13 признаков того, что ваш кот без ума от вас

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Мы привыкли считать, что все кошачьи самостоятельны, всегда сами по себе и совершенно не привязаны к человеку. Но на самом деле эти пушистики по самые уши влюблены в своих хозяев, и AdMe.ru собрал признаки этой кошачьей страсти. В конце статьи вас ждет приятный котобонус!

1. Кот скучает по вам, когда вас нет рядом, и встречает дома

Кот радостно выбегает навстречу каждый вечер, когда вы приходите с работы. Если вас долго не было, он не оставляет вас в покое и громко мяукает, если вы пытаетесь уйти. Значит, он по вам ужасно скучал и теперь не хочет никуда отпускать.

2. Он повсюду за вами ходит, хочет быть как можно ближе

Он путается под ногами, сидит у вас на плече и обязательно прыгает на руки, стоит только сесть? Кот требует от вас заботы, любви и внимания, хочет быть как можно ближе к вам. И еще ближе. И еще.

3. Очень любит обниматься

Вполне понятный жест любви — кот любит вас обнимать и делает это при любой возможности.

4. Он смотрит на вас с любовью

Такой взгляд можно понять и без слов. А вообще зрительный контакт коты поддерживают только с теми, кому доверяют.

5. Щурится, когда смотрит на вас

Для кота это очень важно: он щурится, показывая, что доверяет вам. И что вы ему чертовски нравитесь.

6. Он «разговаривает» с вами. И мурчит. Особенно мурчит

Коты не мяукают, когда общаются между собой. Они осваивают умение подавать голос, чтобы общаться с вами.

7. Он очень любит вашу одежду

Когда коты спят не на кошачьих подстилках или в кресле, а на только что выглаженной блузке, это ужасно раздражает. Но это так мило! На самом деле коты спят на ваших вещах, потому что там чувствуют ваш запах. А там, где вы, кот ощущает себя в безопасности.

8. Хочет попасть в вашу спальню

И дело не только в том, что кот не хочет оставаться один. Часто, когда в доме два кота, только один из них рвется на кровать к хозяину. Это значит, кот хочет всегда быть рядом с вами.

9. Приносит подарки

Кто-то приносит мышей и птиц, а кто-то оказывается более изобретательным. В любом случае, если кот принес вам подарок, это настоящая любовь.

10. Лижет вас

Значит, вас считают членом кошачьей семьи. А не только что вы грязнуля и вас нужно срочно умыть.

11. А потом кусает

Это от переизбытка чувств.

12. Ревнует к ноутбуку

Многие коты, к примеру, ревнуют к компьютеру. Или к людям, или к другим животным. В общем, ко всему, чему вы уделяете внимание вместо кота.

13. Любит на вас лежать

Так он чувствует себя в тепле и безопасности. А еще точно знает, что с вами все в порядке.

Бонус

А иногда коты выражают свою привязанность так, что не остается сомнений: это любовь. Например, как этот котенок, который настойчиво требует, чтобы его поцеловали.