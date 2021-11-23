12 человек показали нам сторону жизни, которая обычно скрыта от посторонних глаз

Иногда нам кажется, что мы уже все видели и ничто больше не может произвести на нас впечатление. При этом мы обычно не задумываемся о том, что находится прямо у нас под ногами или на расстоянии вытянутой руки. Так много всего остается незамеченным.

AdMe.ru готов прийти на помощь: мы отыскали 12 фото, которые покажут вам мир под другим углом.

1. Полчаса на морозе —20 °C без ветра

2. Эти окаменелые создания выглядят как инопланетяне!

3. «Племянник нашел раковину с яйцами кальмара внутри»

4. «Мы сделали „пчелиный отель“ для одиноких пчел, а сегодня утром обнаружили в нем медоносный рой»

5. Вид от основания башни Spinnaker в Портсмуте

6. Это чистая платина стоимостью $ 721

7. «В нашу ловушку для крабов попала находящаяся под угрозой исчезновения морская звезда-подсолнух (остров Оркас, Вашингтон)»

8. «Следы лягушки на моем грузовике, обнаруженные сегодня утром»

9. «Старый район недалеко от нашего аэропорта используется, чтобы тестировать оборудование для нанесения краски на взлетно-посадочные полосы»

10. Этот мандарин на 90 % состоит из кожуры

11. Кирпичи вдоль дороги разрушаются быстрее, чем скрепляющий их строительный раствор

12. Вот что происходит, когда вы оставляете свои двери открытыми во время прилива в Сан-Диего