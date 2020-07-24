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13+ фактов о популярных породах собак, которые докажут, как мало мы знаем о наших четвероногих друзьях

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Сегодня собаки — это верные друзья человека. Часто мы заводим щенка просто потому, что нам нужен надежный компаньон. Однако раньше этих животных держали для выполнения вполне конкретных задач и разводили для самых разнообразных целей. Так что многие известные породы изначально были предназначены для тяжелой и даже опасной работы.

Мы в AdMe.ru очень любим собак, но даже не подозревали, какие любопытные факты скрываются в родословной разных пород.

1. Далматин

© Dick Loek / Contributor / gettyimages

Эта порода была выведена в Хорватии. Изначально далматины считались почтовыми собаками: они сопровождали дилижансы с почтой, подгоняя лошадей легким покусыванием за ноги. Позднее выяснилось, что эти собаки не боятся огня и отлично ладят с лошадьми, поэтому их стали использовать пожарные. Дело в том, что до ХХ века единственным транспортным средством в пожарных частях были лошади, которые пугаются пламени. Чтобы кони не сбежали, далматины присматривали за ними и охраняли их. Кроме того, из-за приметного окраса этих собак всегда было видно издалека, так что если на дорогу выбегал далматин, люди расступались и давали проезд пожарным.

В наши дни многие пожарные части держат далматинов в качестве талисманов.

2. Мопс

© Hahn Lionel / ABACA/Abaca / East News

Эта порода была привезена в Европу из Китая в XVI веке, но особую популярность получила позднее с легкой подачи королевы Великобритании Виктории. И в Китае, и в Европе мопсы были собаками привилегированных особ и проживали в богатстве и роскоши. Складочки на лбу считались императорским знаком, поэтому у этих питомцев даже были охранники и прислуга, которая носила их на лежанках и всячески о них заботилась.

В Европе эта порода стала будуарной и особенно полюбилась женщинам. Они брали собачек с собой, чтобы на их фоне казаться еще привлекательнее. А еще мопсы грели своих хозяек по ночам.

3. Ротвейлер

© Tierfotoagentur.com / V. Herrmann / agefotostock / East News

Впервые порода была описана в немецком городе Ротвайль в середине XVIII века. Сегодня ротвейлер считается хорошим бойцом и защитником, хотя изначально эти собаки были созданы как пастушьи. Их главным предназначением было сопровождение погонщиков скота, а также ротвейлеры не позволяли овцам разбегаться.

По легенде, в середине XIX века, когда появились поезда и железные дороги, необходимость перегонять скот исчезла, и в какой-то момент в городе Ротвайль остался только один ротвейлер. То, что у этих собак довольно сложный характер, подтверждает поговорка: «Если ты выдрессировал немецкую овчарку, ты не сделал ничего, а если ротвейлера, то многое».

4. Вельш корги

© Jean-Michel Labat / ardea.com / Ardea Picture Library / East News

Как ни странно, эти милые коротколапые песики — прирожденные пастухи, разновидность овчарок. Это одна из первых пастушьих пород в мире. Кстати, именно поэтому они любят забираться на возвышенности: им важно, чтобы был хороший обзор местности. А небольшой рост позволяет корги легко уворачиваться от копыт и рогов во время пастушьей работы.

Согласно утверждениям историков, первые упоминания предков вельш корги датируются X веком. Существует красивая легенда, согласно которой этих ушастых коротконожек людям подарили феи, использовавшие их в качестве ездовых собак. С тех времен у песиков осталась на спине белая отметина в виде седла.

5. Пудель

© AP / East News

Еще одна древняя порода, известная с XV-XVI веков. Раньше такие животные могли принадлежать только особам королевских кровей. Именно поэтому одна из разновидностей породы получила название «королевский пудель» — из-за статуса, а не из-за размера. Позднее эти крупные собаки активно использовались в военных действиях. Как правило, они помогали разыскивать раненых солдат. Также пуделей брали на охоту, преимущественно на уток.

Кстати, эти собаки занимают 2-е место в рейтинге самых умных пород по версии доктора Стенли Корена, уступая только бордер-колли.

6. Шпиц

В XVIII веке королева Шарлотта привезла щенка померанского шпица в Англию, но мода на эту породу возникла благодаря королеве Виктории, внучке Шарлотты. В те времена шпицы являлись придворными собаками-компаньонами, и чем меньше они были по размеру, тем больше ценились. Особенным шиком считалось иметь огненно-рыжего песика. Говорят, сама королева так любила своего шпица по кличке Марко, что практически не разлучалась с ним.

7. Бультерьер

© East News

Несмотря на свой грозный вид, бультерьер — настоящий английский аристократ. Хотя изначально этих собак использовали как бойцовых, для боя с быками: низкорослые псы с мертвой хваткой подходили для этого как нельзя лучше.

К счастью, в 1835 году вышел закон, запрещающий подобные развлечения, и вскоре заводчик по имени Джеймс Хинкс начал работу по усовершенствованию породы, сделав ее более утонченной и благородной. Для этого он скрестил белого староанглийского терьера (сегодня считается вымершим), бульдога, уипета, борзую, далматина и даже шотландского колли. С тех пор среди английских аристократов считается хорошим тоном иметь бультерьера белого цвета.

