12 ленивых пород собак, которые могут составить конкуренцию любому котику

Примерно в 13 000 г. до н. э. человек одомашнил собаку. Предком современных псов был первобытный серый волк. Но с тех пор прошли тысячи лет, и шерстяные волчары превратились в сотни различных пород со своими уникальными характерами, внешностью и повадками.

Редакция AdMe.ru очень любит собак и спешит рассказать о популярных породах, характер которых подойдет даже самым ленивым хозяевам.

1. Бассет-хаунд

Изначально бассетов выводили для охоты на зайцев. У них хороший нюх, и они могут долго идти по следу. Но больше, чем выслеживать добычу, эти собаки любят лежать на диване в ожидании следующего перекуса. Поэтому быстро набирают лишний вес. Бассеты имеют легкий и покладистый характер. Они хорошо уживаются с маленькими детьми и домашними питомцами и быстро привыкают к хозяину.

У бассетов короткая шерсть, которая не требует особого ухода. Собаке нужно чистить зубы раз в неделю, протирать складки кожи, приводить в порядок уши. Они упрямы и считают дрессировку и упражнения бессмысленным занятием. Собаки предпочитают прогулки на свежем воздухе. Единственное, что их может заинтересовать, — это яркие запахи. Я знал одного бассет-хаунда, который регулярно симулировал болезнь или травму, чтобы заставить своего владельца носить его на руках. Как только хозяин возвращался домой, собака чудесным образом выздоравливала. Она радостно спускалась, скакала по ступенькам или запрыгивала в машину. Все, включая хозяина, поняли, что собака большую часть времени притворяется. © Tom Attwood / Quora

2. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти собаки легко перенимают характер и повадки хозяина. Они хорошо ладят с детьми и обладают нежным и ласковым характером. Кавалеры любят спать на подушке или коленях, поэтому их часто выбирают в качестве семейного питомца-компаньона. Из них получаются прекрасные собаки-терапевты. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели обожают, когда их окружают любовью и вниманием. Они стремятся угодить человеку и редко проявляют агрессию. Много спят.

3. Сенбернар

По сей день сенбернары работают спасателями. Это нежные, ласковые и преданные гиганты, которые без ума от всех членов семьи. Если у вас не так много времени, чтобы заниматься собакой, то ежедневных прогулок будет достаточно. Им не нужны большие физические нагрузки и долгая дрессировка.

Из сенбернаров получаются хорошие няни, но кинологи не рекомендуют оставлять этих гигантов один на один с маленькими детьми. Из-за своих больших размеров и чрезмерной дружелюбности они могут навредить малышу.

4. Французский бульдог

В 2018 году французских бульдогов признали самой популярной породой Великобритании. Их милая внешность и дружелюбный характер завоевали сердца миллионов. Изначально эту породу выводили как собаку-компаньона. Французские бульдоги очень привязаны к людям. Они тяжело переносят разлуку и сильно тревожатся в одиночестве.

Это собака с уравновешенной психикой, которая редко лает. Бульдоги предпочитают лежать на диване или греть свои бока под теплым солнышком. Но гулять с ними все-таки нужно. Французы склонны к быстрому набору веса. Я считаю английских и французских бульдогов самыми ленивыми собаками на свете. Они отлично живут в городских квартирах и хорошо справляются с минимальным набором упражнений. Бульдоги круглосуточно спят и встают, только чтобы поесть, попить и сходить в туалет. Это все, что они делают за день. © Kandice Reams / Quora

5. Брохольмер

Брохольмер — это большой датский пес, внешне похожий на мастифа. Но, несмотря на грозный вид, брохольмеры в душе — маленькие комнатные собачки. Они любят обниматься, спать на коленях у своего хозяина и греться в лучах его любви. Каждую секунду этот пес готов проводить со своим хозяином. Брохольмеры малоподвижны. Они отлично уживаются в городских квартирах, но нуждаются в прогулках.

6. Пекинес

Пекинес — китайская священная собака. Это отличная порода для проживания в квартире. Псы любят часами сидеть на коленях. Они улавливают настроение хозяина и умеют под него подстраиваться. Собаки любят быть в центре внимания и преданы хозяину без остатка. Как правило, это не очень активный питомец. Он не любит шум и суету, а предпочитает тихую умиротворенную обстановку. Поэтому пекинесов чаще всего рекомендуют пожилым людям.

7. Тибетский спаниель

Этих небольших собак изначально заводили тибетские монахи в качестве компаньонов. По характеру тибетские спаниели напоминают кошек. Они очень любопытны, ласковы и любят спать у ваших ног. И, несмотря на пытливый характер, тибби не любят чрезмерную активность и долгие прогулки. Маленьким собакам не нужно много места. Они уютно чувствуют себя в городской квартире.

8. Русская борзая

Удивительно, но борзые, часами гоняющие дичь по лесу, в реальной жизни невероятно ленивы. Они спят по 18 часов в день в причудливых позах и не требуют большого внимания со стороны хозяев. Х арактер борзой подстраивается под хозяина. Они умны, нежны и предпочитают проводить время с людьми.

9. Бульмастиф

Многие думают, что бульмастифы не подходят для проживания в квартире. Но, вопреки распространенному мнению, эти огромные собаки по природе тихие, спокойные и ленивые. Они не любят активничать. Все, что им требуется, — это большой диван, где они будут спать, свернувшись калачиком. В щенячьем возрасте бульмастифы очень активны, но с возрастом чрезмерная подвижность сменяется умиротворением и спокойствием.

10. Шарпей

О происхождении этих собак известно очень мало. Предположительно, они появились во времена династии Хань. И лишь в XIX веке они привлекли внимание европейских путешественников и были вывезены в Старый Свет. А порода была зарегистрирована лишь в середине ХХ века.

Характер шарпеев спокойный и независимый. Они преданы своему хозяину, но с настороженностью относятся к чужакам. Уход за этими собаками минимальный. Раз в месяц их нужно мыть, а еженедельно стричь когти и чистить уши. Шарпеи хорошо адаптируются к режиму дня своего владельца. Они и с радостью гуляют по парку, и довольствуются короткими прогулками.

11. Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд очень похож на сенбернара. Это большой добродушный питомец, который хорошо ладит с детьми. Зенненхунды — общительные собаки, которые не любят оставаться в одиночестве. У нас есть семимесячный бернер. За это время мы поняли, что она очень любит есть. Она ленива, может лежать весь день и ничего не делать. Она не любит долгие прогулки, но не против побегать по парку с другими собаками. Она редко лает и не может оставаться в одиночестве. © Jenifer Silverman / Quora

12. Лхасский апсо

Еще одна порода маленьких собак, выведенная в Тибете. Лхаса — это столица Тибета, апсо — козлиная борода. Лхасские апсо очень энергичные, но их энергия быстро заканчивается. Как правило, они довольствуются небольшими прогулками и играми во дворе или даже дома. Эти собаки обожают спать рядом с хозяином. Они сдержано ведут себя с незнакомцами, но не любят громко лаять. Это единственная известная мне порода, которая не любит прогулки. Практически каждый раз мои апсо пытаются убежать, как только я подхожу к ним с поводком. Иногда мне приходится силой тащить их на поводке, чтобы собаки хоть как-то погуляли. Единственное, чего им хочется, — полежать, поспать или поесть! © Ram Mohan Rao / quora