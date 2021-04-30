12 маленьких пород собак, которых люди покупают в погоне за модой, а потом отдают по объявлению из-за неудобств

Прежде чем заводить собаку, всегда стоит взвесить все плюсы и минусы породы. Ведь, несмотря на миловидную внешность и миниатюрный размер, некоторые из них могут доставить вовсе не такие маленькие, как они сами, трудности. И лучше заранее знать об этом, чтобы подумать, готовы ли вы с ними справляться.

Мы в AdMe.ru хотим честно рассказать, с какими проблемами можно столкнуться, решившись завести маленького симпатичного песика. Возможно, это поможет кому-то принять взвешенное решение, а собаке — приобрести действительно ответственного хозяина.

Йоркширский терьер

Йорк — одна из самых популярных пород собак, которую можно завести в квартире. Они очень игривые и вызывают приступы умиления всем своим видом. Но, к сожалению, порода не без минусов. Терьеры подвержены стрессам, имеют склонность к гипогликемии, хрупкие кости. А из-за того, что их шерсть похожа на человеческий волос, собака требует частых купаний и стрижек. Особо бережно стоит относиться к таким питомцам, когда они еще совсем маленькие и могут повредить лапки при прыжке с высоты. Основная отличительная черта этих собачек — шерсть. Она гладкая, шелковистая, по структуре похожа на человеческий волос, и у нее нет подшерстка. Это одновременно и плюс, и минус. Плюс в том, что она не аллергенна и практически не лезет. А минус — она очень быстро становится жирной, требует постоянного расчесывания и мытья, причем специальными шампунями. © AsiyaHot / Irecommend.ru

Ши-тцу

Эта маленькая собачка похожа на игрушку, выгуливать ее можно не каждый день. Они очень чистоплотные и без труда приучаются к лотку и пеленке. Симпатичные, нежные и ласковые питомцы. Отлично уживаются с другими породами. Подходят для семей с детьми. Но ши-тцу очень легко привязываются и не выносят длительного одиночества — это большой минус для тех, кто с 9:00 до 18:00 занят в офисе. И из-за их пушистой шубки стоит заранее подумать о том, как вы будете гулять с ней в грязный и дождливый сезон, захочется ли вам каждый раз мыть не только лапы, но и чуть ли не всю собаку. И стрижки этой породе придется делать часто, чтобы она выглядела аккуратно. С шерстью у нас были определенные сложности. Колтуны — постоянные спутники. Зимой мы старались вычесывать регулярно, но с наступлением весны, когда уже солнце хорошо пригревало, возили его на стрижку. © designrooms / Irecommend.ru

Русский той

Русские тои довольно энергичные, любят гулять, бегать, прыгать. Благодаря хорошей памяти, они прекрасно поддаются дрессировке. Но несмотря на свой ум, они все же довольно беспокойны. Могут неоправданно бояться всего вокруг и потому громко сообщать об этом. Собака лает на любой шорох за дверью. И по делу, и без. Притом явно из трусости делает это, ведь стоит кому-то зайти в дом и протянуть к ней руку — собака прячется под диван и, заливаясь, гавкает из-под него. © Alice_Litlay / Irecommend.ru

Джек-рассел-терьер

Эту породу можно считать компанейской. Хоть по характеру они независимые, но очень любят тепло и заботу хозяев, отлично ладят с детьми. Обожают забираться на кровать к своему человеку и спать бок о бок. Эта порода также не любит длительного одиночества, и когда станет скучно, собака обязательно отыщет то, что плохо лежит. Утро, никак не могу найти бюстгальтер, везде посмотрели. И тут в зал походкой римского патриция заходит пес с моим бюстиком на голове, надетым наподобие шапочки. © Палата № 6 / VK.com Стоит принять во внимание, что джек-рассел-терьеры линяют круглый год, что делает их похожими на настоящий домашний генератор шерсти. Поэтому, если вы не планируете устраивать уборку каждый день, лучше выбрать другую породу.

Папильон

Папильоны хорошо уживаются с другими собаками и кошками, любят вовлекать их в свои игры. Эти малыши относятся к разряду долгожителей, живут в среднем 12–14 лет. Даже не рассчитывайте, что эти собаки будут постоянно сидеть на коленях, «кататься» на руках или в сумке — уж слишком они любят активность. Слабое место у нее одно — хрупкие кости, ей нельзя прыгать с дивана, кровати. © Дарья Михайловна Г. / Irecommend.ru Это собака не подойдет для детей, которые еще совсем маленькие и активно познают мир. Ведь наверняка они не смогут устоять перед таким милым пушистиком, а их очень легко ненароком травмировать.

