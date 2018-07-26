12 типичных ошибок, которые значительно сокращают жизнь домашних животных

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У многих из нас есть домашние животные, которых мы любим и пытаемся правильно за ними ухаживать. Но при этом иногда мы совершаем ошибки, и чаще всего по незнанию. Неправильный уход за любимцем может привести к серьезным последствиям: болезням, частым стрессам у животных и заодно у их владельцев.

Мы в AdMe.ru очень любим животных и поэтому решили разобраться, какие ошибки по уходу за любимцами владельцы совершают чаще всего.

Ошибка 1. Кормить кошку сухим кормом и мясом

Вы должны выбрать сразу, чем кормить вашу кошку — сухими кормами или натуральной пищей. Так как, если чередовать, это плохо скажется на пищеварительной системе животного. Если вы выбрали натуральный корм, лучше всего проконсультироваться на счет списка продуктов с ветеринаром. Также не забывайте минимум раз в день менять воду: кошка должна получать достаточное количество жидкости. Если вы отдаете предпочтение сухим или влажным консервированным кормам, то, перед тем как выбрать марку и сам корм, внимательно изучите состав. Лучше, чтобы в нем не было консервантов, ароматизаторов, красителей, ГМО, кукурузы. Также обратите внимание на процентное соотношение мяса и прочих компонентов в корме для кошек.

Если вы отдаете предпочтение натуральной пище, выбирайте только те продукты, которыми можно кормить кошку: нежирные (или обезжиренные) кисломолочные продукты (кефир, сметана, творог, йогурт);

сырое или отварное мясо (говядина/телятина, курица, индейка, кролик);

субпродукты (печень, сердце, желудки);

морская рыба (отварная, избавленная от костей) — не чаще 1–2 раз в неделю;

отварные или сырые желтки яиц (куриных — 1 шт.; перепелиных — 3 шт.) — не более 1 раза в неделю.

Продукты, которыми нельзя кормить кошку: Жирное мясо (свинина, баранина) приносит вред печени животного;

Жирная и речная рыба — возможность заболевания стеатитом и заражения паразитами;

Еда со стола (копченое, жареное, кислое, острое);

Алкоголь;

Сладости;

Соль;

Лук.

Ошибка 2. Водить к ветеринару реже 1 раза в год

Не стоит пренебрегать плановыми осмотрами у ветеринара, ведь только так можно избежать определенных болезней или вовремя их обнаружить и вылечить. Желательно сделать сразу основные прививки от самых распространенных болезней — так вы обезопасите своего питомца и себя. При первой процедуре прививок у ветеринара можно оформить паспорт вашей кошки — это самый важный документ в ее жизни, в идеале ветеринарный паспорт должен быть у каждой кошки.

Ошибка 3. Оставлять кошку у открытого окна

Очень много кошек, поддавшись инстинкту и прыгнув за птичкой, выпадают из окна. Лишь немногие приземляются без вреда для себя, большинство ломает себе лапы, позвоночник или разбивается насмерть. Во избежание трагедии не оставляйте кошку возле открытого окна без сетки на нем.

Ошибка 4. Избегать кастрации или стерилизации из жалости

Часто хозяева жалеют своих питомцев и отказываются от операций по стерилизации или кастрации, волнуясь об их здоровье и самочувствии. Но такая операция проходит под действием анестезии и абсолютно безболезненна, к тому же она не отражается на здоровье животных — после нее они долго живут и ведут привычный образ жизни. Правда, нужно иметь в виду, что после операции большинство котов становятся ленивыми и набирают вес, а следовательно, нужно соблюдать особый рацион. Зато хозяину не грозят неприятности в виде громких криков, неожиданной беременности кошки и мечения территории котом.

Ошибка 5. Не вычесывать шерсть и не чистить зубы

Желательно хотя бы раз в месяц проверять ротовую полость кошки — особенно если появился неприятный запах изо рта вашего питомца. Есть специальные зубные щетки для кошек, которые можно приобрести в любом зоомагазине. Нужно знать, как правильно в зависимости от породы ухаживать за шерстью: бесшерстных кошек нужно мыть чаще, короткошерстные требуют минимум ухода, а длинношерстных нужно часто и хорошо вычесывать. Из-за недосмотра у длинношерстных кошек образуются клоки, и это может вызвать кожные заболевания. Также раз в полгода кошек с шерстью следует мыть с профилактическими шампунями от различных паразитов.

Ошибка 6. Угощать собаку своей едой со стола

Все ветеринары единодушны во мнении, что кормить собаку со стола нельзя. Желудок и кишечник у собак и людей устроены по-разному, состав желудочного сока тоже разный, поэтому пищеварительная система собак не сможет справиться с большинством употребляемых человеком продуктов. Лучше выражать свою любовь не вкусными подачками, а тщательно подобранным рационом. Правильное натуральное питание для собаки — это по большей части однообразный, видоспецифичный рацион, не требующий термической обработки, в основном состоящий из кисломолочных продуктов средней жирности, сырого мяса или сырых субпродуктов (сердце, рубец, почки и т. д.) и растительной пищи (овощей и некоторых несладких фруктов) в сыром виде, а также в виде отрубей злаковых культур в качестве добавки к основному рациону.

