14 животных, в которых милоты так же много, как в котиках и собачках
Фотографии милых котиков и собачек прочно завоевали интернет. Из-за этого становится обидно за других животных. Ведь есть еще так много питомцев, которые способны вызвать шквал теплых чувств только при одном взгляде на них.
Нам в AdMe.ru точно нужен один из этих пушистиков.
Кроличья лапка на удачу
«— Вам просто черный, металлик или перламутр?
— Перламутр конечно!»
Маленький кролик рекс
«Она выглядит как Гэндальф с трубкой»
«Енот Грегори передает вам привет»
«Ой, черт, я толстая!»
«Дом моего парня полон маленьких розовых кленовых мотыльков»
«Этот парнишка родился в прошлом году. Он точно знал, как привлечь внимание»
«Мои маленькие утята, которых я сама из яиц вывела»
«Застукали эту сладкую парочку»
Маленький пухлый геккон
«Моя Мипи, когда хочет, чтобы ее взяли на руки и обняли»
«Знакомьтесь, это очаровательный зверек Ахмат. Здесь ему чуть больше 3 месяцев»
А это — Витамин
Признайтесь, кто из них украл ваше сердце?