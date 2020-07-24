13+ фактов о популярных породах собак, которые докажут, как мало мы знаем о наших четвероногих друзьях

Сегодня собаки — это верные друзья человека. Часто мы заводим щенка просто потому, что нам нужен надежный компаньон. Однако раньше этих животных держали для выполнения вполне конкретных задач и разводили для самых разнообразных целей. Так что многие известные породы изначально были предназначены для тяжелой и даже опасной работы.

Мы в AdMe.ru очень любим собак, но даже не подозревали, какие любопытные факты скрываются в родословной разных пород.

1. Далматин

Эта порода была выведена в Хорватии. Изначально далматины считались почтовыми собаками: они сопровождали дилижансы с почтой, подгоняя лошадей легким покусыванием за ноги. Позднее выяснилось, что эти собаки не боятся огня и отлично ладят с лошадьми, поэтому их стали использовать пожарные. Дело в том, что до ХХ века единственным транспортным средством в пожарных частях были лошади, которые пугаются пламени. Чтобы кони не сбежали, далматины присматривали за ними и охраняли их. Кроме того, из-за приметного окраса этих собак всегда было видно издалека, так что если на дорогу выбегал далматин, люди расступались и давали проезд пожарным. В наши дни многие пожарные части держат далматинов в качестве талисманов.

2. Мопс

Эта порода была привезена в Европу из Китая в XVI веке, но особую популярность получила позднее с легкой подачи королевы Великобритании Виктории. И в Китае, и в Европе мопсы были собаками привилегированных особ и проживали в богатстве и роскоши. Складочки на лбу считались императорским знаком, поэтому у этих питомцев даже были охранники и прислуга, которая носила их на лежанках и всячески о них заботилась. В Европе эта порода стала будуарной и особенно полюбилась женщинам. Они брали собачек с собой, чтобы на их фоне казаться еще привлекательнее. А еще мопсы грели своих хозяек по ночам.

3. Ротвейлер

Впервые порода была описана в немецком городе Ротвайль в середине XVIII века. Сегодня ротвейлер считается хорошим бойцом и защитником, хотя изначально эти собаки были созданы как пастушьи. Их главным предназначением было сопровождение погонщиков скота, а также ротвейлеры не позволяли овцам разбегаться. По легенде, в середине XIX века, когда появились поезда и железные дороги, необходимость перегонять скот исчезла, и в какой-то момент в городе Ротвайль остался только один ротвейлер. То, что у этих собак довольно сложный характер, подтверждает поговорка: «Если ты выдрессировал немецкую овчарку, ты не сделал ничего, а если ротвейлера, то многое».

4. Вельш корги

Как ни странно, эти милые коротколапые песики — прирожденные пастухи, разновидность овчарок. Это одна из первых пастушьих пород в мире. Кстати, именно поэтому они любят забираться на возвышенности: им важно, чтобы был хороший обзор местности. А небольшой рост позволяет корги легко уворачиваться от копыт и рогов во время пастушьей работы. Согласно утверждениям историков, первые упоминания предков вельш корги датируются X веком. Существует красивая легенда, согласно которой этих ушастых коротконожек людям подарили феи, использовавшие их в качестве ездовых собак. С тех времен у песиков осталась на спине белая отметина в виде седла.

5. Пудель

Еще одна древняя порода, известная с XV-XVI веков. Раньше такие животные могли принадлежать только особам королевских кровей. Именно поэтому одна из разновидностей породы получила название «королевский пудель» — из-за статуса, а не из-за размера. Позднее эти крупные собаки активно использовались в военных действиях. Как правило, они помогали разыскивать раненых солдат. Также пуделей брали на охоту, преимущественно на уток. Кстати, эти собаки занимают 2-е место в рейтинге самых умных пород по версии доктора Стенли Корена, уступая только бордер-колли.

6. Шпиц

В XVIII веке королева Шарлотта привезла щенка померанского шпица в Англию, но мода на эту породу возникла благодаря королеве Виктории, внучке Шарлотты. В те времена шпицы являлись придворными собаками-компаньонами, и чем меньше они были по размеру, тем больше ценились. Особенным шиком считалось иметь огненно-рыжего песика. Говорят, сама королева так любила своего шпица по кличке Марко, что практически не разлучалась с ним.

7. Бультерьер

Несмотря на свой грозный вид, бультерьер — настоящий английский аристократ. Хотя изначально этих собак использовали как бойцовых, для боя с быками: низкорослые псы с мертвой хваткой подходили для этого как нельзя лучше. К счастью, в 1835 году вышел закон, запрещающий подобные развлечения, и вскоре заводчик по имени Джеймс Хинкс начал работу по усовершенствованию породы, сделав ее более утонченной и благородной. Для этого он скрестил белого староанглийского терьера (сегодня считается вымершим), бульдога, уипета, борзую, далматина и даже шотландского колли. С тех пор среди английских аристократов считается хорошим тоном иметь бультерьера белого цвета.

