12 пород собак, представители которых имеют не только очаровательную мордашку, но и свои особенности

В мире насчитывается несколько сотен пород собак. И, конечно, каждая из них имеет свои особенности, о которых стоит знать заранее, если вы решитесь завести питомца. Воспитание пушистого любимца — ответственное и серьезное дело. Ведь даже очень дружелюбная собака может стать невыносимой в руках неподготовленного хозяина. И наоборот: любой «проблемный» песель тут же превратится в послушное, ласковое чудо при правильном обращении и воспитании.

Мы в AdMe.ru уверены, что плохих собак не бывает и почти всегда все зависит от хозяина. Призываем всех, кто собирается обзавестись четвероногим другом, узнать побольше об особенностях его породы, чтобы вы могли рассчитать свои силы и были готовы дать животному столько любви и заботы, сколько ему требуется.

Сиба-ину

Сиба-ину — национальное достояние Японии. Изначально собак этой породы разводили для охоты за мелкой дичью. Они очень активны, обожают походы, бегать и резвиться и могут провести на улице хоть весь день. Сибу нужно приучать к порядку с малых лет, ведь эти животные те еще проказники: скорее всего, они захотят спать в вашей кровати и пробовать вашу еду прямо из тарелки. Также они известны как мастера побега — удерут, если представится хоть малейший шанс. Собаки этой породы независимы, упрямы и своевольны. Их нелегко контролировать и тренировать. Но если вы готовы уделять своему питомцу очень много внимания: гулять с ним, дрессировать, играть каждый день, то в ответ получите невероятно преданного друга.

Вообще порода довольно своенравная. Надо ставить на место и показывать, кто дома хозяин, так как эти собаки стайные и слушаются вожака. Наш сиба в первую неделю проверял нас как мог: и кусал, и рычал, и мог с разбегу на диван прыгнуть, на улице тянул все подряд от костей до камней, но благодаря жесткости моего мужа быстро понял, кто в доме хозяин, потом уже я привыкла и пес стал слушаться и меня. Понятное дело, что без косяков в первое время не обойтись, но собака — это не игрушки, и если решаетесь на такое приобретение, то надо запасаться терпением, потому что собаки все разные по характеру. Лично я после сибы другую породу не хочу, идеальный размер и характер для меня и моей семьи. © Ellafoxxy / Pikabu

Помельче акит, но характер... Кажется, у них путь самурая — сделать подкоп и свалить от хозяев. © Сергей Смирнофф / Facebook

Мопс

Говорят, мопсы — идеальная собака для дома. Они отлично чувствуют себя и в городе, и в деревне, с детьми и с пожилыми людьми, хорошо ладят с другими питомцами. К слову, детей они не просто терпят, они их обожают. Мопсы верные и преданные, будут ходить за вами как тень, ждать постоянного внимания и ласки. Им нужно знать обо всем, что у вас происходит и что окружает. Они требовательны, когда жаждут внимания, и временами бывают очень упрямыми. Также они большие лакомки, придется строго следить за их диетой. И да, они сильно линяют. Стоит иметь в виду и то, что из-за своих анатомических особенностей этим собакам тяжело дышать, а полет в самолете они могут просто не перенести.

У меня был мопс на передержке 6 месяцев. Больше никогда! Линяет круглый год, шерсти не просто много, а ужас как много. С кавказца в 3 раза меньше. После достижения 2 лет мопсы начинают хрюкать, храпеть как 3 мужика и пускать газы. Есть хотят постоянно, если ограничить, то ест все, что видит: туалетную бумагу, картофельные очистки, упаковку новых тампонов. Это было эпично. © Vika Berezinets / Facebook

/ Facebook Они обжоры. Хотя в нашей местной банде есть девица, которую накормить невозможно. Но мой за кусок хлеба родину продаст. И храпим мы, о боже, как здоровенный мужик. © Ольга Алексеева / Facebook

Русская псовая борзая

Борзые известны своим спокойным темпераментом. Эти собаки — царственное воплощение силы, грации и гламура. Они могут быть очень упрямыми, и для дрессировки вам понадобится все ваше терпение и чувство юмора. Важно, чтобы эти тренировки были регулярными. Так как изначально эту породу выводили для охоты на дичь, вид бегущей кошки или белки быстро пробудит в них инстинкт преследования, так что во время прогулок будьте внимательны и с осторожностью спускайте животное с поводка.

