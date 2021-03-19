12 фактов, которые доказывают, что над проектом «Кошка» природа поработала особенно тщательно
Хвостато-усатые создания, которые в восторге от коробок, по-прежнему остаются загадкой для своих хозяев. Их физиология и поведение неизменно интересуют ученых, и чуть ли не ежегодно пушистые звезды интернета изумляют нас каким-нибудь новым неожиданным фактом о себе.
Мы в AdMe.ru безумно любим кошек, потому готовы часами изучать информацию о них. И конечно же, рассказывать вам обо всех новых фактах.
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Кошка обладает уникальным предметом гигиены, который природа встроила прямо в ее тело. Речь идет, конечно же, о языке. Недавно ученые изучили этот орган, используя мощные видеокамеры. Оказалось, что «шипы» кошачьего языка имеют крючковатую форму и даже способны вращаться, что позволяет их четвероногому владельцу эффективно вычесывать шерсть. Исследователи уверены, что тщательное изучение языка этого животного позволит разработать усовершенствованные расчески для волос и ряд других полезных вещей.
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Каждый владелец кота сталкивался с ситуацией, когда он гладил своего любимца и ничто не предвещало беды, как вдруг животное начинало прикусывать руки хозяина. Как правило, такой укус слаб и не влечет повреждений кожи, но все равно неприятен после таких проявлений любви. Этим жестом коты сигнализируют, что взаимодействие окончено, и просят оставить их в покое. Если во время ласк ваш кот тоже делает неожиданный «кусь», попробуйте воспользоваться рекомендацией специалистов в области поведения животных и сосчитать, сколько раз вы провели рукой, прежде чем питомец на вас напал. И если вы погладили его 5 раз, то в следующий раз останавливайтесь на 4. Стоит верно определить личные границы питомца, и количество «кусь» в вашей совместной жизни значительно снизится.
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У кошки помимо наружных верхнего и нижнего есть еще и третье веко. Во внутреннем углу глаза скрывается пленка белого цвета, которая во время сна или моргания перемещается по глазной поверхности. Это веко выполняет функцию своеобразного стеклоочистителя, удаляя мусор и распределяя слезную жидкость.
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Часто во время поглаживания кота можно увидеть такую картину: питомец прогибается и поднимает вверх заднюю часть тела. Ничего оскорбительного в таком поведении нет — напротив, пушистый друг демонстрирует доброжелательную реакцию на ласку. Скорее всего, вы задели точку, прикосновения к которой коту очень приятны. Она находится внизу спины у основания хвоста. Но встречаются и коты, которые категорически не приемлют касаний в этом месте.
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Как мы используем руки, когда ощупью пробираемся в темноте, так кошки полагаются на свои усы, они же вибриссы. Эти жесткие волоски на мордочке питомца служат ему сенсором, позволяющим определить безопасность пространства. Расположенные на их кончиках рецепторы мгновенно посылают сигнал нервной системе при каких-либо изменениях в окружающей среде.
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Кошка может откусывать своим котятам усы, когда те еще малы. Возможно, это происходит непроизвольно во время ухода, когда мама слишком тщательно вылизывает свое потомство. Но также одной из причин называют желание кошки контролировать своих детенышей, не позволяя далеко отходить от «гнезда». Пушистые малыши могут жевать вибриссы друг у друга. Пользователи сети делятся наблюдениями о том, что котята с доминирующим поведением откусывают усы более спокойным сородичам.
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Пол мурлыки можно определить по тому, какой лапой он пользуется в первую очередь, спускаясь по лестнице, закапывая свои испражнения или играя. Если это правая конечность, то, вероятнее всего, перед вами девочка. Левую лапку чаще предпочитают мальчики.
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Легендарную любовь котов к коробкам объясняют ощущением безопасности и хорошей теплоизоляцией картона. Также учеными было доказано, что такое укрытие способно положительно влиять на психоэмоциональный фон пушистого друга. Новоприбывшие обитатели кошачьего питомника были поделены на две группы, одну из которых снабдили коробками. Уже через три дня можно было делать выводы: уровень стресса четвероногих из этой группы был значительно ниже в сравнении с показателями котов, лишенных такой привилегии.
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Только мы немного разобрались с коробками, как пушистые решили подкинуть ученым еще одну задачу. Речь о кошачьем стремлении занять какое-то пространство прямоугольной формы, будь то сложенное полотенце, газета или, к ужасу хозяина, клавиатура компьютера. Более того, если соорудить на полу квадрат из цветной ленты, вероятнее всего, кот решит вместить себя в его пределы. Специалисты предполагают, что притязания питомцев на любые компактные площадки прямоугольной формы — это также стремление к защищенному размещению. Такой квадрат в восприятии кошачьих является все той же коробкой, только уже воображаемой.
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Кошки никогда не смогут оценить всей прелести сладких угощений. Дело в том, что их ДНК не содержит аминокислот, которые отвечают за восприятие сладкого вкусовыми рецепторами. Потому если ваш питомец позарился на мороженое или творожный сырок, то его привлекает скорее их питательность, нежели вкус.
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Если перед вами пушистик белого цвета с черными и рыжими вкраплениями, то с вероятностью 99,9 % это самка. Их еще называют ситцевыми кошками. Коты мужского пола с подобным окрасом появляются крайне редко и являются бесплодными. Такая расцветка у самцов — результат генетической аномалии.
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Некоторые ветеринары утверждают, что существует взаимосвязь между цветом шерсти кота и его нравом. Например, рыжие коты часто обладают общительным характером, а питомцы черепаховой расцветки демонстрируют независимость.
А у вас есть пушистый питомец? Правша он или левша? Какие у него расцветка и характер?