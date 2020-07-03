12 животных, встречи с которыми многие боятся. А зря, ведь они совершенно безобидны

На нашей планете живут миллионы животных, и все они когда-то произошли от одной-единственной клетки. Впрочем, некоторые из зверюшек выглядят настолько пугающе, что невольно задаешься вопросом: а не участвовали ли в их создании какие-то темные силы?

Редакция AdMe.ru нашла жутких, но при этом совершенно безобидных животных нашего мира.

1. Молох

Эта ящерица известна также как колючий дьявол, однако ничего демонического, кроме внешнего вида, в ней нет. Все тело молоха покрыто шипами, а длина его не превышает 10–12 см. Животное умеет менять цвет в зависимости от степени освещенности и температуры: в утренние часы окраска у него значительно темнее, чем днем, когда солнце светит особенно ярко. Молох живет в норе и питается исключительно муравьями. Интересно, что он устраивает недалеко от своего дома особые туалетные зоны, видимо, чтобы не пачкать жилище. Ни для человека, ни для какого-либо животного молох опасности не представляет. Правда, трогать его не стоит, поскольку можно уколоться о шипы.

2. Слепыш

Этот зверь похож на зубастую сардельку длиной до 35 см. Живет под землей, но иногда выбирается на поверхность и пугает неподготовленных дачников своим внешним видом. Питается растениями, преимущественно корнями и клубнями, хотя не брезгует и надземной частью. Это одна из причин, почему огородники недолюбливают слепыша. Ситуацию накаляет до предела осторожность животного: взрослые особи практически никогда не попадают в ловушки, поставленные человеком. Кроме погрызенных клубней, никакой опасности для нас слепыш не представляет.

3. Мадагаскарская руконожка, или ай-ай

Его часто называют самым страшненьким животным в мире. Но мы уверены, что даже такое чудище может покорить чье-нибудь сердце.

Это млекопитающее с длинными пальцами и большим пушистым хвостом, длина тела может достигать 37 см. Обитает на Мадагаскаре и находится под угрозой исчезновения. Средние пальцы на обеих лапках имеют удлиненную фалангу, что позволяет руконожке доставать из-под коры деревьев жуков и личинок. Они и составляют рацион зверька. У основного населения Мадагаскара, мальгашей, ай-ай вызывает суеверный страх. Люди верят, что человек, уничтоживший это животное, в течение ближайшего года и сам погибнет. Кроме того, они боятся произносить его название вслух, поэтому никто до сих пор не знает, как руконожку именуют сами мальгаши.

4. Лысый уакари

Отличительная черта этих обезьян — лысая морда красного цвета. Длина тела уакари приличная, от 54 до 57 см, а клыки увеличенные, что отнюдь не добавляет им привлекательности, зато помогает раскалывать орешки. Питается плодами, семенами, листьями и насекомыми. Опасности ни для человека, ни для других крупных живых существ не представляет. А вот люди, к сожалению, для этих обезьян опасны. Браконьеры активно уничтожают их популяцию. В частности, они отнимают у самок детенышей и продают их в качестве домашних животных.

5. Трубкозуб

Муравьед, заяц, свинья и кенгуру в одном флаконе.

Трубкозуб — единственный представитель своего биологического отряда. Внешне напоминает муравьеда, однако на самом деле имеет с ним мало общего, хотя питается муравьями и термитами. Не откажется от личинок жуков, некоторых плодов и даже ягод. Умение рыть норы и наличие пятачка на морде привели к тому, что на Западе животное стали называть земляным поросенком. Любопытно, что сходство у зверька с другими видами этим не исчерпывается: уши трубкозуба уж слишком напоминают заячьи, а хвост так мускулист, что на ум сразу приходят кенгуру.

Это довольно большое животное — от 110 до 135 см в длину (плюс хвост от 50 до 60 см). Кроме того, у трубкозуба имеются внушительные когти. Правда, пользуется он ими, только когда роет норы. Скорость при этом впечатляет: яма глубиной в 1 м вырывается меньше чем за 5 минут. Опасности ни для кого не представляет и сам никогда не нападет. Любой подозрительный шорох — и трубкозуб либо прячется в нору, либо закапывается. Если застигнуть его врасплох, он упадет на спину и выставит в качестве защиты лапы с большими когтями и мощный хвост.

