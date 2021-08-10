12 безумных фактов из животного мира, по которым можно написать самый захватывающий учебник биологии

Если бы в школьном учебнике по биологии была хоть парочка этих фактов — хоть про муравья, который водится исключительно на Манхэттене, хоть про постоянно сопящую птицу киви, хоть про писающего страуса — изучать его было бы значительно веселее.

Мы в AdMe.ru в очередной раз не удержали челюсть на месте, когда читали обо всех этих захватывающих фактах, настала ваша очередь придержать ее. А в конце статьи вас ждет бонус — фото гуся, который выпендривается.

Австралийские жуки-златки вместо самок спариваются с бутылками

Самки австралийских жуков-златок значительно крупнее самцов и не могут летать. Пролетающие самцы издалека принимают выброшенные людьми бутылки из темного стекла за самок из-за их блестящей фактурной поверхности и пытаются спариться с ними. Так и до вымирания недалеко! Эту особенность златок обнаружили биологи Дэррил Гвинн и Дэвид Ренц. За свое открытие они получили Шнобелевскую премию (ее дают за самые смешные научные достижения).

У акул есть скелет, но нет костей

Скелет акул полностью состоит из хрящевой и соединительной ткани. Хрящ гибкий, прочный и менее плотный, чем кость. Это делает скелет акулы легким и экономит энергию.

Осьминоги ощущают вкус щупальцами

В присосках осьминога содержатся специальные рецепторы, благодаря которым он может ощущать вкус. Исследуя дно щупальцами, осьминог определяет, съедобно ли то, к чему он прикасается, или нет.

Рыбки-жемчужницы используют вместо домика задний проход морских огурцов

Морские огурцы (или голотурии) — медлительные беспозвоночные, обитатели морского дна. Рыбки-жемчужницы часто используют их как убежище, проникая внутрь через анус: там они могут жить целой компанией, иногда подъедая и самого хозяина. К счастью, морские огурцы обладают способностью к регенерации внутренних органов, а некоторые виды голотурий защищаются от надоедливых обитателей с помощью зубов в заднем проходе.

Страусы — единственные птицы, которые писают

В отличие от летающих птиц, у которых продукты работы пищеварительного тракта и почек выводятся вместе, страусы умеют писать.

Ученые утверждают, что нашли муравьев, обитающих только в Нью-Йорке, на Манхэттене

Насекомые, отрезанные от привычной среды обитания и живущие между 63-й и 76-й улицами в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, возможно, эволюционировали в новый вид муравьев, непохожий ни на один из уже существующих. В организме манхэттенских муравьев много углерода: биологи предполагают, что это результат питания большим количеством кукурузного сиропа, которым богаты отходы из местных мусорных контейнеров.

У манящего краба одна клешня огромная, а вторая маленькая

Манящий краб использует большую клешню, чтобы отпугивать соперников, защищать свою норку и привлекать самок: им нравятся большие размеры. Маленькая клешня служит для того, чтобы отщипывать и класть в рот небольшие кусочки еды. Движения клешни при этом напоминают игру на скрипке (поэтому второе название этого ракообразного — краб-скрипач).

Илистые прыгуны — отцы-одиночки

Самцы этих любопытных рыб, способных жить и в воде, и на суше, делают все для будущего потомства: тщательно роют нору, а затем стараются привлечь партнершу, высоко подпрыгивая. Самка откладывает икру и покидает убежище, а будущий отец остается охранять ее от голодных хищников в ожидании потомства.

Киви громко сопят и фыркают

У киви ноздри находятся на кончике клюва, а не у основания, как у других птиц. Эти птицы постоянно роются в земле, выискивая съедобных насекомых и червей, и такое расположение ноздрей позволяет им делать это наиболее эффективно. Но при этом ноздри постоянно забиваются пылью и землей, и киви громко сопят и фыркают, очищая их.

Если водоем пересыхает, рыба под названием протоптер зарывается в землю и впадает в спячку, которая может длиться до 4 лет

Протоптеры живут в пресных водоемах Африки, и когда те пересыхают, они в ожидании сезона дождей зарываются в грунт, окутывают себя коконом и впадают в спячку. Это происходит каждый год, но если засуха затянулась, рыба может прожить без воды до 4 лет.

Кошачья моча светится в ультрафиолетовом свете

В кошачьей моче содержится фосфор, поэтому она видна под ультрафиолетовым освещением. Это свойство можно использовать, если вы боретесь с привычкой питомца писать в неположенных местах: с помощью УФ-лампы к можно обнаружить и удалить все его метки.

Вся долгая жизнь жука-точильщика — это подготовка к спариванию. Но не факт, что оно вообще случится

Прежде чем личинки жука-точильщика, живущие внутри стволов деревьев и старых деревянных перекрытиях, станут взрослыми особями, может пройти до 10 лет. Личинка должна усиленно питаться, так как самки предпочитают более крупных самцов. Взрослые жуки уже ничего не едят. Их единственная цель — стучать по дереву до те пор, пока им не ответит самка. И если претендент покажется ей мелковатым, она безжалостно ему откажет.

Бонус: гуси летают вверх ногами, чтобы повыпендриваться

Голландский фотограф Винсент Корнелиссен снимает птиц. Однажды среди прочих ему удалось запечатлеть гуся, летящего вверх ногами. Винсент подумал, что гусь делает так, борясь с ветром, но после того как фотография стала вирусной, специалисты дали свое объяснение: так птицы выпендриваются перед сородичами, чтобы заслужить авторитет в стае.