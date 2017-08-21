12 признаков того, что питомца надо срочно показать ветеринару

К сожалению, наши любимцы не могут пожаловаться на недомогание. Поэтому ответственный хозяин должен знать основные симптомы заболеваний животных.

AdMe.ru выяснил, какие признаки указывают на то, что нужно обязательно вести кота или собаку к ветврачу, вместо того чтобы искать ответы в сети.

1. Отказ от еды

Если ваш питомец в течение длительного времени (более суток) отказывается от еды — это серьезный повод хватать его и ехать в ветклинику, особенно если симптом сопровождается другими, например вялостью или рвотой, отказом от воды.

  • Отсутствие аппетита может указывать на одно из ряда заболеваний: инфекцию, опухоль, заболевания полости рта или органов желудочно-кишечного тракта, наличие паразитов. Врач соберет анамнез и назначит необходимые анализы, чтобы точно установить причину.

2. Чрезмерная жажда

Важно помнить, что собаки и кошки, которых кормят сухим кормом, пьют больше, чем те животные, рацион которых составляет влажный корм.

  • Очень важно следить за тем, сколько пьет ваш любимец, так как недостаток питья приводит к обезвоживанию, а чрезмерное потребление жидкости может указывать на такие болезни, как сахарный диабет или болезни почек.
  • В норме средняя норма потребления воды для собаки — 20–70 мл/кг массы в день, для кошки — 60–120 мл, не считая жидкости в корме.

3. Животное прячется

Все животные разные по характеру. Но если ваше всегда общительное животное вдруг стало предпочитать одиночество, прячась в укромных уголках, стоит бить тревогу.

  • Желание укрыться может говорить о плохом самочувствии, особенно если при этом наблюдается отказ от еды, проблемы с лотком или другие симптомы.
  • Еще одна причина — сильный стресс.
  • Если кошка стремится спрятаться повыше, возможно, ее атакуют блохи.

4. Внезапная агрессия

Ваше всегда ласковое и дружелюбное животное вдруг резко стало проявлять агрессию? Не стоит наказывать питомца, сперва разберитесь в причинах.

  • Одной из них может стать боль, особенно если агрессия возникает при попытке дотронуться.
  • Стоматологические проблемы, артрит, травмы и инфекции — вот неполный список того, что может вызвать боль и агрессию у кота или собаки.

5. Частые позывы к мочеиспусканию

Если посещения лотка кошкой участились или изменился цвет мочи, не стоит игнорировать этот момент. Особенно если питомец часто бегает на горшок, но безрезультатно. Это же касается и собак.

  • Стоит помнить, что щенки и пожилые собаки чаще ходят в туалет.
  • Но за таким симптомом могут скрываться и проблемы со здоровьем: недержание мочи, диабет, инфекции мочевыводящих путей, заболевания почек.

6. Животное чрезмерно вылизывается

  • Чрезмерное вылизывание у кошек может сигнализировать о проблемах. Одна из причин — область вылизывания зудит или болит изнутри. Также это может быть аллергия или блохи. Не всегда проблема физического плана: кошки могут агрессивно вылизываться из-за стресса или беспокойства.
  • Если ваш пес интенсивно вылизывает лапки между пальцев, в области хвоста или между бедер — это может говорить об аллергии. Если собака лижет необычные предметы (пол, стены) или часто облизывает губы — это может быть признаком желудочно-кишечного расстройства.

7. Глаза питомца не в порядке

  • Покраснения глаз, выделения, выпадение третьего века — верные признаки, что пора идти к ветеринару, ведь это главные симптомы вирусов и бактериальных инфекций. Например, прозрачные выделения из глаз у кошки говорят о вирусе, желтые или зеленые — об инфекции.
  • Покраснение глаз может также говорить о травме, аллергии, болезнях роговицы, серьезных системных заболеваниях.

8. Животное спит дольше обычного

  • Домашние кошки могут спать 1316 часов в день. Они могут спать еще дольше, потому что им банально скучно. Еще одно основание для слишком долгого сна — стресс. Причина может также крыться в перитоните, лейкозе, болезни Лайма и даже кошачьем вирусе иммунодефицита. Чтобы не переживать, лучше обратиться к врачу.
  • У собак чрезмерный сон может указывать на проблемы со щитовидкой, диабет, инфекции, стресс.

9. Изменение вида шерсти

  • У больной кошки не хватает сил для вылизывания и содержания шубки в приличном состоянии. Например, одной из причин может быть артрит.
  • Если ваш кот или пес очень сильно линяет, это тоже повод для беспокойства. Животное может страдать от кожных заболеваний, плохого питания, нехватки витаминов, аллергий и даже опухоли.

10. Проблемы с дыханием

Если у животного наблюдаются проблемы с дыханием, но никакой физической нагрузки оно не испытывало, нужно немедленно показать его ветеринару!

  • Такое состояние может быть опасно, и причин тому множество, например жидкость в грудной полости или проблемы с сердцем.

11. Изменение цвета десен

Нормальный цвет десен у кошек и собак — розовый (некоторые рождаются с черными деснами). Если цвет меняется, стоит показать любимца ветеринару.

  • Белые десны говорят о потере крови, красные — о высокой температуре, инфекции, токсичных веществах, болезнях зубов. Фиолетовые или синие указывают на недостаток кислорода, а желтые — на проблемы с печенью.

12. Животное упорно смотрит на стену

Конечно, они могут видеть там то, что неподвластно человеческому взгляду. Но, увы, зачастую причина такого поведения гораздо серьезнее: синдром когнитивной дисфункции, судороги, головокружения, которые могут быть симптомом травм головы, опухолей, энцефалита, отравлений ядами, инсульта и не только.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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2 Комментарии
  • 21 августа 2017
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