6. Долгопят

Долгопяты — крошечные животные, длина тела которых составляет 9–16 см. А голый хвост с кисточкой на конце может достигать 28 см. Голова у животного непропорционально большая и может поворачиваться на все 180 °. Пальцы на передних лапках очень длинные, а на их концах находится что-то вроде присосок, что помогает лазать по деревьям. Но самое то ли жуткое, то ли просто удивительное — это огромные глаза (они в 2 раза больше, чем мозг зверька). В пересчете на человеческий рост их размер равнялся бы яблоку. Кстати, у долгопятов отлично развиты лицевые мышцы, так что эти зверьки умеют гримасничать.

Передвигаются прыжками, а прыгают подобно кузнечикам, отбрасывая задние конечности. Кушают насекомых, но изредка могут позволить себе мясо какого-нибудь позвоночного животного. Для человека не несут ни малейшей угрозы.

7. Исполинская акула

Модель акулы в натуральную величину.

Также известна как гигантская акула или солнечная рыба, поскольку очень любит плавать на поверхности воды. Размеры более чем впечатляют: около 10 м в длину (уступает только китовой акуле). А по неподтвержденным данным, встречаются особи длиной и до 15 м. Пасть у этой акулы конусовидная, а рот огромный. Несмотря на грозный вид, питается исключительно планктоном. Просто плавает в воде с открытым ртом и фильтрует все, что в него попадает. В желудке этой рыбы помещается около полутонны еды.

Для человека вообще не опасна и даже подпускает на близкое расстояние аквалангистов. Правда, гладить ее не стоит, поскольку тело акулы покрыто острыми чешуйками — можно запросто пораниться.

8. Гангский гавиал

Внешне гавиал так же страшен, как его ближайший родственник крокодил. Тело — около 5 м в длину, хвост крепкий и мощный. А вот лапки слабые, так что по суше он передвигается исключительно ползком, поскольку не может себя поднять. Челюсти необычно маленькие, а пасть очень узкая. Это объясняется рационом гавиала: он ест только рыбу. Поэтому и зубы у этих пресмыкающихся крошечные, но их очень много — до 100 штук. Скользкая добыча, попав гавиалу в рот, выбраться наружу не может. По отношению к человеку агрессии эти животные не проявляют. Встреча с гавиалом окончится, скорее всего, ничем. Досаждают они только рыбакам, поскольку поедают их улов.

9. Журчалка

Характерная особенность насекомого — сходство с пчелами. Однако на деле это не более чем маскировка. Кстати, в отличие от жалящих пчел и ос, журчалки могут летать задом наперед — редчайшее умение. Ну, а самое главное — эти мимикрирующие мухи не могут причинить человеку никакого вреда.

10. Китайская исполинская саламандра

Это самое крупное земноводное нашей планеты. Вместе с хвостом длина его тела достигает 180 см, а вес — порядка 70 кг. Бугристая кожа, широкая, чуть приплюснутая голова вкупе с маленькими глазами отнюдь не добавляют саламандре очарования. Опасна только для рыб и других саламандр, поскольку питается ими. А для человека опасности не представляет.

11. Обыкновенный потто

Примат среднего размера (от 30 до 40 см) с коротеньким хвостом (от 3 до 10 см) проживает в Африке. Имеет густую шерсть и выпирающие шейные позвонки, похожие на горб. Питается древесным соком, фруктами и насекомыми. За счет особого строения когтей обладает мертвой хваткой: если попробуете отодрать примата от дерева, в которое он вцепился, скорее всего, потерпите неудачу. Потто отличает также интересный запах. Большинство людей говорит, что аромат напоминает им запах карри. Опасности для человека не представляет.

12. Стервятник

На фотографии справа изображен 2-недельный птенчик.

Стервятники ассоциируются у большинства людей с чем-то мрачным, зловещим. По факту же эта птица, несмотря на внушительные размеры (60–70 см при размахе крыльев 165 см), безобидна, поскольку питается исключительно падалью и — иногда — фруктами. Людей стервятники совершенно не боятся. Могут спокойно восседать на заборе или ветках деревьев посреди какого-нибудь селения и наблюдать за гомо сапиенс. Хотя пугать птичку мы бы не советовали: защищаясь, стервятник может исторгнуть на противника часть непереваренной еды. Малоприятно, но совершенно не опасно.