Ошибка 7. Начинать мытье с головы и не чистить зубы

Купание — одна из естественных процедур по уходу за собакой — с профилактической точки зрения и с точки зрения гигиены. Купать собаку по графику не рекомендуется — лучше это делать по мере и степени загрязнения, например если она вывалялась в чем-то ароматном. Мыть голову нужно в последнюю очередь, так как именно на этом этапе мытья собаки начинают дрожать. Не следует также забывать о здоровье зубов вашей собаки. Для этого при посещении ветеринара просите его хорошо осмотреть состояние зубов вашего питомца, а также приобретите в зоомагазине специальные щетку и пасту.

Ошибка 8. Лишать собаку ласки и общения

Собаки, в отличие от «самодостаточных» кошек, существа социальные. Общение с другими собаками и особенно с вами им необходимо. Так же, как и нам, социальная адаптация им нужна для правильного формирования их личности и характера, иначе питомец вскоре может стать пуглив, агрессивен, перестать слушаться, выполнять команды. Общение и правильное времяпровождение на улице поможет вашему любимцу правильно развиваться физически, эмоционально и социально.

Ошибка 9. Не проверять ошейник перед прогулкой

Главное правило: собаке должно быть комфортно. Для этого обязательно проведите замеры: между шеей животного и ошейником должно свободно помещаться 2 пальца (для маленьких собачек — 1 палец). Не пренебрегайте этим, так как слишком тугой ошейник может навредить собаке, а если ошейник будет затянут слабо, собака сможет попросту его снять и убежать от вас. Не забывайте регулировать размер ошейника в зависимости от изменения веса собаки.

Ошибка 10. Оставлять надолго закрытой в квартире

Собаке любого возраста и любой породы необходимо проводить достаточное количество времени на свежем воздухе, активно двигаться, общаться с другими собаками и исследовать окружающий мир. При отсутствии должной физической нагрузки собака будет протестовать по-своему: ей будет скучно и некуда деть излишки энергии, что чревато прогрызанными вещами, уничтоженной мебелью и прочими хулиганствами. К тому же длительные физические нагрузки и правильная дрессировка необходимы для здоровья вашего питомца и вашего же спокойствия: придя с прогулки, собака просто уснет, а не станет хулиганить.

Волнистые попугаи

Самые частые ошибки в содержании, которые совершают владельцы этих птиц: Попугай постоянно сидит в клетке. Необходимо обеспечить ему время и безопасное пространство для ежедневных полетов, иначе птичка просто зачахнет — из-за отсутствия должной физической нагрузки и скуки.

Рацион состоит только из зерна. В диких условиях попугаи питаются не только зерном. Разнообразя их рацион свежими овощами, фруктами, зеленью, веточками деревьев, вы обеспечите воспитанникам хорошее здоровье и настроение.

У попугая нет в рационе песка и мела. Не все знают, что птицы не имеют ферментов, переваривающих корм — для этого им нужен песок. А мел нужен как источник кальция.

Попугаю не уделяют внимания. Часто с птицей играют и разговаривают первые недели после покупки, а потом забывают. Попугаи — социальные существа, им необходимо уделять время для общения и игр каждый день хотя бы по полчаса.

Злость на непослушного питомца. Хулиганство и агрессия попугая имеют причину: это может быть неочевидная болезнь или же вы мало уделяете внимание своему питомцу (он тоже может обижаться и мстить).

Самолечение птицы. При первых странных симптомах сразу идите к ветеринару — он распознает причину недуга и назначит нужное лечение. Самолечение или лечение по интернету чреваты смертью птицы.

Ловить птичку в кулак. Птицы испытывают стресс, когда их ловят в кулак. Следует переносить попугаев на пальце или руке.

Клетка не должна находиться в помещении, где присутствуют сильные пары (кухне, ванной). Также не нужно ее размещать в комнате, где редко бывают люди, и на сквозняке.

Морские свинки

На что хозяевам этих животных нужно обратить внимание: Очень важный момент при покупке морской свинки — это нормальная «жилплощадь». Самыми популярными видами вольеров являются клетка с глубоким поддоном и террариум для морской свинки.

Уход за шерстью и когтями. Стричь шерсть необходимо во время линьки или при образовании колтунов. Также есть такое понятие, как весенняя стрижка, — проводится в профилактических целях. С наступлением тепла можно коротко постричь свинку, дать коже немного отдохнуть. Купания для короткошерстных пород достаточно одного в неделю, для длинношерстных — один раз в три дня. Ветеринары рекомендуют стричь когти каждые полгода.

Как бы грустно ни было констатировать, но домашние морские свинки часто болеют и умирают из-за неправильного питания. В этом отношении грызуны вообще очень нежные создания. Рацион морских свинок на 60 % должно составлять сено, на 20 % — корм из зерен, и на 20 % — свежая трава, овощи и фрукты. Кормят свинок 2 раза в день — мелкие породы, 3 раза — крупные. Сено и вода с растворенным в ней витамином С должны быть в клетке постоянно. Неподвижные зверьки чаще страдают желудочными заболеваниями.

Мы желаем вашим питомцам здоровья и долгих лет жизни. Надеемся, что этот список ошибок поможет вам лучше понимать своих любимцев и следить за их самочувствием. А с какими ошибками по уходу за домашними животными сталкивались вы?