Когда у меня на передержке жила борзая, я поняла, почему про обнаглевшего человека говорят «оборзел». Люди, если у вас нет конюшни и возможности гонять эту лохматую скотину прелесть на лошади, то даже не думайте ее заводить! Та борзая, кстати, как раз удачно ушла именно к хозяину с лошадью. © Marina Kannula / Facebook

прелесть на лошади, то даже не думайте ее заводить! Та борзая, кстати, как раз удачно ушла именно к хозяину с лошадью. © Marina Kannula / Facebook Своего хозяина борзые любят безумно. Это одна из тех пород, которая просто неспособна сменить своего хозяина и будет обожать самой безумной, искренней любовью. Но! Если у вас дома есть какая-нибудь живность поменьше, то для вашего питомца настанут темные времена, ведь для русской борзой он будет лишь объектом охоты. Кстати, в мячик они играют отменно. Вам подойдет эта замечательная собака, в случае если: у вас нет мелких домашних питомцев и вы предоставите ей возможность хорошенько побегать на каждой прогулке, хотя гулять с ней без поводка опять-таки может быть опасно из-за буйного охотничьего нрава. © MauganRa / Pikabu

Бриар

Бриар — порода, которую использовали для охраны и выпаса скота во Франции. Эта «универсальная собака» одновременно помогала пастухам следить за стадом и оставалась домашней любимицей. Собаки этой породы способны запомнить и выполнять сразу несколько команд, они независимы, умны и очень сильны. Как питомцы невероятно преданны и заботливы. Несмотря на привлекательный внешний вид, обаятельный характер и способность к обучению, бриары не для всех. В силу особенностей породы они стремятся стать лидерами, и неподготовленному человеку вряд ли удастся с ними справиться. Необходимо, чтобы каждый член семьи выполнял роль эдакого альфа-самца, а иначе им станет собака. Если не пресечь это на ранних этапах, собака захочет стать главной, попытается доминировать над человеком и не станет слушать его команд.

У них золотые сердечки, обернутые мехом. Они станут идеальным домашним питомцем для тех, кто любит вести активный образ жизни. Но, если не давать ему как следует побегать и поиграть, может начать хулиганить. © Andrea Barton / Quora

/ Quora Хотя бриара часто называют мохнатым увальнем, он вовсе не ленивый валенок, а энергичная и бодрая собака, хороший компаньон по подвижным играм и разным занятиям. Но повышенная мохнатость — это, конечно, предмет для регулярной заботы, ответственно вам заявляю. Да, все пишут, что шерсть бриара по структуре похожа на козью и что из нее можно вязать отличные носки, но все-таки раза 2 в неделю хозяевам придется заморочиться с расчесыванием. Потому что от колтунов даже бриар не застрахован. © Вот собака! / Zen.Yandex

Самоедская собака

Выносливые и жизнерадостные самоеды когда-то помогали людям пасти оленей, охотиться и даже возили сани. Благодаря их особенности — загнутым вверх уголкам губ — кажется, что эти собаки всегда улыбаются. Эти общительные озорные животные требуют много любви и внимания. Их нужно постоянно занимать, а иначе они заскучают и могут, например, начать выкапывать ямы, ведь по своей природе они отличные землекопы. Собаки этой породы умны и чувствительны. Стоит им заподозрить, что хозяин ими пренебрегает, они тут же найдут много способов, и не всегда хороших, как привлечь внимание. При обучении самоеды нуждаются в твердой, но любящей руке.