8. Немецкий дог

Одна из самых крупных пород собак, которая претерпела немало изменений за свою историю. Изначально предки немецких догов использовались для охраны и участвовали в военных действиях, так как это были по-настоящему боевые псы. Потом их стали брать на охоту на крупных животных: кабанов, медведей и оленей. Однако такое развлечение было доступно только знатным людям, поэтому доги считались дворянской породой. Кроме того, особый аристократизм этим собакам придавала короткая шерсть, которая означала, что животные могут спать только в отапливаемых помещениях. Это также считалось роскошью. Постепенно догов стали держать для красоты, ведь только такие огромные собаки смотрелись уместно во дворцах и замках. Правда, у этих гигантов есть существенный недостаток: они живут очень недолго, всего 8–10 лет.

9. Бассет-хаунд

Комичная внешность этих ушастых увальней на самом деле обманчива, поскольку эта порода была выведена в Великобритании для охоты на зайцев. У бассет-хаундов отличный нюх, а длинные уши помогают им как бы поднимать запах с земли и лучше ориентироваться. Кроме того, несмотря на кажущуюся неповоротливость, бассеты довольно ловкие и быстро передвигаются. Об этом качестве свидетельствует название породы, ведь hound переводится как «гончая».

10. Тибетский мастиф

Тибетский мастиф считается одной из древнейших рабочих пород. Эти собаки сторожили тибетские монастыри, а также помогали кочевникам в Гималаях. С самого своего возникновения эта порода была окружена мифами и легендами. Например, раньше считалось, что в мастифов переселялись души монахов. Аристотель и Марко Поло воспевали природную силу и мощь этих животных — как физическую, так и ментальную. По характеру мастифы спокойные, поэтому они способны жить в семье, но при этом охранять дом. Причем, как правило, они бодрствуют ночью, а днем отсыпаются.

11. Шарпей

«Шарпей» в переводе с китайского означает «песчаная шкура». Основными особенностями породы считаются глубокие складки и сине-черный язык. В древности этих собак использовали в качестве охотничьих и бойцовых. Колючая шерсть надежно защищала шарпеев от повреждений, поскольку сопернику было неприятно держать ее в пасти. Со временем эти животные стали надежными спутниками крестьян: охраняли дом и были хорошими помощниками на охоте. В 40-х годах XX века шарпеи оказались под угрозой исчезновения, поскольку в те времена держать в доме собаку считалось непозволительной роскошью. В итоге в 1978 году порода была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая редкая в мире. К счастью, со временем популяцию восстановили.

12. Такса

Такса считается самой старой породой норных собак, а современная ее разновидность начала формироваться в XVI столетии в Германии. Тогда среди охотников очень ценились приземистые коротконогие собаки, которые могли легко проникать в норы. В те времена такс называли барсучьими воинами. Кроме того, эти песики не требовали больших затрат на свое содержание. За это их полюбили бюргеры и мелкие дворяне. Кстати, многие отечественные знаменитости были очарованы этой породой. Известная актриса Мария Ермолова держала таксу редкого белого окраса, а у Антона Павловича жили сразу двое — Бром Исаич и Хина Марковна. В письме своему издателю Чехов писал: «У меня новость: две таксы — Бром и Хина, безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный».

13. Самоед

Самоедская собака относится к аборигенным, то есть древним породам. Аборигенный самоед был очень похож на полярного волка, которого потом одомашнили. В течение 3 тыс. лет эти животные были компаньонами северных народов: их использовали для выпаса оленей, охоты и даже в качестве нянек для детей. Самоедов часто оставляли на ночь в чуме, чтобы спать с ними в обнимку и не замерзнуть. Эта умная собака умеет лежать смирно, чтобы лишний раз не побеспокоить человека. Кстати, ненцы не использовали самоедов в качестве ездовых собак. Так что версия о том, что слово «самоед» произошло от фразы «сам едет», не имеет научного подтверждения. Наименование породы восходит к названию самодийского, или самоедского, народа, который держал этих милых псов.

14. Сенбернар

Порода получила свое название благодаря монастырю Святого Бернара, который находится в Швейцарских Альпах. В XI веке монах по имени Бернар организовал приют для путешественников, который впоследствии был назван в его честь. Пристанище находилось на высоте 2 472 м и было довольно опасным местом из-за сильного ветра, лавин и грабителей, так что в какой-то момент монахи решили использовать местных собак для спасения людей, попавших под лавину. Сенбернары отличались прекрасным нюхом и могли найти человека под снегом, а еще они чувствовали приближение лавины. Одним из самых знаменитых в истории сенбернаров считается Барри, который за 12 лет, по разным данным, вытащил из-под снега от 40 до 100 человек. Однажды он спас маленького мальчика и нес его на себе 5 км.