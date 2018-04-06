13 фотографий собак до и после их встречи с по-настоящему добрыми людьми

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Множество кошек и собак каждый день оказываются на грани жизни и смерти из-за человеческой жестокости или беспечности. Но есть и те, кому удалось начать новую жизнь после всех выпавших на их долю испытаний.

AdMe.ru собрал примеры счастливчиков, которые обрели долгожданное счастье в любящих семьях. А в конце статьи мы расскажем вам о человеке, который не только следует профессиональному долгу, но и прислушивается к зову сердца.

1.

Когда этот питбуль был щенком, его использовали в качестве приманки в собачьих боях. Аполлон получил ужасные травмы. И ему вряд ли бы удалось выжить, если бы в возрасте 6 недель он не попал в любящую семью. Пес перенес две операции и по-прежнему хромает, но все равно он самый верный и счастливый питбуль, которого вы когда-либо встречали.

2.

Седона и Зевс нашли своего нового хозяина в раскаленной пустыне. Джордан Кахана путешествовал по стране и случайно наткнулся на двух крошечных щенков, которые бродили у дороги. Как только он посадил их в машину, он понял, что отныне это его собаки. Теперь они — «Приключенческий отряд», который часто отправляется в поездки. Вместе с Джорданом собаки проехали более 50 тысяч километров и побывали в 35 штатах Америки.

3.

Сидар (Кедр) получил свою кличку в честь названия поля для гольфа, возле которого его нашли волонтеры. Он был изможденным и почти лысым от перенесенного стресса. У Кедра был долгий путь к выздоровлению, но за ним постоянно ухаживала команда спасателей. Несмотря на все перенесенные тяготы, пес сохранил дружелюбный характер. Только посмотрите на эту счастливую собаку, которая обрела свой настоящий дом.

4.

Малыша Уиллоу волонтеры спасли с корейской мясной фермы. Как выяснилось, 11-летнего карликового пуделя сдали на скотобойню его прежние владельцы. За преданного друга они получили $ 20. К счастью, его и еще более 300 собак, которые могли стать чьим-то обедом, спасли специалисты организации Save Korean Dogs. Через несколько месяцев Уиллоу вновь превратился в пушистого красавца.

5.

Стеллар сдали в приют ее владельцы, которым собака стала не нужна. Ее уши не были купированы как положено, их просто обрезали дома. Собака потеряла всякий интерес к жизни, который вновь вернулся к ней, когда Стеллар наконец-то обрела любящую семью.

6.

Добермана Миллера подобрали полицейские, после того как люди позвонили в участок и сообщили о собаке, блуждающей по окрестностям. Так пес оказался в местном приюте. Несмотря на грозный вид, это добрейший и преданный друг. В приюте Миллер «помогал» самым пострадавшим, больным и испуганным собакам снова научиться общаться с другими животными и доверять людям.

7.

Этого малыша породы ши-тцу волонтеры нашли в ужасном состоянии. Спутанная шерсть, сильное воспаление, недостаточный вес, гнилые зубы. Он стойко прошел через все медицинские процедуры и превратился в милейшего пса, который умеет ладить абсолютно со всеми.

8.

Кайо — помесь итальянского кане-корсо и питбуля, его нашли брошенным на дороге. С тех пор он подрос, весит около 50 кг и стал по-настоящему счастливым псом. Кайо оказался очень умным, любит плавание и, несмотря на свою внешность, он очень милая и дружелюбная собака.

9.

Августа нашли в Чикаго с кровоточащими ранами, химическими ожогами, огнестрельным ранением в заднюю ногу. Он был похож на скелет, обтянутый кожей. Страшно даже представить, что пережил этот пес. Долгое время он был на грани жизни и смерти, и лишь упорная борьба ветеринаров и должный уход вернули ему веру в людей. Его забрала домой директор центра по спасению животных, и теперь Август не отходит от нее ни на шаг.

10.

Бэлль (Красавицу) вряд ли кто-то мог так назвать в момент, когда ее обнаружили. Несчастное животное было обессилено, шерсть была в ужасном состоянии. Ветеринар обнаружил на ней сотни клещей, которые непрерывно мучили собаку. Бэлль повезло, что на ее пути встретились неравнодушные люди, ставшие ей новыми хозяевами.

11.

Улыбашка Мити (Фрикаделька) встретил свою хозяйку благодаря интернету. Его фото разместили на сайте волонтерской организации Fresno Bully Rescue, где его и увидела Лиза Рейли. Мити напомнил ей недавно умершую собаку. Девушка забрала его к себе, и с тех пор пес не перестает улыбаться.

12.

Истощенную Виту нашли волонтеры на свалке в одном из районов Лос-Анджелеса. Эта крупная собака тогда весила всего 32 кг. Спасателям потребовалось несколько месяцев, чтобы вылечить овчарку. Помощь ветеринара, хорошее питание и правильный уход творят чудеса.

13.

Пес по кличке Кофе отчаянно боролся за жизнь, он сам пришел к людям. Когда волонтеры увидели его, в нем трудно было узнать собаку, настолько ужасно он выглядел. Но он, несмотря ни на что, вилял хвостом, а в глазах была надежда. А спустя месяцы лечения и ухода Кофе превратился в прекрасного дружелюбного пса.

И бонус. Этот полицейский рисковал собой, чтобы спасти тонущую собаку

Офицер полиции не раздумывал ни минуты, когда узнал, что машина слетела с трассы и оказалась под водой. Женщина-водитель сумела выбраться, но ее собачка была в плену на глубине почти 3 метра. Дэвид Харриман просто отдал напарнику свою кобуру с табельным оружием и нырнул в воду. Ему удалось открыть дверь и спасти чихуахуа Мокки. Позднее полицейский рассказал, что у него тоже есть собака — 8-месячный английский бульдог по имени Джекс, и он просто не мог остаться в стороне.

Мы уверены, что эти истории кого-то вдохновлят на добрые поступки. А может среди вас есть герои, которые тоже спасали животных? Расскажите нам об этом в комментариях.