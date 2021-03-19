12 фактов, которые доказывают, что над проектом «Кошка» природа поработала особенно тщательно

Кошка обладает уникальным предметом гигиены, который природа встроила прямо в ее тело. Речь идет, конечно же, о языке. Недавно ученые изучили этот орган, используя мощные видеокамеры. Оказалось, что «шипы» кошачьего языка имеют крючковатую форму и даже способны вращаться , что позволяет их четвероногому владельцу эффективно вычесывать шерсть. Исследователи уверены, что тщательное изучение языка этого животного позволит разработать усовершенствованные расчески для волос и ряд других полезных вещей.

Каждый владелец кота сталкивался с ситуацией, когда он гладил своего любимца и ничто не предвещало беды, как вдруг животное начинало прикусывать руки хозяина. Как правило, такой укус слаб и не влечет повреждений кожи, но все равно неприятен после таких проявлений любви. Этим жестом коты сигнализируют, что взаимодействие окончено, и просят оставить их в покое. Если во время ласк ваш кот тоже делает неожиданный «кусь», попробуйте воспользоваться рекомендацией специалистов в области поведения животных и сосчитать, сколько раз вы провели рукой, прежде чем питомец на вас напал. И если вы погладили его 5 раз, то в следующий раз останавливайтесь на 4. Стоит верно определить личные границы питомца, и количество «кусь» в вашей совместной жизни значительно снизится.