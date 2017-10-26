12 детских фотографий самых свирепых хищников планеты

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Детство — замечательная пора, полная радости, веселья и беспечности. Все это отражается на лицах и мордочках детей и детенышей всей планеты. AdMe.ru собрал фотографии животных, которые в будущем станут грозными и неукротимыми, ну а пока они невероятно милы.

Леопард

Леопард отлично лазает по деревьям, нередко устраиваясь там на дневной отдых или в засаду, а порой даже ловит на деревьях обезьян. Но в основном леопард охотится на земле, тихо подкрадываясь к добыче на расстояние прыжка.

Медведь

Рождаются эти малыши с весом меньше килограмма, но уже к полугоду весят больше двадцати. В 3 месяца медвежата имеют полный набор молочных зубов и начинают есть ягоды, зелень и насекомых.

Волк

Мордочка волка очень выразительна. Ученые различают более 10 мимических выражений: гнев, злоба, покорность, ласка, веселье, настороженность, угроза, спокойствие, страх.

Аллигатор

Аллигаторы — очень терпеливые охотники. Они могут преследовать свою добычу в воде часами, перед тем как напасть.

Филин

Если вы очень чутко спите, можете звать себя филином. Достаточно самого ничтожного шума, чтобы разбудить их, потому что они всегда начеку.

Гиена

Стая гиен способна дать отпор львам, которые захотят отобрать у них добычу. А вообще они способны поймать и съесть практически любое животное — от мелких антилоп до буйволов и молодых жирафов.

Тигр

Обычно тигры не рычат на других животных, но могут с помощью рева общаться с сородичами на расстоянии. Если тигр собирается нападать, он не рычит, а фыркает и шипит.

Лиса

Лисы — хорошие родители. Самцы принимают активное участие в воспитании своих детенышей, а также заботятся о подругах еще до появления лисят.

Гриф

Этот малыш пока не летает, но скоро он будет способен подниматься на невероятные высоты, вплоть до нескольких километров.

Гепард

Этому котенку всего 2 дня, но пройдет всего два года и он сможет развивать скорость до 120 км/ч.

Белый медведь

При рождении эти крохи весят чуть больше 500 граммов, а повзрослев, становятся самыми крупными наземными хищниками.

Лев