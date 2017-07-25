13 животных, которые всегда начеку

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Наши питомцы не перестают удивлять своими талантами: у кого-то суперспособность спать 18 часов в сутки, а у кого-то талант к ведению скрытой слежки.

AdMe.ru едва смог засечь хвостатых шпионов и делится с вами фотографиями невозмутимых мастеров маскировки.