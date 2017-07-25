13 животных, которые всегда начеку
Наши питомцы не перестают удивлять своими талантами: у кого-то суперспособность спать 18 часов в сутки, а у кого-то талант к ведению скрытой слежки.
AdMe.ru едва смог засечь хвостатых шпионов и делится с вами фотографиями невозмутимых мастеров маскировки.
«Я просто очень тихо посмотрю, чтобы ты не утонул»
Бдит даже соседский кот
Задание по маскировке то ли наполовину выполнено, то ли провалено
Невидимый герой всегда начеку
Когда увидел то, что не предназначено для твоих глаз
Рыбы тоже в бойцах невидимого фронта
Под прикрытием фламинго
Спорим, вы не увидели здесь собаку?
И здесь
Маскировка удалась на 99 %
Главное — выбрать стратегически верный наблюдательный пункт
Кое-кто забыл, что он давно не маленький щенок
Приятно, когда за тебя переживают
А это бонус!
фоткаюсь я значит у клёвой стены сзади дома, а на меня сверху начинают капать слюни 😂 и стоит молча ведь,наблюдает pic.twitter.com/gHfCsWorPx— чококами (@aciddmt) July 12, 2017
Фото на превью elyssamillerr/instagram