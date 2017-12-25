13 животных, которые не забыли поблагодарить людей, которые им помогли

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В мире есть особый тип людей, которые чувствуют боль других как свою собственную и не могут пройти мимо, не оказав помощь тому, кто в ней нуждается. Такие поступки всегда вознаграждаются искренними объятиями и теплым, пусть и звериным, взглядом. AdMe.ru собрал 13 историй спасений животных неравнодушными людьми, которые показывают, что звери — неважно, дикие они или домашние, — все понимают и очень благодарны за нашу доброту. В конце статьи вас ждет трогательный бонус, который очередной раз докажет, что учиться любить и заботиться нужно у детей.

1. Белка 8 лет приходит в гости к семье, которая ее спасла

В 2009 году Брантли Харрисон и ее семья нашли белку, раненную совой. В течение 5 месяцев эти люди заботились и лечили Беллу (так они назвали пострадавшего зверька). Спустя время пришлось прощаться и отпускать Беллу в дикую природу, но благодарная белка не забыла о доброте этих людей и вот уже на протяжении 8 лет навещает их каждый день.

2. Выражение благодарности суперпса суперветеринару

3. Лебедь обнимает своего спасителя

Репутация у этих птиц не очень — они считаются агрессивными и враждебными. Но Ричард Виз не испугался и помог застрявшей в изгороди птице выбраться. В знак благодарности раненный лебедь обвил своей шеей и прижался всем телом к человеку.

3. Трогательное «спасибо» ветеринару

4. Олень ежедневно приходит в знак благодарности за спасение

Семья спасла дикого оленя от охотников несколько лет назад, и в знак благодарности животное не забывает навещать своих спасителей. Олень ведет себя скромно: подходит к окну и ждет, пока все проснутся. Животное очень любит хлеб, и в местном магазине продавцы бесплатно выделяют по несколько буханок специально для него. Посмотреть, как этот красавец ест любимое лакомство, можно здесь.

5. Марвина спасли из приюта для животных, и теперь он очень счастлив

6. «Оленята спрятались в моем доме от холода и отблагодарили меня»

Девушка с ником Amscolie — настоящая мама для осиротевших диких животных. Однажды на улице начался ураган, и она вышла, чтобы проверить оленей, но их нигде не было. Позже она нашла их у себя дома — 3 олененка незаметно проникли в ее дом через заднюю дверь, которую она забыла закрыть, и комфортно разместились на полу. Девушка не смогла выгнать их и разрешила переждать непогоду, в знак благодарности она получила тысячу поцелуев.

А этого малыша зовут Джон. Когда он попал в руки девушки, то был очень слаб и страдал от дефицита селена. Теперь с Джоном все в порядке, он здоров и счастлив.

7. Спасенный кенгуру более 10 лет каждый день обнимает своих спасителей в знак благодарности

Эбигейл спасли и доставили в заповедник «Элис-Спрингс», когда ей было всего лишь 5 месяцев. Каждый день она показывает своими объятиями, что помнит доброту людей.

А эта малышка совсем маленькая, но тоже уже умеет выражать свои чувства.

9. Собака никого не подпускала к себе, но ее сердце растаяло рядом с этим ребенком

Нора — собака, которая пережила жестокое обращение своих старых хозяев. Они так издевались над бедным животным, что Нора стала бояться всех людей. Единственным человеком, к которому собака прониклась доверием, стал годовалый малыш Арчи, семья которого забрала Нору из приюта. Этих двоих теперь невозможно разлучить.

У этой прекрасной семьи есть еще 4 собаки, 3 кота и 3 детей.

10. Спасенный ягуар

Солдаты бразильской армии нашли еле живого маленького ягуара в джунглях Амазонки. Его взяли с собой и выходили, но он не приспособлен для жизни на воле, поэтому местные власти позволили оставить хищника под присмотром солдат. Сейчас Джикитай (так назвали ягуара) здоров и с нежностью относится к людям, которые его спасли.

11. Кот, который помогает другим животным

Кот Радеменес в 2 месяца попал в приют и пережил тяжелое испытание — воспаление дыхательных путей. С тех пор он стал настоящим помощником и пытается вернуть здоровье другим заболевшим животным своей заботой.

12. Щенка спасли из огня, и теперь он пожарный

Джейк — щенок, который оказался в ловушке в горящем сарае и получил около 75 % ожогов тела. Хоть его и спасли из огня, хозяева оставили щенка в ветеринарной клинике. Уильям Линдлер — тот самый пожарный, который спас жизнь этому малышу, — не смог оставить его и забрал себе. Так у Джейка появился собственный значок пожарного и любящий хозяин.

13. Спасенный лосенок каждый день приходит к своему спасителю, чтобы поиграть с ним

Бонус: этот босой мальчишка отдал бездомной собаке свою куртку, чтобы та не замерзла