14 доказательств того, что мамы всегда остаются мамами, даже если они мохнаты или пернаты

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Быть мамой — это ответственность, забота, непередаваемые эмоции и великая любовь. И с получением этого звания растут навыки, умения и способности, которые для малышей всегда кажутся волшебными. Сегодняшняя подборка — напоминание о том, что мам никто не заменит, будь вы ребенком, медвежонком или кенгуренком.

Мы в AdMe.ru благодарны мамам за все, что они делают, ведь их сердца чувствуют нас лучше, чем чьи бы то ни было еще.

Каждой любящей маме приятно видеть свою маленькую копию рядом

Несмотря на то, что они следуют повсюду за вами как хвостики...

...как большие пушистые хвостики...

...что порой от этого немного устаешь...

Но это ничто по сравнению с возможностью поцеловать свою частичку...

...или подбодрить, когда им страшно сделать шаг...

...отлично провести вместе время...

...и поговорить обо всем на свете

С мамами не только весело, но и спокойно...

...ведь они всегда вкусно накормят...

...поддержат, когда вы устали...

...и просто поймут все, не сказав ни слова

Каждый раз встречают вас с искренней радостью...

...потому что мамам неважно, что время летит, если их счастье остается рядом

Спасибо всем мамам за все, что вы делаете! Это пост благодарности, в который каждый может внести свое доброе слово в комментариях.