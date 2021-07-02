13+ питомцев, которым повезло иметь звездных хозяев. Их истории заденут за живое даже закоренелых циников

Домашние любимцы приносят счастье: вы делитесь любовью со своими пушистыми комочками, а они отвечают взаимностью. Звездам тоже не чужды такие простые радости — свободное время многие из них проводят со своими животными.

Мы в AdMe.ru следим за жизнью знаменитостей и хотим поделиться с вами фотографиями их очаровательных питомцев. Некоторые из них появились в звездных семьях совсем недавно, но уже приковали к себе внимание тысяч людей.

Джессика Честейн

Актриса взяла из приюта собаку-инвалида по кличке Чаплин. У Чаплина только 3 лапы, но это не мешает ему сопровождать любящую хозяйку в поездках. Джессика рассказывала, как однажды во время ее выступления на Бродвее кто-то открыл дверь гримерки, и пес отправился прямиком к хозяйке на сцену, чем вызвал смех зрителей.

Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер, которую многие помнят по роли Женщины-кошки в фильме «Бэтмен возвращается», в начале 2019 года написала на своей страничке в социальной сети, что у нее появилась новая домашняя любимица: «Познакомьтесь с Беллой Блю, женщиной-кошкой в нашем доме».

Ева Мендес

В семье Евы Мендес и Райана Гослинга появился новый четвероногий друг по кличке Лучо. Пара взяла щенка из приюта. «Если вы ищете пушистого члена семьи, то взять друга из приюта — отличный вариант. Так много малышей нуждаются в доме», — написала актриса в своем блоге.

Наталья Водянова

«Знакомьтесь с новым пополнением в нашей и без того нешуточной семье! Этот щенок по имени Кофе — долгожданная „сестренка“ Невочки. Мы в совершенном восторге от ее характера и... фотогеничности», — поделилась известная модель в своем инстаграме новостью о том, что у ее дочери Невы теперь есть щенок породы спрингер-спаниель.

Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл часто делится в социальных сетях фотографиями своих персидских кошек, которых зовут Уиллоу и Клайв. Последний даже летал со своей хозяйкой на самолете. Также у актрисы живет очаровательный померанский шпиц по кличке Майф.

Кейли Куоко

Недавно актриса Кейли Куоко, известная по роли Пенни в сериале «Теория Большого взрыва», написала в своем блоге, что она и ее муж завели жеребенка: «Я влюблена! Познакомьтесь с Зи-Яхом». Актриса владеет фермой, где содержится большое количество животных, в том числе 25 лошадей и несколько собак.

Пэрис Хилтон

В апреле 2021 года пополнение произошло в семье актрисы и певицы Пэрис Хилтон. 2 крошечных померанских шпицев назвали Крипто Хилтон и Эфир Реум. Реум — это фамилия жениха актрисы, бизнесмена Картера Реума. Все четвероногие члены семьи Хилтон имеют свой собственный инстаграм.

Джеймс Миддлтон

В 2020 году брат Кейт Миддлтон Джеймс рассказал о своей борьбе с депрессией: «Я осознаю, какую важную роль собаки сыграли в моем выздоровлении. Когда мне поставили этот диагноз, Элла сопровождала меня на всех сеансах терапии». Спустя некоторое время Джеймс и его собака стали волонтерами благотворительной организации «Домашние животные как терапия». Элла не единственная собака в семье Миддлтонов. Джеймс и его невеста явно неравнодушны к братьям нашим меньшим.

Лили Коллинз

Актриса Лили Коллинз и ее жених Чарли Макдауэлл в конце 2019 года взяли из приюта собаку по кличке Редфорд. Песик является помесью сразу нескольких пород, в том числе мопса.

Хилари Суэнк

У актрисы 4 собаки: 2 золотистых ретривера и 2 метиса джек-рассел-терьера и корги. Одна из ее собачек, Мама Мун, которую Хилари нашла на заброшенном шоссе и приютила, сопровождает ее даже на съемочной площадке. Кроме того, актриса «усыновила» жеребенка по кличке Кинг.

Джон Траволта

В марте 2021 года известный актер Джон Траволта поделился радостной новостью: у его 10-летнего сына Бена теперь есть кот. Назвали нового пушистого друга Кристалл.

Приянка Чопра

В семье актрисы Приянки Чопры и ее мужа певца Ника Джонаса в августе 2020 года появился новый щенок, о чем она написала в своем блоге: «Добро пожаловать в семью, Панда! Мы взяли этого малыша всего несколько недель назад. Кажется, он помесь хаски и австралийской овчарки». 2 других собак пары зовут Диана и Джино. Все они были взяты из некоммерческой организации по спасению собак в Калифорнии. У каждой есть личный инстаграм.

Сильвестр Сталлоне

Сегодня Сильвестр Сталлоне является счастливым владельцем 3 пуделей — фотографиями с ними он делится в своих соцсетях. Но, пожалуй, самым известным домашним любимцем актера был его пес породы бульмастиф по кличке Баткас, который снимался с ним в фильме «Рокки».

Несколько лет назад Сталлоне поделился трогательной историей, связанной с Баткасом: «Когда мне было 26, я был полностью сломлен... У меня были только дырявые туфли и мечты об успехе. Но у меня был пес Баткас, мой лучший друг. Он был единственным живым существом, которое любило меня таким, какой я есть. Мы оба были худые, голодные и жили в ночлежке над станцией метро. Мне пришлось продать его за $ 40, потому что я не мог позволить себе даже еду. Когда у меня приобрели сценарий фильма „Рокки“, я смог выкупить собаку обратно. Новый владелец взял с меня $ 15 000. Баткас стоил каждого цента!»