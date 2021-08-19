12 историй о том, что в доме с питомцами правила устанавливают питомцы

Порой кажется, что домашние животные довольно предсказуемы: они ориентируются на поведение хозяев, стараются слушаться во имя выживания, и даже если где-то и хулиганят, то больше по глупости или по вине инстинктов. Но на самом деле, если приглядеться к распорядку в домах с питомцами внимательнее, выясняется, что они тоже с успехом «строят» своих людей и вынуждают их следовать своим правилам, даже если сами хозяева не всегда это осознают и признают.

Мы в AdMe.ru обожаем истории про умных и хитрых животных, которые проявляют находчивость и принципиальность, поэтому просто не смогли пройти мимо этих незаурядных постов.

У моего попугая превратное понимание слова «нет». Он знает, что делает что-то плохое, когда ему так говорят. Даже сам умеет произносить это слово. Но в будущем все равно делает то же самое. Поэтому каждый раз, когда он вне поля моего зрения, я точно знаю, что он хулиганит, поскольку в этот момент он сам себе говорит «нет». © wow-david / Tumblr

Брат учит свою кошку давать пять, поощряя вкусняшками всякий раз, когда она дотрагивается лапкой до его руки. Вроде все прикольно. Но теперь она думает, что заслуживает еду всегда, когда дотронется до чьей-то руки. Поэтому я не могу есть с ней в одной комнате, так как она молниеносно шлепает меня по руке и сразу пытается вцепиться в мою пиццу. Нет, Келли, это не считается, иди доедай свой корм. © the-sky-traveler / Tumblr

Живем с парнем 10 лет. Наша кошка с нами уже 8 лет. Иногда, когда ругаемся и ложимся спать в разных комнатах, выспаться не получается. Наша кошка бегает из спальни в спальню, мурчит, трется о нас, грызет. Закрываешь двери — она скребет когтями и истошно воет. Приходится забывать про ссору и ложиться вместе, а наша пушистая мяукалка довольная устраивается между нами. © Подслушано / Vk

«Меня заставляют испытывать вину за то, что я работаю из дома и не могу играть».

У моего соседа по комнате 2 больших пса, а у меня маленькая собачка. Мальчики очень любят беситься дома и шумно играть. Но всякий раз, когда они начинают вести себя слишком шумно, моя маленькая собачка поднимает голову и рычит — очень тихо, но достаточно для того, чтобы они ее услышали. И как только она это делает, они останавливаются на минуту и затем продолжают играть значительно тише. Сюрреализм какой-то. © CDC_ / Reddit

Однажды пришли с детьми на местную ферму и заметили маленькую козу, которая застряла рогами в заборе и просто печально сидела на траве. Мы попытались помочь ей, но не вышло. В итоге мы погладили ее, накормили травой, а затем вернулись к кассе, чтобы сказать, что нужна помощь. Но не успела я открыть рот, как парень устало оборвал меня: «Да, мы знаем. Коза застряла в заборе. Это Бренда. Она может сама освободиться. Ей просто нравится привлекать внимание». © his-quietus-make / Tumblr

Выяснил вчера вечером, что наш кот уже давно каждый день ходит в кебаб-кафе вниз по улице, где его подкармливают фаршем из баранины. Там даже есть его фотка на стене. © thwphipps / Twitter

«Иногда Нудл предпочитает переживать свой экзистенциальный кризис в холодильнике».

Новая любимая игра моих кошек — стоять в разных углах большой комнаты и отчаянно мяукать, пока я не приду выяснять, чего они хотят. На самом деле им ничего не нужно, кроме разве что нежностей. Они просто хотят посмотреть, кого я проведаю в первую очередь. Я почти уверен, что это какое-то соревнование. © prokopetz / Tumblr

В колледже мы жили на втором этаже и в хорошую погоду оставляли раздвижную стеклянную дверь на балкон открытой, а сетчатую дверцу закрывали. Но, возвращаясь, мы часто обнаруживали мою собаку запертой на балконе. В итоге выяснилось, что кошка моего соседа по комнате открывала дверцу, чтобы выпустить собаку, а затем закрывала ее. © vonMishka / Reddit

Меня забавляет, как домашние животные придумывают правила, а их хозяева просто мирятся с этим и такие: «О, ну ладно». Например, мой кот никогда не ложится спать, пока не ляжем мы. Поэтому каждый вечер в 22:30 он начинает загонять нас в комнату вверх по лестнице. И теперь мы, двое взрослых людей, придерживаемся режима сна 5-килограммовой кошки. © mixbecca / Twitter

«Это Билли. Она никогда не понимала, почему я всегда беру с собой связку ключей в машину, а она нет. Поэтому теперь у нее есть своя связка и она берет ее с собой всякий раз, когда мы куда-то едем».

Мой кот — самый неприспособленный к жизни. Злой, как тысяча чертей, кусается не хуже собаки, вцепится намертво — и не оторвешь. Но из квартиры удрать не может. Все его попытки заканчивались тем, что он оказывался в соседском чулане — непонятно как. Однажды удрал. Расклеили объявления с его фото по всему поселку. Искали неделю, а оказалось, что он все это время просидел в чулане. И молчал. © Подслушано / Vk

Мы завели щенка 2 недели назад. Наш взрослый кот приходит в бешенство, когда мы тренируем собаку, потому что это поощряется вкусняшками. В итоге нам пришлось проводить совместные занятия, и, честно говоря, кот оказался гораздо более целеустремленным, чем щенок. © Dr_Julian_Helisent / Reddit

Однажды привезли бабушке огромный сочный арбуз. Мы его нарезали, я взяла кусочек, пошла во двор, сижу ем. Пришел мой сумасшедший пес и, как обычно, стал смотреть мне в глаза до тех пор, пока я с ним не поделилась. Такая довольная морда была, просил еще. Но это ладно. Через неделю звонит бабушка и плачет: в парнике нет ни одного огурца, которые она пошла собирать. Висят только обгрызенные попки. А я даже знаю, кто это сделал... Этот балбес подумал, что это арбузы! Оставил бабку без огурцов, короче. © Подслушано / Vk