13 пар песиков, которые относятся к разным породам, а нам кажется, что это одна и та же собака

У многих из нас начинает чаще биться сердце, когда на горизонте появляется какой-нибудь пушистый или не очень собакен. В такие моменты совершенно неважно, сиба-ину это или хаски. Хочется просто одарить его любовью и обязательно хорошенько потискать. Но если задуматься: как много мы знаем о породах собак? Наверняка многие узнают шпица, немецкую овчарку или самоеда, но при этом вокруг очень много песиков, которые выглядят как близнецы, хотя относятся к совершенно разным породам.

AdMe.ru уже устал путаться в четвероногих красавцах, поэтому узнал, как различить даже очень похожих на первый взгляд песелей.

Ши-тцу и лхасский апсо

Ши-тцу и лхасский апсо — это 2 небольшие собаки с длинной шерстью и закрученным на спину хвостом, именно из-за этих характеристик их и путают. Но, несмотря на примерно одинаковую длину шерсти, она все же разная по структуре: у ши-тцу шерстинки мягкие, а у апсо — жесткие. Также отличить их можно по цвету глаз: у ши-тцу они всегда темно-коричневые, а у лхасского апсо — любого темного оттенка. Породу ши-тцу также выделяет форма головы, которая может напоминать голову льва или совы.

Мальтийская болонка и бишон фризе

Из-за характерного чисто-белого окраса шерсти и небольшого размера очень часто многие путают мальтийскую болонку и бишона фризе. Однако общего у этих пород не так много. Главное отличие — это шерсть. У болонки она густая, блестящая и шелковистая, при этом на ней нет завитков и она ниспадает по телу, чего не скажешь про шерсть бишона фризе. У этой породы она также же густая, но при этом вьющаяся.

Бобтейл и бородатый колли

Бобтейл и бородатый колли кажутся очень похожими, потому что у них много схожих характеристик, но различить этих собак не так и сложно. Бобтейл — большая собака, для которой характерна длинная, густая, лохматая серо-белая шерсть, покрывающая морду. Бородатый колли меньшего размера, а шерсть у него не слишком длинная, лохматая, жесткая, без завитков и чаще имеет черный, коричневый, голубой или пепельный оттенки. У этой породы шерсть также покрывает морду, однако, в отличие от бобтейла, в области переносицы она встречается редко.

Левретка и уиппет

Левретка и уиппет — это небольшие собаки, которые имеют схожее строение тела. Для левретки характерны подтянутый живот, стройные ноги и длинная шея, которая переходит в небольшую заостренную голову. Главное отличие в этих породах — это окрас шерсти. Если уиппет может быть абсолютно любого оттенка, то левретка чаще бывает черной, серой или изабелловой.

Сиба-ину и акита-ину

Этих собак легко перепутать, потому что представители обеих пород имею маленькие темные, глубоко посаженные глаза треугольной формы, заостренные уши и рыжий оттенок шерсти. Первое, что отличает сиба-ину и акита-ину, — это хвост. У сиба-ину он либо изогнут как серп, либо имеет один завиток, лежащий на спине, реже встречается хвост с двумя завитками. У акита-ину похожая ситуация, однако хвост всегда имеет один или два завитка. Также эти породы можно различить по размеру: сиба-ину всегда будет меньше, так как является самой маленькой исконно японской собакой. Также сиба-ину короткошерстные, в то время как среди представителей акита-ину могут быть собаки с длинной шерстью.

Немецкая овчарка и бельгийская овчарка

Первое отличие немецких овчарок от бельгийских — это морда. У немецкой овчарки длинная квадратная морда, а у бельгийской — длинная и узкая. Также различить их можно по ушам: у бельгийских собак в отличие от немецких они округлые у основания.

Венгерская выжла и веймаранер

Выжлы — это охотничьи собаки с короткой шерстью, которая обычно желтого, медно-коричневого, рыже-золотого и темно-песочно-золотого оттенка. Цвет носа у этой породы всегда совпадает с окрасом шерсти, и чаще всего он с красноватым оттенком. Шерсть веймаранера тоже короткая, но вот ее цвет может варьироваться от угольно-синего до сине-серого. В области ушей и губ кожа собаки обычно розовая. А цвет глаз бывает светло-янтарный, серый или серо-голубой.

Английский спрингер-спаниель и английский кокер-спаниель

Шерсть английского спрингер-спаниеля умеренно длинная, с опушками на ногах и хвосте. И она бывает черная, темно-коричневая с белыми отметинами или песочно-белая с темными отметинами. Шерсть английского кокер-спаниеля, в отличие от спрингер-спаниелей, более густая, уши длиннее, а морда короче.

Пули и комондор

Эти породы легко перепутать из-за шерсти, и для пули, и для комондора характерна шерсть, похожая на тонкую веревку. Однако собак легко различить по окрасу, потому что командор бывает только белого цвета, а пули чаще встречается в черных, белых, серых и кремовых оттенках.

Бернский зенненхунд и большой швейцарский зенненхунд

И для бернского зенненхунда, и для большого швейцарского зенненхунда характерен трехцветный окрас. Но бернский вид легко отличить, потому что это единственная порода среди зенненхундов, у которой длинная шерсть. Также собаки этой породы имеют плоскую голову и треугольные уши, закругленные у основания. А еще на груди бернского зенненхунда можно увидеть белую отметину, которая называется «швейцарский крест».

Бигль и американский фоксхаунд

Бигля и американского фоксхаунда характеризует куполообразный череп, низко посаженные уши и больше карие глаза. Отличает эти породы окрас шерсти: если у бигля это преимущественно сочетание белого, черного и светло-коричневого, то фоксхаунд может быть любого цвета. Также есть различие в форме морды: у бигля она широкая, квадратная, у американского фоксхаунда — более вытянутая.

Чихуахуа и русский той

У чихуахуа большие круглые глаза и большие стоячие уши, которые расположены на резко округлом черепе. У русского тоя небольшая голова с большими глазами и треугольными ушами. У обеих пород шерсть может быть как длинной, так и гладкой. Но при этом если чихуахуа разнообразны в плане окраса, то русский той встречается четырех видов: черно-подпалого, голубо-подпалого, коричнево-подпалого и рыжего.

Восточно-сибирская лайка и сибирский хаски

Самый простой способ отличить сибирского хаски от восточно-сибирской лайки — посмотреть на глаза. У хаски они чаще всего бледно-голубые, у лайки — любого оттенка коричневого. Также у этих собак разный хвост: у лайки он всегда лежит на спине в форме серпа или завитка, у хаски хвост так становится, только когда собака напряжена или заинтересована. При этом окрас шерсти у обеих пород может быть черным, серым или белым. Лайки также бывают белыми с пятнами, а хаски — медно-красными.