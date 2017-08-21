12 признаков того, что питомца надо срочно показать ветеринару
К сожалению, наши любимцы не могут пожаловаться на недомогание. Поэтому ответственный хозяин должен знать основные симптомы заболеваний животных.
AdMe.ru выяснил, какие признаки указывают на то, что нужно обязательно вести кота или собаку к ветврачу, вместо того чтобы искать ответы в сети.
1. Отказ от еды
Если ваш питомец в течение длительного времени (более суток) отказывается от еды — это серьезный повод хватать его и ехать в ветклинику, особенно если симптом сопровождается другими, например вялостью или рвотой, отказом от воды.
2. Чрезмерная жажда
Важно помнить, что собаки и кошки, которых кормят сухим кормом, пьют больше, чем те животные, рацион которых составляет влажный корм.
- Очень важно следить за тем, сколько пьет ваш любимец, так как недостаток питья приводит к обезвоживанию, а чрезмерное потребление жидкости может указывать на такие болезни, как сахарный диабет или болезни почек.
- В норме средняя норма потребления воды для собаки — 20–70 мл/кг массы в день, для кошки — 60–120 мл, не считая жидкости в корме.
3. Животное прячется
Все животные разные по характеру. Но если ваше всегда общительное животное вдруг стало предпочитать одиночество, прячась в укромных уголках, стоит бить тревогу.
4. Внезапная агрессия
Ваше всегда ласковое и дружелюбное животное вдруг резко стало проявлять агрессию? Не стоит наказывать питомца, сперва разберитесь в причинах.
- Одной из них может стать боль, особенно если агрессия возникает при попытке дотронуться.
- Стоматологические проблемы, артрит, травмы и инфекции — вот неполный список того, что может вызвать боль и агрессию у кота или собаки.
5. Частые позывы к мочеиспусканию
Если посещения лотка кошкой участились или изменился цвет мочи, не стоит игнорировать этот момент. Особенно если питомец часто бегает на горшок, но безрезультатно. Это же касается и собак.
6. Животное чрезмерно вылизывается
- Чрезмерное вылизывание у кошек может сигнализировать о проблемах. Одна из причин — область вылизывания зудит или болит изнутри. Также это может быть аллергия или блохи. Не всегда проблема физического плана: кошки могут агрессивно вылизываться из-за стресса или беспокойства.
- Если ваш пес интенсивно вылизывает лапки между пальцев, в области хвоста или между бедер — это может говорить об аллергии. Если собака лижет необычные предметы (пол, стены) или часто облизывает губы — это может быть признаком желудочно-кишечного расстройства.
7. Глаза питомца не в порядке
- Покраснения глаз, выделения, выпадение третьего века — верные признаки, что пора идти к ветеринару, ведь это главные симптомы вирусов и бактериальных инфекций. Например, прозрачные выделения из глаз у кошки говорят о вирусе, желтые или зеленые — об инфекции.
- Покраснение глаз может также говорить о травме, аллергии, болезнях роговицы, серьезных системных заболеваниях.
8. Животное спит дольше обычного
- Домашние кошки могут спать 13–16 часов в день. Они могут спать еще дольше, потому что им банально скучно. Еще одно основание для слишком долгого сна — стресс. Причина может также крыться в перитоните, лейкозе, болезни Лайма и даже кошачьем вирусе иммунодефицита. Чтобы не переживать, лучше обратиться к врачу.
- У собак чрезмерный сон может указывать на проблемы со щитовидкой, диабет, инфекции, стресс.
9. Изменение вида шерсти
- У больной кошки не хватает сил для вылизывания и содержания шубки в приличном состоянии. Например, одной из причин может быть артрит.
- Если ваш кот или пес очень сильно линяет, это тоже повод для беспокойства. Животное может страдать от кожных заболеваний, плохого питания, нехватки витаминов, аллергий и даже опухоли.
10. Проблемы с дыханием
Если у животного наблюдаются проблемы с дыханием, но никакой физической нагрузки оно не испытывало, нужно немедленно показать его ветеринару!
- Такое состояние может быть опасно, и причин тому множество, например жидкость в грудной полости или проблемы с сердцем.
11. Изменение цвета десен
Нормальный цвет десен у кошек и собак — розовый (некоторые рождаются с черными деснами). Если цвет меняется, стоит показать любимца ветеринару.
- Белые десны говорят о потере крови, красные — о высокой температуре, инфекции, токсичных веществах, болезнях зубов. Фиолетовые или синие указывают на недостаток кислорода, а желтые — на проблемы с печенью.
12. Животное упорно смотрит на стену
Конечно, они могут видеть там то, что неподвластно человеческому взгляду. Но, увы, зачастую причина такого поведения гораздо серьезнее: синдром когнитивной дисфункции, судороги, головокружения, которые могут быть симптомом травм головы, опухолей, энцефалита, отравлений ядами, инсульта и не только.
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