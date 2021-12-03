13 фото, которые еще раз доказывают, что животные созданы из любви

Животные легко к нам привязываются, особенно когда мы живем с ними под одной крышей и заботимся о них. Они не покидают нас, когда нам плохо, и смотрят на нас глазами, полными любви, о которой они не могут нам рассказать. Однако они могут доказать нам свою преданность на деле. Если у нас есть питомец, это значит, что мы будем окружены любовью круглосуточно.

AdMe.ru очарован чувством безоговорочного обожания, которое наши пушистые друзья испытывают к нам, своим двуногим. И поэтому мы хотим поделиться фотографиями питомцев, чтобы добавить немного тепла в ваш день.

1. ’’Мы с собакой моей девушки пережили важный момент’’

2. «У моего сына аутизм. Он не прикасался к животным до тех пор, пока мы не завели Пеппер»

«Она приходит к нему во время его срыва и успокаивает. Пеппер любит своего мальчика».

3. «Я спасла этого котенка от жизни в старой машине. Мой муж сказал, что нам надо поскорее найти ей дом. Думаю, она уже нашла»

4. «Познакомьтесь с Луной. Она была бродячей кошкой, которая пришла в мой сад и сделала его своим навсегда»

5. «Я называю это „взаимное восхищение“»

6. «Я и мой новый малыш Тарзан»

7. «Я взяла Роя неделю назад. Меня предупредили, что может потребоваться время, чтобы он ко мне привык»

8. «7 лет спустя он все так же любит свою утку»

9. «Моя годовалая дочь и самая терпеливая кошка в истории кошачьих»

10. Если хотите увидеть бескорыстную любовь — загляните в собачьи глаза

11. «Почти 16 лет мы с Принцессой Бетти обменивались любящими взорами. Этот мой любимый»

12. «Наша старая кошка не была рада, когда мы принесли домой спасенного котенка. Теперь они неразлучны»

13. Его любимое место для сладких снов