Самоеды — очень энергичные собаки, из-за этого с ними может быть очень сложно. Если они на чем-то сильно сосредоточены и чего-то хотят, их трудно отвлечь. Вам постоянно придется напоминать им о том, кто здесь главный. И в то же время они очаровательные собаки и могут быть милыми, если вы им нравитесь. © Georgia Bence / Quora

/ Quora Воспитанный самоед — умная, нежная и преданная собака. Он дружелюбен и привязан к своей семье, включая детей. В душе самоед все еще охотник. Он, скорее всего, будет преследовать мелких животных, которых считает добычей. Эта очаровательная и пушистая собачка требует значительного ухода. Самоеды сильно линяют, особенно весной. © Renee Collier / Quora

Пудель

Изначально пуделей использовали для охоты на птиц. Вскоре эти превосходные пловцы с выдающимся интеллектом нашли признание у французских дворян. Пудели очень активны и умны. Они настороженно относятся к незнакомцам, могут и зарычать на них, нуждаются в постоянном общении с хозяином и членами его семьи, не выносят одиночества. Если хозяина долго не было, то по его возвращении собака, скорее всего, будет так рада, что потеряет контроль над мочевым пузырем. Очень важно правильно ухаживать за животным этой породы, особенно это касается мытья, которое следует проводить в несколько этапов. И, конечно, необходимо постоянно заниматься с собакой. Это нужно в том числе и для того, чтобы она сбросила накопившуюся энергию. Без этого она может направить ее на уничтожение вещей в доме.

У меня обычный пудель. Мой Ми умный, активный пес, который не любит оставаться дома один и очень расстраивается, когда так происходит. И это притом, что в своем помете он был наименее общительным. Был период, когда он в течение нескольких месяцев грыз диван. А все потому, что я стала волонтером и редко бывала дома. Это собака, которая любит общение, не стоит ждать, что ее можно просто погладить по голове и ей этого будет достаточно. Убедитесь, что вы готовы к встрече с собакой, которой постоянно нужно общение с вами и которой необходимы ежедневные многочасовые упражнения. © Cassandra Cartwright / Quora

/ Quora Пудели — энергичные, умные собаки. На уход за шерстью уходит больше времени, если вы не будете ее подстригать. Они могут быстро научиться трюкам и командам. Однако будьте осторожны: таким породам недостаточно простой прогулки. Я каждый день беру своего на 2-часовую прогулку, во время которой он может плавать и все кругом обнюхивать. Если я не даю ему что-то исследовать, ему становится скучно и он начинает шалить. Веселая порода. © Loralie Kiehl / Quora

Японский хин

Японские хины — маленькие подвижные собаки с горделивой осанкой и очень развитым чувством превосходства. Это не вы владеете хином, это хин владеет вами. В доме они чувствуют себя хозяевами и просто позволяют заботиться о себе. Любят играть, очень ласковы, но независимы. Хорошо адаптируются к жизни в квартире. Могут быть упрямыми и любопытны как кошки. Да и в целом японский хин во многом похож на кошку: умеет умываться, любит забраться повыше и наблюдать за происходящим в доме. Так как эти животные умны, им быстро наскучивают повторяющиеся тренировки и вам придется разнообразить упражнения.

Не сказала бы, что это самая умная порода. Обычно на то, чтобы выдрессировать собаку, у меня уходит 2 года. На моего же хина у меня ушло 3 года, и все равно она никогда не станет чемпионом по послушанию. © Veronica Morris / Quora

Вспомнила еще один минус этой породы — они очень плохо переносят жару из-за своего короткого носа. Поэтому всегда приходится это учитывать. Я никогда в отпуске не заселюсь в номер без кондиционера. Сейчас и в Москве жарко, поэтому, уходя на работу, я оставляю им включенный на минималку кондей. © Гость / Woman

Померанский шпиц

Похожие на пушистые веселые облачка, шпицы с их хитренькой и будто бы улыбающейся мордочкой стали одной из самых популярных пород в мире. Да, померанские шпицы обычно дружелюбны, активны и игривы, но справиться с ними иногда не так уж и просто. Они склонны к постоянной линьке, их необходимо расчесывать ежедневно, иначе та самая великолепная густая шерсть, что очаровывает своей красотой хозяев, будет повсюду. Собаки этой породы любят быть в центре внимания и, чтобы его привлечь, готовы на шалости. Они довольно своенравны и упрямы, если их не дрессировать — перестают слушаться хозяина. А дрессировать их сложно: они не любят, когда кто-то говорит им, что делать. Также померанцев не рекомендуют заводить, если у вас есть маленькие дети: животные собственнически относятся к своим игрушкам и еде и могут и укусить. Из-за своей бдительности они чутко реагируют на любые раздражители и лают, если слышат посторонний шум. Владельцы шпицев сходятся во мнении, что это очень «разговорчивая» собака и для того, чтобы быть ее хозяином, требуется терпение.

