильтровывают соль и выводят ее естественным путем

А какой факт удивил вас?