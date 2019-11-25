11 животных огромного размера, от вида которых захватывает дух

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А вы знали, что самые длинные рога — у техасского лонгхорна из Алабамы по имени Пончо Виа? Они достигают почти 324 см, а это, на секундочку, в 2 раза больше ширины концертного рояля. В нашей же статье вы найдете фото удивительных созданий, которым посчастливилось вырасти до таких гигантских размеров, что этих представителей фауны занесли в Книгу рекордов Гиннесса. А в бонусе вас ждет сюрприз.

Мы в AdMe.ru с помощью интернета заглянули в самые отдаленные уголки Земли, чтобы познакомить вас с животными-рекордсменами. Уверены, вы таких еще не видели.

Аполло, гибрид тигра и льва весом 320 кг, и Геркулес — самый большой представитель семейства кошачьих

В парке Myrtle Beach Safari, Южная Каролина, вывели гибрид тигра и льва — лигра по кличке Аполло весом 320 кг. Еще 80 кг, и Аполло достиг бы массы вымершего саблезубого тигра — 400 кг. Впервые лигры появились в XIX веке в Индии, и на данный момент их не более 1 000 особей. Кстати, родной дядя Аполло Геркулес, который живет там же, весит более 418 кг. Он входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой представитель семейства кошачьих в мире.

Медуза — питон длиной 7,67 м и весом 158,8 кг

Самый большой питон живет в необычном развлекательном парке Full Moon Productions. Для того чтобы поднять рекордсмена на руки, понадобится 15 человек. Кстати, Медуза носит титул не только самой длинной змеи из живущих, но и самой длинной из когда-либо живших в неволе.

Фредди — датский дог, который весит 92 кг

Питомец Клэр Стоунман по кличке Фредди весит как упитанный взрослый мужчина. А если Фредди встанет на задние лапы, то его высота будет 2,28 м. В год на содержание «хорошего мальчика» у хозяев уходит примерно $ 16 тыс. А гулять с ним приходится в безлюдных местах, где ему не встретятся другие песики, так как, по словам самой Клэр, она не сможет остановить питомца, если он рванет изо всей силы. Несмотря на все неудобства, дог — полноправный член семьи.

Ульрик — норвежский лесной кот весом 13,6 кг

Этот котик в 2 раза крупнее стандартных представителей своей породы. Таких огромных размеров кот достиг по тривиальной причине: он просто очень любит вкусно поесть. (Как мы тебя понимаем, Ульрик!) Хозяин питомца, Ян Митчелл из Великобритании, всеми силами пытается заставить Ульрика сбросить лишний вес, так что пожелаем им обоим удачи.

Билли — золотая рыбка весом 2,5 кг

Школьник из Дорсета Ник Ричардс поймал по-настоящему волшебную золотую рыбку, длина которой составляет 40 см. И это еще не предел. До сих пор доподлинно не известно, как такое чудо могло оказаться в обычном озере. По одной из гипотез, бывший владелец Билли (так парень назвал рыбу), выбросил ее в водоем, где она выросла до рекордных размеров.

Ральф — почти 23-килограммовый кролик

Ральф — официально зарегистрированный самый большой кролик в мире. Его мать Эми в свое время тоже носила такой титул. Вес Ральфа — 22,6 кг, а длина — 90 см. Помимо генетики удерживать рекордный вес без вреда для здоровья кролику помогает его хозяйка Полин Грант из Великобритании: она разработала специально для Ральфа рацион, помогающий поддерживать здоровье питомца на хорошем уровне.

Гэри — 51-килограммовая капибара

Самый большой домашний грызун по кличке Гэри находится в Техасе. Условия проживания у капибары (собрате морской свинки) воистину чемпионские — своя кроватка и наземный бассейн. Когда хозяева Гэри покупали грызуна у простого заводчика из Арканзаса, они не думали, что вскоре станут владельцами такого уникального животного.

Ефрат — щенок весом 82 кг

В свои 9 месяцев эта большая девочка породы американский молосс, встав на задние лапы, была ростом 1,8 м. Молоссы интересны тем, что являются прямыми потомками древней породы месопотамский молосс, исчезнувшей 7 тыс. лет назад. По предположению ученых, древние предки Ефрат могли участвовать в месопотамских битвах.

Биг Джейк — конь, который вырос до 211 см

Биг Джейк — чемпион из Книги рекордов Гиннесса — достиг огромных размеров: 210,19 см в высоту. Он выше не только обычного человека, но и своего предшественника Ремингтона из Техаса на целых 6,9 см. Владелец Джейка, фермер Джерри Гилберт (США), гордится своим рекордсменом, хотя для того, чтобы побить рекорд Сэмпсона из Бедфордшира (1846 год), самого высокого из когда-либо существовавших коней в мире, Джейку не хватает 8 см.

Блосом — самая большая корова в мире (1,9 м в высоту)

Корова-рекордсменка Книги рекордов Гиннесса весом 1,5 т проживала в американском штате Иллинойс. Для того чтобы измерить ее точный рост, ветеринарам даже приходилось вставать на специальную лестницу. Кстати, ее владелица Патти Хансон, вдохновленная размером собственной питомицы, написала детскую книгу о приключениях гигантской коровы.

Бонус: вот как выглядит Пончо Виа