8. Немецкий дог

© Anthony Behar / Sipa USA / East News

Одна из самых крупных пород собак, которая претерпела немало изменений за свою историю. Изначально предки немецких догов использовались для охраны и участвовали в военных действиях, так как это были по-настоящему боевые псы. Потом их стали брать на охоту на крупных животных: кабанов, медведей и оленей. Однако такое развлечение было доступно только знатным людям, поэтому доги считались дворянской породой. Кроме того, особый аристократизм этим собакам придавала короткая шерсть, которая означала, что животные могут спать только в отапливаемых помещениях. Это также считалось роскошью.

Постепенно догов стали держать для красоты, ведь только такие огромные собаки смотрелись уместно во дворцах и замках. Правда, у этих гигантов есть существенный недостаток: они живут очень недолго, всего 8–10 лет.

9. Бассет-хаунд

© Эда / wikipedia

Комичная внешность этих ушастых увальней на самом деле обманчива, поскольку эта порода была выведена в Великобритании для охоты на зайцев. У бассет-хаундов отличный нюх, а длинные уши помогают им как бы поднимать запах с земли и лучше ориентироваться. Кроме того, несмотря на кажущуюся неповоротливость, бассеты довольно ловкие и быстро передвигаются. Об этом качестве свидетельствует название породы, ведь hound переводится как «гончая».

10. Тибетский мастиф

© Hao qunying - Imaginechina / East News

Тибетский мастиф считается одной из древнейших рабочих пород. Эти собаки сторожили тибетские монастыри, а также помогали кочевникам в Гималаях. С самого своего возникновения эта порода была окружена мифами и легендами. Например, раньше считалось, что в мастифов переселялись души монахов. Аристотель и Марко Поло воспевали природную силу и мощь этих животных — как физическую, так и ментальную. По характеру мастифы спокойные, поэтому они способны жить в семье, но при этом охранять дом. Причем, как правило, они бодрствуют ночью, а днем отсыпаются.

11. Шарпей

© wikimedia

«Шарпей» в переводе с китайского означает «песчаная шкура». Основными особенностями породы считаются глубокие складки и сине-черный язык. В древности этих собак использовали в качестве охотничьих и бойцовых. Колючая шерсть надежно защищала шарпеев от повреждений, поскольку сопернику было неприятно держать ее в пасти. Со временем эти животные стали надежными спутниками крестьян: охраняли дом и были хорошими помощниками на охоте.

В 40-х годах XX века шарпеи оказались под угрозой исчезновения, поскольку в те времена держать в доме собаку считалось непозволительной роскошью. В итоге в 1978 году порода была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая редкая в мире. К счастью, со временем популяцию восстановили.

12. Такса

© John Daniels / ardea.com / EAST NEWS

Такса считается самой старой породой норных собак, а современная ее разновидность начала формироваться в XVI столетии в Германии. Тогда среди охотников очень ценились приземистые коротконогие собаки, которые могли легко проникать в норы. В те времена такс называли барсучьими воинами. Кроме того, эти песики не требовали больших затрат на свое содержание. За это их полюбили бюргеры и мелкие дворяне.

Кстати, многие отечественные знаменитости были очарованы этой породой. Известная актриса Мария Ермолова держала таксу редкого белого окраса, а у Антона Павловича жили сразу двое — Бром Исаич и Хина Марковна. В письме своему издателю Чехов писал: «У меня новость: две таксы — Бром и Хина, безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный».

13. Самоед

© Jean-Michel Labat / ardea.com / Ardea Picture Library / East News

Самоедская собака относится к аборигенным, то есть древним породам. Аборигенный самоед был очень похож на полярного волка, которого потом одомашнили. В течение 3 тыс. лет эти животные были компаньонами северных народов: их использовали для выпаса оленей, охоты и даже в качестве нянек для детей. Самоедов часто оставляли на ночь в чуме, чтобы спать с ними в обнимку и не замерзнуть. Эта умная собака умеет лежать смирно, чтобы лишний раз не побеспокоить человека.

Кстати, ненцы не использовали самоедов в качестве ездовых собак. Так что версия о том, что слово «самоед» произошло от фразы «сам едет», не имеет научного подтверждения. Наименование породы восходит к названию самодийского, или самоедского, народа, который держал этих милых псов.

14. Сенбернар

© Estate of Shirley Baker / Mary Evans Picture Library / East News

Порода получила свое название благодаря монастырю Святого Бернара, который находится в Швейцарских Альпах. В XI веке монах по имени Бернар организовал приют для путешественников, который впоследствии был назван в его честь. Пристанище находилось на высоте 2 472 м и было довольно опасным местом из-за сильного ветра, лавин и грабителей, так что в какой-то момент монахи решили использовать местных собак для спасения людей, попавших под лавину. Сенбернары отличались прекрасным нюхом и могли найти человека под снегом, а еще они чувствовали приближение лавины.

Одним из самых знаменитых в истории сенбернаров считается Барри, который за 12 лет, по разным данным, вытащил из-под снега от 40 до 100 человек. Однажды он спас маленького мальчика и нес его на себе 5 км.

А какие породы собак вам нравятся? Чем вы руководствовались бы при выборе домашнего питомца?

Фото на превью Dick Loek / Contributor / gettyimages
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