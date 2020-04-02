13 фото, которые доказывают, что жизнь без котов была бы серой и унылой

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Большую часть времени кошки совершенно очаровательны. И даже когда они иногда становятся вредными, то непостижимым образом сохраняют свою врожденную харизму. Потому что они точно знают: что бы они ни делали, мы, люди, всегда будем любить их и прощать им все шалости.

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13. «Он впервые услышал, как я чихаю»

12. «Моя кошка очень странно спит»

11. «Пыталась научить дочь правильно держать кота и поймала этот ценный кадр»

10. Железный кот готов спасать мир

9. «Ее новое пристрастие к балке несколько меня беспокоит»

8. «Мои коты-близнецы знакомятся со своим новым маленьким братом»

7. «У моего сына и кота странные отношения»

6. Если я не ем, то и ты не ешь

5. «Вот почему у меня на кухне вечно мокрый пол»

4. «Мой кот, когда думает, что никого нет дома»

3. Что значит «для тебя не осталось кусочка бекона»?

2. Как дела там, внизу?

1. Все мое!