Шпиц, может, и красивая и классная собака, но шерсть летит как тополиный пух, если не вычесывать. © Arivich / Pikabu

У меня уже больше 4 лет живет такая. Шерсти по дому огромное количество. Облаивает всех, кто заходит: хозяева, не хозяева — без разницы. А когда обедаешь, так прям подлизывается, чтоб перепало чего вкусного. Мстит как кот, если посчитает, что ты ее обидел. На прогулке кидается на больших собак и собирает всю грязь. © PatrickHelloway / Pikabu

Пекинес

Пекинесы — очаровательные, ласковые собаки-компаньоны, которые обожают проводить время со своим хозяином. Они отлично себя чувствуют в спокойной домашней обстановке со взрослыми людьми, любят, когда им уделяют много внимания. Это умные собаки, их довольно легко дрессировать, если вы знаете, как это делать. Так как им очень нравится звук собственного голоса и они любят «поболтать», важно как можно раньше начать тренировку, чтобы попытаться пресечь это в зародыше. Эти животные очень привязываются к своим хозяевам, это значит, что они страдают от разлуки и плохо справляются с одиночеством. Обзаводиться этой собакой лучше только в том случае, если с ней будет кто-то рядом весь день. Так как у них очень короткие носы, они часто страдают от проблем с дыханием, особенно если им становится слишком жарко или они слишком много тренируются. Из-за обилия складок на мордочке они подвержены проблемам с глазами и зрением.

У нас в соседнем доме живет пекинеска. По лестнице ее носят на руках, «чтобы не билась грудью о ступеньки». Большую часть года ходит в комбинезоне: роскошная шерсть очень пачкается. Проблемы с дыханием, особенно в жару. Проблемы с выпуклыми глазами. Мне кажется, порода сильно на любителя. © Eshoodinkorzh / Pikabu

Эти собаки очень тесно связаны со своими людьми, что делает их прекрасными домашними животными. Они особенно хорошо подходят для любящих семей, где с ними будут обращаться мягко, без грубости. Пекинесы часто лают, из-за густой шерсти и короткого носа плохо переносят жару. © Chelsea Maxwell / Quora

Миттельшнауцер

Миттельшнауцеры, или, как их еще называют, стандартные шнауцеры, — очень общительные сторожевые псы. Они хорошо ладят с детьми, защищают близких. Но из-за своих охотничьих инстинктов могут устроить погоню за мелкими животными, например за белкой. А так как раньше одной из многих их задач была ловля крыс, им не следует доверять маленьких пушистых домашних животных, таких как хомяки, морские свинки и песчанки. Хотя большинство стандартных шнауцеров терпят совместное проживание с кошками, особенно если они познакомились с ними в раннем возрасте. Необходимо знать, что миттельшнауцеры обладают сильным характером и могут быть упрямыми. Благодаря своему интеллекту и сверхъестественному чутью они определяют ваши слабости и непременно воспользуются ими всякий раз, когда это возможно. Если вы не будете осторожны, они начнут верховодить в доме. Это порода, которая требует постоянного и твердого руководства со стороны владельцев. Вы должны показать, что вы главный в доме. Также эти животные невероятно энергичны, с ними нужно упражняться каждый день, а иначе они направят свою энергию в разрушительное русло.

