12 признаков того, что питомца надо срочно показать ветеринару

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К сожалению, наши любимцы не могут пожаловаться на недомогание. Поэтому ответственный хозяин должен знать основные симптомы заболеваний животных. AdMe.ru выяснил, какие признаки указывают на то, что нужно обязательно вести кота или собаку к ветврачу, вместо того чтобы искать ответы в сети.

1. Отказ от еды

Если ваш питомец в течение длительного времени (более суток) отказывается от еды — это серьезный повод хватать его и ехать в ветклинику, особенно если симптом сопровождается другими, например вялостью или рвотой, отказом от воды. Отсутствие аппетита может указывать на одно из ряда заболеваний: инфекцию, опухоль, заболевания полости рта или органов желудочно-кишечного тракта, наличие паразитов. Врач соберет анамнез и назначит необходимые анализы, чтобы точно установить причину.

2. Чрезмерная жажда

Важно помнить, что собаки и кошки, которых кормят сухим кормом, пьют больше, чем те животные, рацион которых составляет влажный корм. Очень важно следить за тем, сколько пьет ваш любимец, так как недостаток питья приводит к обезвоживанию, а чрезмерное потребление жидкости может указывать на такие болезни, как сахарный диабет или болезни почек.

а В норме средняя норма потребления воды для собаки — 20–70 мл/кг массы в день, для кошки — 60–120 мл, не считая жидкости в корме.

3. Животное прячется

Все животные разные по характеру. Но если ваше всегда общительное животное вдруг стало предпочитать одиночество, прячась в укромных уголках, стоит бить тревогу. Желание укрыться может говорить о плохом самочувствии , особенно если при этом наблюдается отказ от еды, проблемы с лотком или другие симптомы.

, особенно Еще одна причина — сильный стресс.

Если кошка стремится спрятаться повыше, возможно, ее атакуют блохи.

4. Внезапная агрессия

Ваше всегда ласковое и дружелюбное животное вдруг резко стало проявлять агрессию? Не стоит наказывать питомца, сперва разберитесь в причинах. Одной из них может стать боль, особенно если агрессия возникает при попытке дотронуться.

особенно если агрессия возникает при попытке дотронуться. Стоматологические проблемы, артрит, травмы и инфекции — вот неполный список того, что может вызвать боль и агрессию у кота или собаки.

5. Частые позывы к мочеиспусканию

Если посещения лотка кошкой участились или изменился цвет мочи, не стоит игнорировать этот момент. Особенно если питомец часто бегает на горшок, но безрезультатно. Это же касается и собак. Стоит помнить, что щенки и пожилые собаки чаще ходят в туалет.

Но за таким симптомом могут скрываться и проблемы со здоровьем: недержание мочи, диабет, инфекции мочевыводящих путей, заболевания почек.

6. Животное чрезмерно вылизывается

Чрезмерное вылизывание у кошек может сигнализировать о проблемах. Одна из причин — область вылизывания зудит или болит изнутри . Также это может быть аллергия или блохи. Не всегда проблема физического плана: кошки могут агрессивно вылизываться из-за стресса или беспокойства.

. Также это может быть Не всегда проблема физического плана: кошки могут агрессивно вылизываться Если ваш пес интенсивно вылизывает лапки между пальцев, в области хвоста или между бедер — это может говорить об аллергии. Если собака лижет необычные предметы (пол, стены) или часто облизывает губы — это может быть признаком желудочно-кишечного расстройства.

7. Глаза питомца не в порядке

Покраснения глаз, выделения, выпадение третьего века — верные признаки, что пора идти к ветеринару, ведь это главные симптомы вирусов и бактериальных инфекций. Например, прозрачные выделения из глаз у кошки говорят о вирусе, желтые или зеленые — об инфекции.

— верные признаки, что пора идти к ветеринару, ведь это главные симптомы Например, прозрачные выделения из глаз у кошки говорят о вирусе, желтые или зеленые — об инфекции. Покраснение глаз может также говорить о травме, аллергии, болезнях роговицы, серьезных системных заболеваниях.

8. Животное спит дольше обычного

Домашние кошки могут спать 13 – 16 часов в день. Они могут спать еще дольше, потому что им банально скучно. Еще одно основание для слишком долгого сна — стресс. Причина может также крыться в перитоните, лейкозе, болезни Лайма и даже кошачьем вирусе иммунодефицита. Чтобы не переживать, лучше обратиться к врачу.

16 часов в день. Они могут спать еще дольше, потому что им банально скучно. Еще одно основание для слишком долгого сна — Причина может также крыться в Чтобы не переживать, лучше обратиться к врачу. У собак чрезмерный сон может указывать на проблемы со щитовидкой, диабет, инфекции, стресс.

9. Изменение вида шерсти

У больной кошки не хватает сил для вылизывания и содержания шубки в приличном состоянии. Например, одной из причин может быть артрит.

и содержания шубки в приличном состоянии. Например, одной из причин может быть артрит. Если ваш кот или пес очень сильно линяет, это тоже повод для беспокойства. Животное может страдать от кожных заболеваний, плохого питания, нехватки витаминов, аллергий и даже опухоли.

10. Проблемы с дыханием

Если у животного наблюдаются проблемы с дыханием, но никакой физической нагрузки оно не испытывало, нужно немедленно показать его ветеринару! Такое состояние может быть опасно, и причин тому множество, например жидкость в грудной полости или проблемы с сердцем.

11. Изменение цвета десен

Нормальный цвет десен у кошек и собак — розовый (некоторые рождаются с черными деснами). Если цвет меняется, стоит показать любимца ветеринару. Белые десны говорят о потере крови, красные — о высокой температуре, инфекции, токсичных веществах, болезнях зубов. Фиолетовые или синие указывают на недостаток кислорода, а желтые — на проблемы с печенью.

12. Животное упорно смотрит на стену

Конечно, они могут видеть там то, что неподвластно человеческому взгляду. Но, увы, зачастую причина такого поведения гораздо серьезнее: синдром когнитивной дисфункции, судороги, головокружения, которые могут быть симптомом травм головы, опухолей, энцефалита, отравлений ядами, инсульта и не только.