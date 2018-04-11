14 доказательств того, что быть котом — настоящее искусство

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И что в этих кошках такого уж волшебного? Ну лапы, ну хвост. А смотришь на них — и сердце превращается в кусочек розового желе. Если вас это не пугает, смело смотрите на кота Пикассо и других пушисто-когтистых питомцев, созданных исключительно для поклонения и любви.

AdMe.ru собрал котофото, каждое из которых — произведение искусства и вообще шедевр. Ну разве не мяу?

Кот сквозь стекло межкомнатной двери. Пикассо

«Мои кошки в совершенстве владеют искусством маскировки, поэтому я никогда не ложусь в постель не глядя»

«Застал кота в такой позе»

«Мой аквариум сломался, и стекло отбрасывало цветной свет в угол гостиной. Бэйли улегся именно туда. Представляю вам Радужного Кота»

«Вообще-то, я хотел купить лампу, но вернулся домой с этими подушками»

«Нарисуй меня, как одну из своих французских девушек, Джек»

«Мой кот создал шедевр. Я поместил его в рамку и повесил на стену»

Он просто сел на ступени, и этот снимок сразу стал произведением искусства

«Мой кот спит так, будто участвует в съемках голливудского блокбастера про осаду средневекового замка»

Этот кот владеет магией перевоплощения

«Увидел кота, который гармонично дополнял собой скульптуру»

Эта кошка в совершенстве освоила искусство потягушек

Кто-то из людей мог бы прославиться просто потому, что у него лапки и пузико? А вот кошки — запросто

Когда ты настолько хорош, что выглядишь как бог даже в дурацком костюмчике, который напялил на тебя хозяин

Бонус: как завести кота

Кошки владеют разными искусствами: превращаться в жидкость и умещаться в маленькие коробочки, со вкусом спать и красиво складывать лапки, но главное их искусство — покорять наши сердца. Согласны?