Знаю еще одну породу типа «бульдозер» — миттельшнауцер. Жрал все, вплоть до носков, обязательно ношеных, и грязных тряпок. Палки точил как бобер. Борщ? Манная каша? Не вопрос, дайте две. © Salivan / AdMe

Закалку я прошла с миттелем. Умнее, интеллигентнее собаки я больше не встречала, он был частичкой меня. Хотя, конечно, с ним прошла и огонь, и медные трубы, пока воспитала. Дочь спрашивает, почему миттеля сейчас не взяли, говорю, это серьезная собака, мы бы в данных условиях не справились. © Tamara Mosenko / Zen.Yandex

Бернский зенненхунд

Бернские зенненхунды — мощные, очаровательные собаки с ласковым характером. Они, как правило, спокойны, всегда готовы пообщаться с хозяином, которому стараются угодить. Ладят со всей семьей, особенно нежны с детьми, даже терпеливо позволяют им лазать по себе, но часто особенно сильно привязываются только к одному счастливчику. Зенненхунды внушительны, при встрече с незнакомцами вежливы, не рычат на них, а сохраняют достоинство. Собаки этой породы — верные спутники. Им нравится проводить время с людьми и, если их оставить надолго одних, способны что-нибудь и разрушить. Они могут и играть весь день, и с радостью плюхнуться у дивана, чтобы немного отдохнуть со всей семьей. Они прекрасно ладят с другими питомцами. Но эти животные не для квартиры: им нужно много места, чтобы возиться и играть.

Бернский зенненхунд — модная сегодня порода, многие держат в квартире. Мы решились только после переезда в загородный дом. Сожрано и погрызено много, пришлось потратиться и на дрессировку, и на ветеринаров. Некоторые ведутся на эту породу, так как надеются, что эта «душка» вообще не нуждается в воспитании — собака-компаньон! Ключевое слово — «собака». © Ирина Климова / AdMe

Бернский зенненхунд может быть потрясающей собакой. Просто убедитесь, что у вас есть для него место. Также уход за ним требует довольно много денег и времени. Собаки сильно линяют. Важно упражняться с ними хотя бы 30 минут в день, а дрессировать — с раннего возраста. Они легко обижаются, если их наказывают, поэтому придерживайтесь положительного подкрепления вместо наказания. © Krystina Hunter / Quora

Вельш-корги

Вельш-корги бывают 2 разновидностей: пемброк и кардиган. Они хорошо приспосабливаются и в квартирах, и в больших домах со двором. Несмотря на свой небольшой размер, невероятно энергичны. С ними нужно много гулять и активно играть. Вы удивитесь, с какой скоростью эти коротколапые малыши могут двигаться. Если вы готовы часто выходить с ним из дома, корги станет отличным компаньоном, даже если это ваша первая собака. Пемброки любят «разговаривать» и частенько лают на всех и вся. Они умны, но могут и заупрямиться. Из-за сильно развитого пастушьего инстинкта могут кусать за ноги, когда играют. Склонны к перееданию, поэтому за приемом пищи следует внимательно следить. Их легко дрессировать, но не ждите, что ваш питомец будет подчиняться. Им нравится сохранять независимость.

Завела корги. Первая собака, я ожидала, что она будет другом, а по итогу, чтобы она им стала, пришлось очень много воспитывать, дрессировать и конфликтовать с ней. Хотя порода вроде дружелюбная и есть способности к обучению, все равно было трудно. Столько слез было пролито и нервов потрачено, и вот только сейчас, спустя 5 месяцев после того, как она появилась у меня, могу сказать, что она воспитанная, спокойная, умная и с ней приятно гулять. Ребята, оценивайте адекватно свои возможности и выбирайте собаку в соответствии с ними, а не потому, что она понравилась вам в веселых видосиках. © marionell / Pikabu

Будучи владельцем корги 22 года, я усвоил несколько вещей. Нужно будет приучать своих собак не кусать лодыжки и не лаять на все подряд. Они линяют как сумасшедшие. Вчера я вычесывал своего Дага — шерсти набралось на большую сумку. Они очень умны и хотят узнавать новое и общаться. Они хотят находиться в одной комнате со своим хозяином, но они не хотят спать с ним или забираться на колени. Но, если мне придется когда-нибудь заводить еще одну собаку, это будет корги. © Thomas L. Johnson / Quora