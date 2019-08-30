12 фактов о животных, которые доказывают, что природа и гений, и тролль одновременно

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Если перенести особенности животных на человека, можно как начать смеяться, да так и не остановиться никогда. Просто представьте, что, если вы побеждаете в схватке, ваше тело начинает развиваться по-другому, как у мандрилов, или на ваших пятках растут миленькие шпоры с ядом, как у утконосов, или у вас в ушах есть встроенные беруши, чтобы не слышать собственных воплей, как у петухов, или... Ребят, да просто почитайте статью, это офигительно.

После того как мы в AdMe.ru узнали все эти факты о животных, нам все время хочется сказать: «Природа, что ты делаешь, прекрати! А впрочем... продолжай».

1. Если мандрил выигрывает бой, он начинает развиваться как альфа-самец, приобретая более яркую окраску и большие яички

Победа в схватке вызывает у мандрила повышение уровня половых гормонов, поэтому окрас и вид доминирующих особей отличаются от окраса бета- и омега-самцов. Альфа-самец набирает вес, его гениталии увеличиваются, а их цвет становится ярче, как и окрас морды. Если альфа-самца свергают, происходит обратное: он худеет, характерная раскраска бледнеет, а яички уменьшаются.

2. Утконосы ядовиты

Когда натуралист Джордж Шоу в 1797 году открыл утконоса и показал его чучело коллегам, они подумали, что это шутка таксидермиста, соединившего утку и бобра. Утконосы и правда странные: у них есть и кожаный клюв с зубами, и 4 перепончатые лапы, и плоский хвост, и защечные мешки для хранения еды. И они впадают в спячку. И да, это млекопитающие, которые откладывают яйца. И у них нет молочных желез, а молоко просто проступает через поры на животе самки.



Но самое главное — на задних лапах у самцов имеются ядовитые шпоры, которые утконосы используют в брачных поединках. Яд утконоса вызывает сильную боль, которая может длиться несколько месяцев и против которой бессильны обезболивающие.

3. Жирафы дерутся шеями

Некоторые исследователи утверждают, что появление длинной шеи у жирафов связано не столько с добыванием листьев с высоко расположенных ветвей, сколько с соперничеством за самку. «Борьба шеями» заключается в том, что самцы, встав рядом, начинают бить друг друга головами, как дубинками, пытаясь сбить соперника с ног. У крупных и сильных особей больше шансов победить в битве и получить благосклонность противоположного пола.

4. Мозг коал весит всего 19 граммов, поэтому они глуповаты

У коал самый маленький мозг среди всех млекопитающих: он даже не заполняет череп полностью, а его вес составляет всего 0,2 % от общего веса животного. Поэтому интеллектуальные способности коал оставляют желать лучшего: к примеру, если показать им листья эвкалипта не на ветке, а на плоской поверхности, они не смогут распознать их как еду и не будут есть. Зато у коал полный порядок с другими органами: самцы имеют раздвоенный пенис, а самки — 2 влагалища и 2 раздельные матки.

5. Голые землекопы не стареют и могут задерживать дыхание на 18 минут

Хотя голые землекопы и выглядят сморщенными, но ученые установили, что с возрастом морщин у них не прибавляется: даже у 30-летних особей не было замечено никаких возрастных изменений. А еще голые землекопы умеют задерживать дыхание на целых 18 минут без всяких последствий для организма. Для этого они переключают свой метаболизм на использование фруктозы вместо глюкозы, что обычно делают только растения.

6. В Канаде живут «морские» волки, которые питаются морепродуктами

Вдоль тихоокеанского побережья Британской Колумбии, провинции на западе Канады, живет популяция необычных волков. 90 % их рациона составляют морские животные и морепродукты: лосось, раки, моллюски, а также морские котики и выдры. «Морские» волки мельче континентальных и генетически отличаются от своих сородичей. Каждый день они проплывают по нескольку километров в поисках пищи и отлично чувствуют себя в воде.

7. У петухов есть встроенные в уши беруши

Петушиный крик — это звук громкостью около 100 дБ (по силе он равен шуму вагона метро или раскату грома). Поэтому, когда петух полностью раскрывает клюв, его наружные слуховые проходы закрываются, чтобы птица не оглохла от собственного кукареканья.

8. Северные олени — единственные млекопитающие, которые могут видеть в ультрафиолетовом диапазоне

Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что северные олени способны различать объекты в ультрафиолете, поэтому даже на фоне белого снега и в темноте им отлично видны приближающиеся хищники, следы на снегу или пища.

9. Если муравей смертельно ранен, он отказывается от помощи собратьев

Африканские муравьи часто совершают набеги на термитники — источники богатой белком пищи. Своих раненых в бою товарищей они выносят с поля боя, доставляют обратно в муравейник, обрабатывают их раны и заботятся о них вплоть до полного выздоровления. Но если муравей обнаруживает, что его раны смертельны, он начинает размахивать лапками, отказываясь от медицинской помощи, чтобы не тратить впустую ресурсы муравьиной колонии.

10. Пингвиньи какашки меняют экосистему Антарктики

Питающиеся планктоном и крилем пингвины оставляют на берегу тонны экскрементов. А это значит, что такие важные питательные вещества, как азот и фосфор, все накапливаются и накапливаются на Антарктическом полуострове. Исследователи считают, что это явление, учитывая глобальное потепление, может заложить почву для появления и распространения новых видов растений и животных в Антарктике. Например, там уже появился новый вид травы.

11. Осьминоги обожают хулиганить

Осьминоги обладают высоким интеллектом, поэтому в неволе им скучно: если их не развлекать играми и головоломками, они становятся вялыми, впадают в депрессию или начинают хулиганить. Например, осьминог Отто из Кобургского океанариума в Германии любил жонглировать раками-отшельниками и швырять камни в стекло аквариума, а однажды он выстрелил струей воды в раздражавшую его яркую лампочку, что привело к короткому замыканию.



А осьминог Инки из Национального океанариума Новой Зеландии устроил настоящий «побег из Шоушенка»: заметив неплотно прикрытое отверстие своего резервуара, он выполз через щель, добрался до сливной трубы, проплыл по ней 50 м и сбежал в океан.

12. Большие кошки одержимы мужским ароматом от Calvin Klein

Тигры, гепарды и ягуары обожают мускусный запах мужской туалетной воды Obsession: их привлекает феромон цибетон, который используют при создании парфюма. Кошачьи могут учуять этот аромат с расстояния в полмили, а затем начинают обнюхивать его источник, прижиматься и тереться об него. Они наслаждаются этим запахом даже больше, чем ароматом собственной еды! Зная это, работники зоопарков, фотографы и ловцы диких животных используют Obsession, чтобы выманить хищников в нужное им место.

А вы можете рассказать что-нибудь столь же удивительное о своем собственном питомце?