Чихуа-хуа

Чихуа-хуа бывают как лохматыми, так и гладкошерстными. Это активные, любопытные и быстрые собачки с хорошей реакцией. Песики этой породы любят хозяев, всегда готовы пообщаться. Крайне важный минус чихуа-хуа — это очень хрупкие кости, из-за которых они легко травмируются. А если учесть, что еще и родничок у них часто не зарастает, то становится понятно, что любое падение для собачки этой породы может быть чревато серьезными последствиями для здоровья.

Бишон фризе

Декоративная порода собак родом из Средиземноморья. Они не очень любят долгие прогулки, для взрослого животного будет достаточно полчаса, а для маленького — 15–20 минут. Их красивая шерсть требует не каждодневного, но регулярного ухода. Поэтому придется обзавестись необходимым инструментарием, освоить науку тримминга шерсти или довериться профессионалам. Пару раз в неделю чесать достаточно, чтобы не было колтунов, ну и, конечно, регулярная стрижка. Нам ее раз в месяц или даже в три недели делает мастер. Шерсть очень мягкая, машинка не берет, стригут вручную. © _piratka_ / Irecommend.ru

Брюссельский гриффон

Несмотря на серьезную мордочку, гриффоны достаточно дружелюбны и открыты. Иногда их называют собаками с человеческим лицом. Но, как и многие маленькие собачки, они весьма неспокойно относятся к окружающему большому миру. Гриффоны обычно горды и чувствительны, поэтому могут занять оборонительную позицию, если их дразнить. К сожалению, эти собаки предрасположены к различным проблемам с глазами, поэтому стоит уделять им больше внимания.

Пражский крысарик

С этой собакой очень комфортно, ведь она тихая, любит быть рядом с хозяином, но делает это максимально ненавязчиво. Лучше не заводить такую собаку, если в доме есть хомячки, крысы или шиншиллы, потому что вывели эту породу именно для ловли грызунов. При виде них у крысариков просыпается охотничий инстинкт. А иногда они могут броситься и на тех, кто покрупнее. Может кинуться и на кавказскую овчарку, это правда. Инстинкт самосохранения вырубается, если «чужая» собака просто пройдет мимо или, не дай боже, рыкнет на хозяина. © FoxLegion / Pikabu Они очень склонны к простудным заболеваниям, поэтому в холодную зиму придется их хорошенько укутывать.

Мальтийская болонка

Главное достоинство этой породы — красивая белоснежная шерсть, которая делает собачек похожими на мягкие игрушки. Они чрезвычайно открытые и веселые. Эти милашки очень требовательны к питанию, поскольку склонны к пищевым аллергиям. У меня есть прелестная собака — мальтийская болонка. Нежная, умная, очень послушная и ужасно разборчивая в еде. Все ей подавай теплое, свежее и обязательно с мясом. Но иногда в нее вселяется дворняга Федор, который втихаря потрошит мусор, ест обрезки овощей, вгрызается в чайные пакетики, разносит это все по дому. А после вальяжной походкой, облизываясь, отрыгивая и причмокивая, она постепенно вновь превращается в принцессу на подушках. © Подслушано / VK.com Длинная шерсть собаки требует ежедневного расчесывания, причем особыми гребнями. Нужно регулярно удалять колтуны специальными небольшими ножницами. А без длинной, ухоженной шерсти, увы, собака будет выглядеть неопрятно.

Французский бульдог

Характерная приплюснутая мордочка и уши летучей мыши — их визитная карточка. Они отлично живут в городских квартирах. Увы, эти собаки подвержены достаточно серьезным заболеваниям: проблемам с позвоночником, глазами, кожей и дыханием. Они плохо переносят мороз, жару и другую непогоду. У меня есть кот и французский бульдог. Собака быстро освоила туалетный этикет. Дождь только не любит жутко: гулять отказывается, идет сразу домой. Утром как-то был ливень. Но ей в туалет-то надо! Вышли. Она встала под козырек подъезда и ни в какую под дождь не идет. Стою рядом, жду, когда природа возьмет свое. Сосед из подъезда вышел, а собака в распахнувшуюся дверь вбежала. Я за ней, она к квартире. Открываю ей, а она в кошачий туалет бежит. Теперь если дождь — коту приходится лотком делиться. © Подслушано / VK.com Храпят они сильно, поэтому эта порода не для вас, если храп действует вам на нервы.

Норвич-терьер

Норвич-терьер похож на домовенка, но, несмотря на это, от них не будет шерсти по всему дому. Эта порода не линяет, и сама шерсть будет выпадать, только если совсем не следить за своим питомцем. Этих песиков достаточно вычесывать в домашних условиях. Им нужен регулярный (в среднем раз в 4 месяца) тримминг. Но по опыту, лучше самим хозяевам понемногу вычесывать старую шерсть, хотя бы раз в месяц, можно дома или на прогулке. © Андрей / Tvoidrug Они очень активные и шумные, и люди, предпочитающие более спокойных питомцев, могут отнести это к недостаткам.