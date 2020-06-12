14 животных, в которых милоты так же много, как в котиках и собачках

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Фотографии милых котиков и собачек прочно завоевали интернет. Из-за этого становится обидно за других животных. Ведь есть еще так много питомцев, которые способны вызвать шквал теплых чувств только при одном взгляде на них.

Нам в AdMe.ru точно нужен один из этих пушистиков.

Кроличья лапка на удачу

«— Вам просто черный, металлик или перламутр?
— Перламутр конечно!»

Маленький кролик рекс

«Она выглядит как Гэндальф с трубкой»

«Енот Грегори передает вам привет»

«Ой, черт, я толстая!»

«Дом моего парня полон маленьких розовых кленовых мотыльков»

«Этот парнишка родился в прошлом году. Он точно знал, как привлечь внимание»

«Мои маленькие утята, которых я сама из яиц вывела»

«Застукали эту сладкую парочку»

Маленький пухлый геккон

«Моя Мипи, когда хочет, чтобы ее взяли на руки и обняли»

«Знакомьтесь, это очаровательный зверек Ахмат. Здесь ему чуть больше 3 месяцев»

А это — Витамин

Признайтесь, кто из них украл ваше сердце?

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