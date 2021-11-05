13 животных, которых мы часто боимся, хотя они безобидны

Есть много представителей животного мира, которые выглядят очень устрашающе, но на самом деле совершенно безвредны для человека. Одни из этих существ наводят страх своими размерами, другие пугают нас острыми зубами и большими клыками. Но на самом деле эти создания должны больше опасаться человека, чем наоборот.

Внешность часто бывает обманчива. AdMe.ru хочет показать вам 13 животных, которые выглядят опасными, но при этом не могут нанести никакого вреда человеку.

1. Гигантская акула

Приближающаяся пасть этой рыбы может стать вашим ночным кошмаром, но на самом деле бояться нечего. В отличие от других хищных акул, гигантская акула питается планктоном, мелкой рыбой и беспозвоночными. Огромные размеры делают ее второй по величине рыбой на планете. Она может достигать 12 метров в длину и весить более 5 тонн.

2. Поперечнополосатая королевская змея

Поперечнополосатая королевская змея считается опасной, так как она очень похожа на одну из самых ядовитых змей — кораллового аспида. Обе они имеют в своем окрасе красный, черный и желтый цвет. Но одна совершенно безобидна для человека, другая же смертельно ядовита.

3. Морская свинья

Морская свинья (Scotoplanes) — это очень странно выглядящее подводное животное. Эти маленькие создания передвигаются благодаря своим трубчатым ножкам. Многие люди пугаются их необычного внешнего вида, но эти существа питаются исключительно органическими частицами.

4. Скат манта

Это самый большой скат (Mobula birostris) в мире. Он может достигать 7 метров. Несмотря на огромные размеры и причудливую внешность, дайверам он не угрожает. Питается это животное мелким кормом, таким как планктон.

5. Гриф

Грифы могут выглядеть пугающе благодаря своей лысой голове без перьев, большим крыльям и привычке появляться там, где есть труп животного. Но эти хищные птицы безвредны для человека. Они обычно питаются падалью, их когти довольно короткие и приспособлены скорее для того, чтобы ходить, а не убивать. Но когда еды не хватает, они могут охотиться и на живую добычу.

6. Китовая акула

Китовая акула — самая большая рыба в мире. Ее размеры зависят от пола. Самки достигают около 20 метров в длину, тогда как самцы обычно немного меньше. Эти морские гиганты не нападают на человека.

7. Фрины

Эти пугающие животные выглядят как помесь паука и скорпиона. Многие люди испытывают к ним страх и отвращение, хотя эти создания пугливы и не агрессивны. Известно, что у них нет яда, поэтому они не представляют опасности для человека.

8. Жук-геркулес

Это потрясающее насекомое может достигать более 17 сантиметров в длину. Такие размеры делают его одним из самых больших существующих ныне жуков. Несмотря на устрашающий рог, они безобидны, так как являются травоядными и питаются в основном фруктами.

9. Европейский желтохвостый скорпион

Желтохвостый скорпион вырастает в длину около 4 см, но выглядит устрашающе!

10. Китайская исполинская саламандра

Китайская исполинская саламандра может вырастать в длину до 1,8 метров и является одной из самых больших амфибий в мире. Это внушительное животное питается в основном насекомыми, мелкими рыбами и другими земноводными. Вид находится под угрозой исчезновения из-за загрязнения и браконьерства.

11. Опоссум

Опоссумы, пожалуй, самые безобидные и полезные из всех животных, живущих рядом с человеком. Их часто считают вредителями и обвиняют в опрокидывании мусорных баков, но они редко представляют собой угрозу и просто занимаются своими делами. Многие люди путают их с большими крысами из-за их белой морды, голого хвоста и светящихся глаз. Они способны переварить практически все, включая кости мертвых животных, и тем самым помогают сдержать распространение болезней.

12. Тарантул

При виде тарантула у некоторых людей бегут мурашки по коже. Такую реакцию вызывает волосатое тело паука и его длинные ноги. Но на самом деле этот вид безопасен для человека. Он может укусить, но его яд слабее пчелиного. Любители пауков часто заводят тарантулов в качестве домашних животных.

13. Гавиал

Гавиал похож на крокодила во всем, за исключением его длинной узкой морды. Часто думают, что эти звери могут напасть на человека, но на самом деле у них слишком хрупкие челюсти.