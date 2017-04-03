12 животных, которым есть что рассказать людям о любви и страсти

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Зря мы считаем, что только люди способны на яркие и нежные проявления симпатии. AdMe.ru обнаружил немало примеров в животном мире, когда братья наши меньшие удивительным образом выражают свои чувства. И надо сказать, их усилиям по завоеванию любви и поддержке отношений порой можно позавидовать.

Шалашники

Эта птичка, пожалуй, самый большой романтик. Для будущей любимой шалашник строит домик и старательно украшает различными блестящими и цветными вещицами, какие ему только удастся найти. Как настоящий творец, шалашник мечется в поисках ракушек, ягод, утаскивает брошенные людьми яркие предметы, предпочитая насыщенный синий. Разве сможет устоять женщина перед такими ухаживаниями?

Морские коньки

Это только кажется, что морские коньки малоподвижны. Как только речь заходит об отношениях, они устраивают «предрассветный танец», которому позавидовали бы даже любители танго. Пара сплетается хвостами и закручивается в вихре, то устремляясь к поверхности воды, то опускаясь на дно. И все это сопровождается «серенадами» для любимой. После многодневного танцевального марафона пара наконец-то решается исполнить брачный танец, меняя в процессе окрас. И не расставаться уже до конца жизни.

Слоны

Оказывается, для этих огромных и грозных животных очень важен тактильный контакт. Хобот слона — это и грозное оружие, и мощный рычаг, которым можно поднять целых 600 кг. И одновременно способ выразить свои чувства. Хобот намного чувствительнее, чем, например, пальцы человека. Именно он помогает парам проявлять нежность, обвивая друг друга, похлопывая по спине и поглаживая по голове.

Рыбы-бабочки

Обычно этих красавиц можно увидеть разгуливающих стайками. Но стоит им встретить свою яркую половинку, как парочка отдаляется от стаи. Отныне все дела они делают вместе: охотятся, путешествуют вокруг своего кораллового рифа и выводят потомство. И если они вдруг случайно потеряют друг друга, партнер без раздумий кидается разыскивать свою половинку, даже если это опасно для жизни.

Манакины

Чтобы завоевать сердце партнерши, у манакинов в ход идут все умения. Он демонстрирует ей все таланты: эффектные бросок и стойку, неподражаемый поворот на 180°. И как главное оружие — фирменная «лунная походка» в духе Майкла Джексона. Пока потрясенная партнерша приходит в себя от восторга, манакин исполняет мелодию с помощью щелчков крыльями. И делает это с огромной скоростью — в 30 раз быстрее обычной видеозаписи.

Каланы (морские выдры)

Довольно долгий процесс ухаживания у каланов очень подвижен и игрив. Пара ныряет и плавает, самка пытается сделать вид, что убегает, но затем сдается. Но самое романтичное, пожалуй, это то, как каланы спят: крепко сцепившись лапками, чтобы их не унесло друг от друга и от берега.

Японские журавли

Ухаживания журавлей — это целый захватывающий ритуал. Тут и подпрыгивания с небольшими перебежками, и хлопанья крыльями с наклонами и пританцовываниями, и подбрасывания пучков травы вверх. В завершение состоявшаяся пара «закрепляет результат» совместным пением. И продолжает до тех пор, пока не начинает петь в унисон. Пожалуй, такое музыкальное единение среди людей можно встретить только в диснеевских фильмах.

Ящерицы-сцинки

Сцинки не жалеют времени на долгие ухаживания. Партнерша прохаживается мимо партнера, а тот, в свою очередь, может мягкими толчками, облизываниями и легкими укусами обращать на себя внимание. На образование пар им иногда требуется до нескольких месяцев, но зато потом сцинки готовы на протяжении десятилетий возвращаться к единственной в брачный период. И даже стараются селиться по соседству, чтобы не потерять партнера из виду.

Фрегаты

Встретив свою половинку, фрегату нужно набрать побольше воздуха в легкие в буквальном смысле. Чтобы партнерша ответила взаимностью, он раздувает красный горловой мешок, похожий на огромное сердце. Сопровождая это взмахами крыльев и брачными песнопениями, он терпеливо ждет благосклонности партнерши. Если дама согласна, она трется головой о горловой мешок фрегата. И это значит, что брачный союз свершился.

Виноградные улитки

Улитки так медлительны, что изменение поведения во время поиска пары сразу бросается в глаза. Они активнее передвигаются, останавливаются и максимально вытягивают шею, оглядываясь вокруг. И наконец найдя себе половинку, всеми силами прижимаются друг к другу, максимально соприкасаясь подошвами. Несмотря на то что они гермафродиты, любовные игры улиткам явно не чужды и нужны для продолжения рода.

Львы

Такую страсть, как у львов, стоит еще поискать. Во время «медового месяца» они не расстаются ни на минуту, глядя друг на друга влюбленными глазами. Страстные сцены любви каждые 20 минут заканчиваются тем, что счастливая пара лежит в обнимку, забыв о еде и охоте. Если же вдруг лев решит поохотиться, то все добытое он отдаст возлюбленной. И будет кротко наблюдать, как она съедает все до кусочка, будучи сам чертовски голоден.

Бонобо