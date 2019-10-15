12 звуков, которые издает ваш котик, и что они означают

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Изучая одичавших кошек, ученые пришли к выводу, что в одиночестве те большую часть времени молчат. Однако когда они встречают человека, собаку или другую опасность, то начинают рычать, выть и издавать множество иных звуков, незнакомых домашним котам. Важной особенностью одичавших кошек является отсутствие мяуканья в ответ на действия человека. А ведь именно такое поведение характерно для домашних пушистиков. Получается, что «мяу» используется кошками только для общения с человеком. Но этот звук очень многогранен, имеет десятки оттенков, тональностей и манер исполнения, так что хозяевам кошек приходится быть очень внимательными, чтобы понять, чего хочет их питомец.

AdMe.ru решил упростить вам задачу общения с кошками и составил своеобразный словарь кошачье-русского языка.

Короткое высокое «мяу»

Эксперт по домашним животным и дрессировщик Сьюзен Рубин считает, что такой простой и довольно приятный звук означает «привет». Это обычное всем хорошо знакомое «мяу». Еще таким образом питомец может приглашать вас поиграть. В общем, это довольно приятный спокойный звук, который направлен на расслабленное дружелюбное общение.

Несколько коротких «мяу»

Иногда кошка может выдать несколько коротких «мяу» подряд — она поздоровалась с вами и теперь хочет, чтобы вы знали, как сильно она рада вновь видеть вас дома.

Протяжное «мяу»

Затяжной звук, нечто среднее между «мяу» и криком, — это способ, которым кошка хочет привлечь к себе внимание. Он может означать «накорми меня!» или «выпусти меня!». А иногда даже и «погладь меня!» или «возьми меня на ручки!». В общем, это неплохой способ потребовать желаемого любой ценой, ведь мало кому из хозяев приятно слушать этот надоедливый звук. Особенно котики любят прибегать к этому способу ночью или рано утром. Они знают: скорее всего, вы выполните то, что от вас нужно шерстяному хитрюге.

Плачущее высокое «мяу»

Такое «мяу» звучит длиннее предыдущего и исполняется обычно в высоком тоне. Это тревожный звук: кошка расстроена или болеет. Таким «мяу» пользуются котята, когда им страшно без мамы или они попали в беду: они зовут кошку, чтобы та их спасла. А еще котики, которых схватили и несут мыть. Обратитесь к ветеринару, если ваш питомец продолжает так мяукать без видимой причины.

Короткое низкое «мяу»

Не только вы можете ругать своего питомца за проделки. Он тоже считает себя вправе сделать вам выговор. Для этого он использует именно этот звук, произнесенный обычно низким тоном и несколько агрессивный. Услышали нечто подобное? Знайте: вас ругают за то, что вы сделали или, наоборот, не сделали. Ваш котик очень разочарован вами или обижен.

Вой

Некоторые чересчур болтливые кошки используют протяжный низкий вой как средство повседневной коммуникации. Но если это не про вашего питомца, если раньше с ним такого не случалось, то стоит быть начеку, заслышав протяжное «мя-о-о-о-от» или «ур-мау». Ветеринар Гари Рихтер считает: воем кошки сообщают, что они в в беде. Еще одной частой причиной сильной вокализации в низком тоне является период половой охоты у не кастрированных животных. Вой может означать жалобу, и если он не прекращается от 24 до 36 часов, то нужно обязательно показать кота специалисту: скорее всего, ваш любимец болен.

Трескотня или стрекотание

Если у вас есть кот, вы наверняка замечали, как он, сидя на подоконнике и глядя на птицу, издает подобные звуки. Если собственного котика вы еще не завели, то просмотрите это видео.

По словам ветеринара Эрики Лофтин, это звук возбуждения увлеченной добычей кошки. Видит око, да зуб неймет: кошка стрекочет, когда видит недосягаемую для нее добычу. Кошачий бихевиорист Селия Хэддон поясняет, что это звук ошеломляющего разочарования, которое испытывает ваш котик. Любознательные хозяева задаются вопросом: а что же будет, если преграды в виде окна вдруг не станет? Ничего хорошего для птички: ваш милый пушистик воспользуется возможностью для безжалостной атаки.

Шипение и утробное рычание

Такими звуками кошка сообщает: «Не подходи! Я зла и агрессивна! Получишь!» И в этом случае действительно лучше послушаться. Иначе кошка может напасть.

Кошачья трель

Кошачья трель — звук между мяуканьем и мурлыканьем. Если вам сложно вспомнить, как это звучит, то вы можете просмотреть видео ниже.

Это позитивный звук. Котик в этот момент доволен и по-хорошему взволнован: возможно, он рад вас видеть, ему нравится еда, которую вы для него готовите, или пушистику угодили новым диваном.

Бормотание

Довольно сложный для описания звук (нечто среднее между мяуканьем, мурлыканьем и рычанием) лучше всего запечатлен на видео внизу.

И хотя в нем есть оттенок рычания, это очень позитивный звук. Он привлекает внимание и имеет множество значений: кошка рада вашему появлению, она благодарит за уделенное ей время, высказывает свою любовь. Взволнованно просит посмотреть, как она делает что-то интересное впервые, рассказывает, как прошел ее день, и многое другое, но обязательно приятное.

Пиканье

Котик подходит к вам, садится у ног, сидит и смотрит вам в глаза. А потом издает коротенький звук, будто пикает. Знакомая картина? Волонтер приюта для кошек, автор блога о кошках Джейн А Келли считает, что этим ваш питомец говорит буквально следующее: «Хм, я прошу прощения...». Скорее всего, он хочет забраться к вам на колени или обращает ваше внимание на что-то еще.

Мурлыканье

Пожалуй, самый приятный звук, который издают кошки. Он возникает при сокращении мышц горла и диафрагмы. Мало кто знает, но кошки могут мурлыкать, когда боятся или испытывают боль. Считается, что таким образом они пытаются успокоиться. Но чаще всего в момент мурлыканья котик доволен: вы сделали все правильно и угодили своему питомцу.

Бонус: словарь кошачьего языка 1895 года

Любитель кошек Марвин Р. Кларк в 1895 году опубликовал необычную книгу «Киса и ее язык». Кроме разных любопытных историй об этих животных, автор привел небольшой словарь, состоящий из 17 жизненно необходимых кошке слов. Согласно ему, понять, что котофей ведет с вами диалог о мясе, можно, услышав «бл» и «блим-бл». Исследователь кошачьей речи обнаружил, что далеко не все кошачьи слова начинаются буквой «м». Вот какие еще слова использует ваш питомец, если верить мистеру Кларку из XIX века: «Аильйо» — «еда». «Лаи» — «молоко». «Периа» — «открыть». «Алилу» — «вода». «Бл» — «мясо». «Птли-бл» — «мясо мыши». «Блим-бл» — «вареное мясо». «Пэд» — «лапка». «Лео» — «голова». «Про» — «коготь». «Тут» — «кончик». «Папу» — «тело». «Улэй» — «шерсть». «Ми-ау» — «остерегайтесь». «Паръю» — «удовлетворение». «Йау» — «уничтожение». «Миау» — «сюда» или «сейчас». Что ж, может, котики действительно умеют разговаривать отдельными словами. Кот Яков из курьезного видео ниже — тому подтверждение.

А какие звуки чаще всего издает ваш питомец?